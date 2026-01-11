Recherche
Betclic ELITE

100 jours après, fin du feuilleton Jacob Grandison à Boulazac : le BBD fait une croix sur le joueur

Betclic ÉLITE - Suspendu depuis l'automne, l'ailier américano-finlandais Jacob Grandison ne jouera plus pour le Boulazac Basket Dordogne cette saison. Le club périgourdin a officialisé la fin de sa collaboration avec le joueur ce dimanche 11 janvier.
00h00
Résumé
Écouter
Jacob Grandison ne jouera plus avec le Boulazac Basket Dordogne cette saison.

Crédit photo : Julie Dumélié

Le dénouement était attendu ce samedi 10 janvier dans l’affaire Grandison. Il aura fallu patienter 24 heures de plus mais si l’on en croit le communiqué du BBD, le verdict de l’Agence Mondiale Antidopage n’a pas été positif…

Ainsi, le Boulazac Basket Dordogne a officialisé ce dimanche la fin de sa collaboration avec Jacob Grandison. Absent des parquets depuis début octobre, l’ailier américano-finlandais ne portera plus les couleurs du club périgourdin cette saison.

Mystérieusement disparu de l’échauffement juste avant la deuxième journée de championnat face à Cholet, le 3 octobre 2025, il y a exactement 100 jours, Jacob Grandison n’a plus disputé de rencontre officielle depuis le 27 septembre, date de la victoire inaugurale contre Saint-Quentin.

LIRE AUSSI

En marge de la rencontre entre Boulazac et Limoges, c’est le président de la LNB, Philippe Ausseur, et le consultant de France 3 NoA, Claude Bergeaud, qui avaient été les premiers à cracher le morceau, alors que le BBD s’était muré dans le silence, conformément à la volonté du camp Grandison.

« Une erreur du médecin de la fédération finlandaise »

« C’est une affaire malheureuse », regrettait Philippe Ausseur. « Il y a eu une erreur du médecin de la fédération finlandaise. Il a été pris, entre guillemets, pour du faux dopage. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire accélérer le dossier, qui est malheureusement entre les mains de l’Agence Mondiale Antidopage. Elle tarde à répondre et je le regrette. Grandison était un cas connu. » 

Jacob Grandison est suspendu suite à son contrôle effectué pendant l’Euro (photo : Lilian Bordron)

En clair, Jacob Grandison avait donc été testé positif pendant l’EuroBasket à des médicaments interdits, pour une pathologie connue de longue date, et le médecin finlandais a manqué de faire suivre aux agences antidopages le justificatif de traitement.

Une suspension finalement prolongée ? 

Conscient de la bonne foi du joueur, l’estimant victime dans l’histoire, et sans même parler de ses belles promesses sur le terrain (35 d’évaluation lors de la petite finale de la Supercoupe), le BBD avait continué à soutenir le demi-finaliste de l’Euro, misant sur son retour et continuant à le rémunérer. Une attente finalement vaine, puisque l’on peut comprendre à travers la décision périgourdine de renoncer à lui que sa suspension a été prolongée…

« Étant toujours dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, le joueur et le club ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord, conscients des efforts consentis par le club », explique le Boulazac Basket Dordogne dans un communiqué de presse. « Depuis début octobre, Jacob Grandison est éloigné des terrains en raison de difficultés personnelles. Le Boulazac Basket Dordogne souhaite à Jacob Grandison de retrouver le plus vite possible le chemin des parquets. »

Déjà privé d’Hugo Robineau et K.J. Williams pour le déplacement à Villeurbanne mardi, le BBD n’a pas précisé s’il allait embaucher un nouveau joueur… mais on peut supposer que oui.

Boulazac
Boulazac
Commentaires

bbd24
Fin de l histoire! C est dommage il avait l air bien ce joueur.
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
