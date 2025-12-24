Recherche
Betclic ELITE

ITW Hugo Invernizzi, après Limoges – Le Mans : « Il faut qu’on arrive à assimiler ce que le coach nous demande et mettre de l’intensité »

Betclic ELITE - Joueur d'expérience, Hugo Invernizzi revient sur la large défaite du Limoges CSP ce mardi 23 décembre contre Le Mans (83-110), et la période difficile de son équipe, actuellement 13e au classement avec 9 défaites en 13 matches. Entretien.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW Hugo Invernizzi, après Limoges – Le Mans : « Il faut qu’on arrive à assimiler ce que le coach nous demande et mettre de l’intensité »

Hugo Invernizzi et le Limoges CSP ont subi une grosse défaite contre Le Mans ce mardi

Crédit photo : Limoges CSP / Sulyvan Manfroi

Par Antoine Marty, à Limoges,

Le Limoges CSP s’est lourdement incliné (83-110) sur son parquet, face au Mans ce mardi 23 décembre. C’est une nouvelle défaite pour les joueurs limougeauds, quelques jours après la déconvenue à Boulazac vendredi dernier (92-80). La mauvaise passe perdure pour les hommes de Dario Gjergja, en difficulté pour finir l’année 2025.

A la fin du match  CSP – Le Mans, nous avons pu échanger avec Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans), vétéran du Limoges CSP titulaire au poste 4 (5 points à 2/3, 2 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes), dans le couloir menant aux vestiaires.

Ce match face au Mans a été compliqué, avec une équipe en face qui jouait vite, avec beaucoup d’adresse…

Hugo Invernizzi : Oui, en face, ça jouait très vite et très bien. Parmi eux, chacun connaît son rôle et si notre défense fait quelque chose, ils savent comment réagir pour trouver des solutions. Ils avaient toujours un temps d’avance sur nous. Je pense qu’on courait davantage après eux plutôt que l’inverse.

C’est pour cette raison que cela donné une impression de facilité pour eux et que nous étions un peu à la traîne.

Vendredi dernier, vous aviez également perdu, à Boulazac. Comment expliques-tu cette défaite ?

Ils ont joué de façon plus intense que nous et ils ont mis des « brins » que nous, nous n’avons pas su mettre. Ils ont su avoir les temps forts que de notre côté, nous n’avons pas su prolonger. Quant nous avions quelques temps forts, nous faisions toujours une petite erreur qui les relançait.

Sur les derbys comme celui-ci, on ne doit pas baisser en intensité. Tout cela nous coûte le match. On n’a pas toujours fait les bons choix aux bons moments, on a peut-être forcé des choses et pas assez insisté sur d’autres. C’était compliqué.

Hugo INVERNIZZI
Hugo INVERNIZZI
5
PTS
2
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
83 110
MSB

On a l’impression que vous accusez particulièrement le coup depuis deux matchs, que dans le jeu vous êtes plus lents que vos adversaires, et qu’il y a un net contraste…

Oui, clairement. Quand on voit comment Le Mans se trouve aujourd’hui et comment ils arrivent à enchaîner les passes, les sorties d’écrans, et trouver leurs shooteurs, si l’on compare avec nous, cela fait deux styles de jeu complètement opposés. Nous, on a un jeu beaucoup plus centré sur l’axe 1-5, très peu d’écrans pour les pin-down ou les sorties d’écrans, et en plus, eux, ils ont une alchimie, cela fait longtemps qu’ils se connaissent, ils savent comment réagir, dès qu’une défense leur propose quelque chose, ils arrivent à s’adapter, ce que nous n’arrivons pas à faire, malheureusement.

En cette période difficile, quel est ton état d’esprit ?

Je ne baisse pas la tête. J’essaie d’apporter mon expérience, de motiver tout le monde. Je sais que ce n’est pas toujours évident, surtout à Limoges, mais il ne faut surtout pas se dire que cela va passer tout seul, il faut redoubler d’efforts. Je ne constate pas une équipe qui a abandonné à l’entraînement. Ce que l’on voit, cela se passe dans les matchs, et nous ne sommes pas assez impliqués dans les matchs.

LIRE AUSSI

Comment se passent les relations au seins de l’équipe sur et hors du terrain ?

Honnêtement, je pense que si on ne s’aimait pas on se serait déjà tous battus parce que les périodes comme celle-ci ne sont pas évidentes à vivre. Je ne pense pas qu’on ait de mauvais gars dans l’équipe ni qu’on ne s’aime pas. C’est juste que l’on arrive pas à trouver une alchimie pour jouer tous ensemble et tirer dans le même sens. C’est cela notre plus gros problème actuel.

Si on regarde les équipes qui sont devant nous au classement, elles possède une alchimie, que l’on n’arrive pas à trouver. C’est à nous en tant que groupe de trouver des solutions.

Hugo Invernizzi et le Limoges CSP ont subi une grosse défaite sur le parquet du Mans
Hugo Invernizzi et le Limoges CSP ont subi une grosse défaite sur le parquet du Mans

Comment se déroule le travail avec Dario Gjergja ?

C’est un style de jeu auquel il faut s’adapter. Je ne connaissais pas trop ce style. L’axe 1-5 est très important. C’est à nous, autour, d’essayer d’apporter quelque chose. Je pense que toute l’équipe a un peu du mal à assimiler cela lorsque ça va mal. Quand ça allait bien en début de saison, je pense que l’on montrait davantage d’intensité. Maintenant, il faut qu’on arrive à assimiler ce que le coach nous demande et en plus, de mettre de l’intensité. C’est cela qui est le plus difficile dans le haut niveau.

Quel est ton programme pour les fêtes de fin d’année ?

On va s’entraîner, pour commencer. Déjà, on s’entraîne demain (ce mercredi) matin. On part le 25 à 9h du matin. 8 ou 9 heures de bus pour aller à Strasbourg. Beaucoup de bus, et une petite coupure à partir du 27. Pas vraiment de fêtes de Noël…

Limoges
Limoges
Suivre
interview
interview
Suivre

