L’ADA Blois climatise CO’Met et prend seul les commandes de l’ÉLITE 2 !
Devant une affluence historique à CO'Met et en l'Élite 2 (10.150 spectateurs), l'ADA Blois s'est adjugée le derby face au leader Orléans (75-90). Une victoire qui s'est dessinée dans un dernier quart-temps très largement dominé (16-27).
|
00h00
Résumé
Écouter
Climatisation posée par l’OLB à Orléans !
Crédit photo : Tuan Nguyen
Très attendu, le derby ou Centrico, appelez-le comme vous voulez, opposant le leader Orléans à Blois, troisième, a tenu toutes ses promesses ce dimanche après-midi. Comme la saison dernière, où les deux formations étaient à nouveau réunies en deuxième division, l’ADA Blois est venue faire sa loi (75-90) dans une CO’Met pleine à craquer (10.150 spectateurs, record historique en Élite 2) mais qui tombe pour la première fois de la saison.
Plus de développement à venir…
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
Commentaires