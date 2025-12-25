Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Éternelle déception de l’ÉLITE 2, le doyen Nantes Basket Hermine regarderait-il enfin vers le haut ?

Club doyen d'ÉLITE 2, Nantes n'a gagné que deux séries de playoffs depuis son arrivée en Pro B, en 1995. Sevré de playoffs depuis neuf ans, le club doyen a retrouvé de l'allant en 2025 et pointe actuellement dans le Top 8 du championnat. Pour enfin le début d'une vraie dynamique au NBH ?
|
00h00
Résumé
Écouter
Éternelle déception de l’ÉLITE 2, le doyen Nantes Basket Hermine regarderait-il enfin vers le haut ?

Le retour des sourires à Nantes ?

Crédit photo : Cécile Thomas

Pas de playoffs depuis sa finale de 2017. Seulement trois participations à la phase finale sur les 16 dernières saisons. Ou seulement deux séries de playoffs gagnées depuis… son arrivée en Pro B, en 1995, lors de la fameuse saison de la finale donc… N’en jetez plus, si l’on excepte l’éclaircie de la Leaders Cup Pro B en 2020, le Nantes Basket Hermine est historiquement le club le plus décevant du championnat.

Enfin une année bouclée avec un bilan positif

Ce qui fait un peu tâche lorsque l’on parle du doyen de l’ÉLITE 2, engagé dans sa 31e saison consécutive en deuxième division ! Pour autant, après avoir tutoyé les abysses ces dernières années, maintenu in extremis en 2023 avant de continuer à se débattre dans le bas du classement, le NBH semble avoir retrouvé un peu d’allant depuis l’arrivée de Rémy Valin sur le banc, en octobre 2024.

LIRE AUSSI

Pour la première fois depuis une éternité (dernière saison bouclée dans le vert en 2018/19), Nantes s’apprête à conclure une année civile avec un bilan positif. Alors qu’il reste un seul match à disputer avant la trêve, contre l’ALM Évreux vendredi, le NBH en est à 19 victoires et 17 défaites en 2025 pour le moment…

« Ce groupe est fabuleux ! » 

Surtout, malgré son court revers à Denain mardi, l’équipe nantaise s’accroche au bon wagon, toujours du membre du Top 9 (9v-7d) et fait donc office candidat très sérieux aux playoffs.

Le NBH va-t-il retrouver les playoffs, neuf ans après ? (photo : Cécile Thomas)

« Quand on avait pris 20 points contre Cholet (défaite 69-94 en amical le 27 août à Montaigu, ndlr), j’avais dit à mes joueurs qu’on ferait une belle saison », sourit Rémy Valin. « L’avantage que j’ai, c’est que j’ai un peu d’expérience. Et ce groupe là est fabuleux ! Je prends un plaisir de dingue tous les jours à leurs côtés. Je ne suis pas surpris des résultats. Après, je ne sais pas à quelle place on finira mais il y a tellement de bons mecs, qui travaillent dur et qui ont du talent. Quand tu cumules tout ça, tu finis forcément par obtenir des résultats… »

Un projet basé sur les jeunes 

Des résultats enfin encourageants qui s’inscrivent dans le cadre d’une dynamique plus globale, espérée comme un projet à plus long terme, basée sur la formation, avec le symbole Mathys Kangudia, arrivé à l’âge de 15 ans à l’Hermine et désormais le leader de l’équipe professionnelle.

Mathys Kangudia, des U18 de Nantes à une saison à 15,5 points de moyenne en pro (photo : Cécile Thomas)

« On essaye de construire un projet, que j’ai écrit et présenté aux dirigeants », expose le coach. « On a lancé un projet de travail, avec une façon spécifique de fonctionner : on s’entraîne à 15-16, avec les Espoirs tous les jours. La NCAA rajoute un paramètre compliqué, veut développer des jeunes joueurs, on veut garder un maximum les joueurs, s’inscrire dans la durée avec eux. Il n’y a que comme ça que l’on peut avoir des résultats. » 

Et se débarrasser de cette étiquette un peu encombrante d’éternel flop du championnat…

Propos recueillis à Chambéry,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Nantes
Nantes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00« En plus, on jouait Orléans… » : Nicolas Pavrette se montre face à « son » club
ELITE 2
00h00Éternelle déception de l’ÉLITE 2, le doyen Nantes Basket Hermine regarderait-il enfin vers le haut ?
Leaders Cup
00h00Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation
Gide Noël a battu son record de points en carrière contre Challans mardi
ELITE 2
00h00Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2
Aaron Towo-Nansi, ici face à Badalone en BCL, attire de nombreux clubs
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi affole déjà le marché : Cholet, face aux « offres démesurées », assure qu’il sera toujours là en 2026-2027
Victoria Majekodunmi en 2017 avec les Flammes Carolo
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers mise sur Victoria Majekodunmi pour remplacer Marine Debaut
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Sportica avant d'avoir été réduite en cendres
Betclic ELITE
00h00Il y a deux ans, Sportica brûlait : retour sur l’incendie qui a bouleversé Gravelines et le BCM
Jovanovic va-t-il faire les frais du mauvais début de saison de Limoges ?
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : confiance maintenue en Dario Gjergja, deux joueurs sur le départ ?
Le plateau de Super Basket ce lundi 22 décembre
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Super Basket, l’épisode 1 de la nouvelle émission de DAZN sur la Betclic ÉLITE
1 / 0
Livenews NBA
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
1 / 0