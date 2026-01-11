L’ADA Blois climatise CO’Met et prend seul les commandes de l’ÉLITE 2 !

Très attendu, le derby ou Centrico, appelez-le comme vous voulez, opposant le leader Orléans à Blois, troisième, a tenu toutes ses promesses ce dimanche après-midi. Comme la saison dernière, où les deux formations étaient à nouveau réunies en deuxième division, l’ADA Blois est venue faire sa loi (75-90) dans une CO’Met pleine à craquer (10.150 spectateurs, record historique en Élite 2) mais qui tombe pour la première fois de la saison.

