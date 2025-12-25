Éternelle déception de l’ÉLITE 2, le doyen Nantes Basket Hermine regarderait-il enfin vers le haut ?

Pas de playoffs depuis sa finale de 2017. Seulement trois participations à la phase finale sur les 16 dernières saisons. Ou seulement deux séries de playoffs gagnées depuis… son arrivée en Pro B, en 1995, lors de la fameuse saison de la finale donc… N’en jetez plus, si l’on excepte l’éclaircie de la Leaders Cup Pro B en 2020, le Nantes Basket Hermine est historiquement le club le plus décevant du championnat.

Enfin une année bouclée avec un bilan positif

Ce qui fait un peu tâche lorsque l’on parle du doyen de l’ÉLITE 2, engagé dans sa 31e saison consécutive en deuxième division ! Pour autant, après avoir tutoyé les abysses ces dernières années, maintenu in extremis en 2023 avant de continuer à se débattre dans le bas du classement, le NBH semble avoir retrouvé un peu d’allant depuis l’arrivée de Rémy Valin sur le banc, en octobre 2024.

Pour la première fois depuis une éternité (dernière saison bouclée dans le vert en 2018/19), Nantes s’apprête à conclure une année civile avec un bilan positif. Alors qu’il reste un seul match à disputer avant la trêve, contre l’ALM Évreux vendredi, le NBH en est à 19 victoires et 17 défaites en 2025 pour le moment…

« Ce groupe est fabuleux ! »

Surtout, malgré son court revers à Denain mardi, l’équipe nantaise s’accroche au bon wagon, toujours du membre du Top 9 (9v-7d) et fait donc office candidat très sérieux aux playoffs.

« Quand on avait pris 20 points contre Cholet (défaite 69-94 en amical le 27 août à Montaigu, ndlr), j’avais dit à mes joueurs qu’on ferait une belle saison », sourit Rémy Valin. « L’avantage que j’ai, c’est que j’ai un peu d’expérience. Et ce groupe là est fabuleux ! Je prends un plaisir de dingue tous les jours à leurs côtés. Je ne suis pas surpris des résultats. Après, je ne sais pas à quelle place on finira mais il y a tellement de bons mecs, qui travaillent dur et qui ont du talent. Quand tu cumules tout ça, tu finis forcément par obtenir des résultats… »

Un projet basé sur les jeunes

Des résultats enfin encourageants qui s’inscrivent dans le cadre d’une dynamique plus globale, espérée comme un projet à plus long terme, basée sur la formation, avec le symbole Mathys Kangudia, arrivé à l’âge de 15 ans à l’Hermine et désormais le leader de l’équipe professionnelle.

« On essaye de construire un projet, que j’ai écrit et présenté aux dirigeants », expose le coach. « On a lancé un projet de travail, avec une façon spécifique de fonctionner : on s’entraîne à 15-16, avec les Espoirs tous les jours. La NCAA rajoute un paramètre compliqué, veut développer des jeunes joueurs, on veut garder un maximum les joueurs, s’inscrire dans la durée avec eux. Il n’y a que comme ça que l’on peut avoir des résultats. »

Et se débarrasser de cette étiquette un peu encombrante d’éternel flop du championnat…

Propos recueillis à Chambéry,