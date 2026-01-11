Recherche
Recherche
ELITE 2

Quimper brise sa série noire contre Nantes

ÉLITE 2 - Au terme d'une rude bataille, les Béliers de Quimper ont fini par s'imposer dans leur antre face à une équipe nantaise très accrocheuse (76-71). Un précieux succès pour des quimpérois qui débutent l'année 2026 de bien belle manière. Terrell Gomez s'est illustré dans le money-time pour offrir la victoire aux siens.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quimper brise sa série noire contre Nantes
Crédit photo : Julien Marino

En fin d’année 2025, Quimper ne ressemblait plus à grand chose. Neuf revers sur les dix derniers matchs. Cinq défaites consécutives, avec un écart de 22 points en moyenne. De quoi enfoncer les Béliers dans la zone rouge d’ÉLITE 2. Mais avec courage et panache, ils se sont rebellés pour démarrer 2026 contre Nantes ce dimanche (76-71).

– Journée 18

Un derby de l’Ouest très disputé

Promus cette saison, les Béliers de Quimper vivent une saison difficile. Ce dimanche, à l’occasion de la réception de Nantes, les joueurs quimpérois avaient l’occasion de se racheter. Après un 6-0 initial des Nantais, les hommes de Thibault Wolicki ont rapidement réagi pour ne pas se laisser distancer dans ces premières minutes. Dans le sillage de son capitaine Hugo Mienandi (8 points, 4 rebonds et 2 passes décisives) et de l’intérieur néerlandais Dylan Van Eyck (15 points et 3 passes décisives), la formation nantaise est repartie de l’avant, bouclant ce premier quart-temps en tête (13-16, 10′).

Dans cette lutte acharnée entre deux formations en quête de victoires, ce sont les locaux qui ont mieux fini ce deuxième quart-temps. Bien aidés par l’activité de Joel Awich (11 points, 7 rebonds et 3 passes décisives) et de Jamar Abrams (12 points), les Béliers de Quimper ont regagné les vestiaires en tête de 4 petits points (35-31; 20′).

Quimper s’offre un money-time de folie

La deuxième mi-temps a été la copie conforme de la première, à savoir une lutte de tous les instants entre deux formations qui ne se sont jamais lâchées. Symbole du projet nantais cette saison, le jeune Mathys Kangudia a brillé ce dimanche après sur le parquet de Quimper. Avec 19 points inscrits et 2 rebonds captés, le jeune meneur-arrière nantais s’est montré efficace mais cela n’a pas suffi pour l’emporter.

Mathys KANGUDIA
Mathys KANGUDIA
19
PTS
2
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
QUI
76 71
NAN

Toujours en tête après 30 minutes de jeu très accrochées (49-52), les joueurs de Rémy Valin ont fini par céder face à la belle réussite quimpéroise. Revenu à une petite longueur des Béliers de Quimper à 20 secondes de la fin (72-71, 40′) grâce à un énorme tir à 3-points de Lucas Bourhis (5 points et 4 passes décisives), le Nantes Hermine Basket n’est pas parvenu à s’imposer dans le Finistère, également plombé par le 0/2 de Kangudia sur la ligne des lancers-francs à 9 secondes de la fin, ce qui lui a valu de finir la rencontre en larmes.

Quimper a pu se reposer sur l’expérience de Terrell Gomez (17 points, 1 rebond et 6 passes décisives) pour arracher un précieux succès et s’offrir un derby de l’Ouest bouillant. Une victoire finale sur le score de 76 à 71 qui permet aux Béliers de se relancer à domicile et de rester présents dans la course au maintien. D’autant plus précieux que tous ses concurrents, hormis Challans, se sont également imposés : Aix-Maurienne, Caen et Évreux.

Terrell GOMEZ
Terrell GOMEZ
17
PTS
1
REB
6
PDE
Logo ELITE 2
QUI
76 71
NAN

Nantes, de son côté, marque le pas avec ce troisième revers de rang… Une mauvaise dynamique qui commence à plomber les ambitions de playoffs du NBH, désormais à l’équilibre (9v-9d).

Commentaires

thetruth- Modifié
Mathys Kangudia a brillé, dommage qu'il fasse 6/12 aux LF, ça plombe la fin de match de son équipe et offre la victoire à Quimper. Il n'a pas été aidé par Lucas Bourhis, on attend mieux d'un meneur qui souhaite jouer les playoffs. Nantes va finir par jouer le maintien.
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
