Betclic ELITE

Limoges CSP : confiance maintenue en Dario Gjergja, deux joueurs sur le départ ?

Betclic ELITE - À Limoges, le CSP traverse une période critique. Malgré un bilan inquiétant après 13 journées de Betclic ELITE, le directeur sportif du club Crawford Palmer maintient sa confiance en le coach Dario Gjergja, tout en actant des mouvements imminents dans l’effectif, avec Nikola Jovanovic et Shawn Tanner sur la sellette.
00h00
Jovanovic va-t-il faire les frais du mauvais début de saison de Limoges ?

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Le Limoges CSP vit un moment charnière de sa saison 2025-2026. Battu lourdement par Le Mans devant son public, le club limougeaud ne compte que quatre victoires après 13 journées de Betclic ELITE, bien loin de l’objectif affiché en début d’exercice : accrocher les playoffs, dans un contexte de masse salariale en hausse après une saison de transition. À l’approche du déplacement à Strasbourg, la pression est désormais maximale autour de la direction sportive et de l’entraîneur.

Confiance réaffirmée en Dario Gjergja malgré l’urgence

Malgré les résultats, le directeur sportif du Limoges CSP continue d’accorder sa pleine confiance à Dario Gjergja pour redresser la barre. Le message est clair : le technicien n’est pas remis en cause, mais l’exécution sur le terrain pose problème.

« Il n’est pas devenu un mauvais coach. J’aimerais juste voir les joueurs appliquer ce qu’il demande parce que certaines choses sont travaillées mais ne sont pas exécutées. […] Chacun doit assumer ses responsabilités et se regarder dans la glace. On n’est pas largué, mais on se trouve à un moment-clé de la saison », a-t-il confié, propos rapportés par Le Populaire du Centre.

À Strasbourg ce vendredi, le CSP n’aura donc pas seulement un match à jouer, mais aussi une crédibilité à retrouver, après une prestation jugée insuffisante face au Mans.

Jovanovic et Tanner sur un siège éjectable

Dans le même temps, l’effectif devrait rapidement évoluer. Nikola Jovanovic et Shawn Tanner sont clairement identifiés comme des joueurs susceptibles de quitter le club.

Première recrue de l’intersaison, l’intérieur serbe Nikola Jovanovic (2,11 m, 31 ans) est clairement sur la sellette et « ne devrait pas s’éterniser à Limoges », selon Le Populaire du Centre. Avec 7,9 points, 2,6 rebonds et 0,6 passe décisive de moyenne en Betclic ELITE, Jovanovic n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Et au regard de l’ampleur du chantier, un seul ajustement pourrait être loin de suffire à régler l’ensemble des problèmes.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nikola Jovanovic.jpg
Nikola JOVANOVIC
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 31 ans (06/01/1994)

Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,9
#101
REB
2,6
#108
PD
0,6
#174

Shawn Tanner, un passage éclair sans jouer

Autre symbole des difficultés du recrutement estival : Shawn Tanner. Arrivé à l’intersaison 2025 après une saison en ÉLITE 2 à Roanne (9,6 points de moyenne), l’ailier n’a toujours pas disputé la moindre minute officielle avec le CSP.

Revenu de blessure après trois mois d’absence mais resté sur le banc lors des deux derniers matches, il pourrait quitter Limoges sans avoir porté le maillot limougeaud en compétition. Un scénario révélateur d’un effectif encore mal calibré pour répondre aux ambitions initiales.

Le marché activé pendant la trêve

Côté direction, le discours est désormais assumé. Le président du conseil d’administration Xavier Bonnafy a promis d’agir, tandis que Crawford Palmer ne cache plus ses intentions.

« Ce qu’on fait n’est pas suffisant et je vais passer mes vacances à chercher des joueurs. On bougera en fonction de nos marchés et de nos moyens », a-t-il reconnu.

Avec seulement quatre victoires après 13 journées, le Limoges CSP pourrait même faire pire que la saison passée à la même période en cas de défaite en Alsace. Un paradoxe, alors que les ambitions étaient tout autres après une année de transition.

À Strasbourg, Limoges ne disputera pas seulement un match de championnat. Le CSP devra montrer s’il est capable de se relancer ou s’il est déjà parti pour une nouvelle saison de galères, dans une Betclic ÉLITE où l’urgence commence sérieusement à dicter le tempo.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
