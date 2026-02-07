Recherche
Betclic ELITE

Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat

Betclic ÉLITE - Le Paris Basketball a largement dominé le SLUC Nancy (102-73), ce samedi, lors de la 19e journée de championnat. Remontés après une semaine délicate, les Parisiens ont réenclenché la marche avant avec la manière, et en faisant la course en tête de bout en bout.
|
00h00
Résumé
Écouter
Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat

Justin Robinson a inscrit 19 points, faisant de lui le meilleur marqueur parisien ce samedi.

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Paris Basketball avait de quoi être motivé pour l’emporter, ce samedi soir, face au SLUC Nancy. Non seulement, les Parisiens avaient pour mission de rester au contact en haut de tableau. Ils avaient aussi à cœur de réenclencher la marche avant, une semaine après une défaite surprise à domicile contre Boulazac en championnat, et après deux défaites de rang en EuroLeague. Et puis, les Franciliens n’avaient sûrement pas oublié le match aller face au SLUC, lors duquel ils avaient été submergés avant de s’incliner à Gentilly, en décembre (97-90).

– Journée 19

Pour toutes ces raisons, Paris a tenu à s’éviter toute frayeur et a abordé la réception de Nancy avec sérieux et application. Maîtres de la rencontre de bout en bout, lors de cette 19e journée de Betclic ÉLITE, les hommes de Francesco Tabellini n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires lorrains, en s’imposant 102-73 à l’Adidas Arena.

Pas de 2e épisode pour le duel Nolley-Hifi

Après un début de match équilibré, l’armada parisienne n’a pas plus tardé à se mettre en route. Et contrairement au match aller, ni Landers Nolley, ni Nadir Hifi, son dauphin dans la course au meilleur marqueur du championnat, n’ont brillé. Tous deux sont même restés très discrets toute la rencontre, et fanny de loin (0/5 pour Nolley, 0/4 pour Hifi).

Sebastian HERRERA
Sebastian HERRERA
15
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
102 73
NAN

Paris est parvenu à emballer la rencontre via ses artilleurs Jeremy Morgan et Sebastian Herrera, et à rester maître de son sujet grâce à l’expérimenté Amath M’Baye. Inspiré par son excellente performance lors de la réception du club de la capitale deux mois plus tôt, le SLUC a tenté de suivre la cadence. Mais cette fois, tout est allé trop vite pour des Nancéiens déjà dépassés avant la pause, sur un 10-0 dans le 2e quart-temps (45-26, 25e).

Stéphane GOMBAULD
Stéphane GOMBAULD
20
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
102 73
NAN

100 points inscrits pour la 8e fois en championnat

Pour combler le trou béant laissé par la rare maladresse de Nolley, Enzo Goudou-Sinha a livré toutes ses forces avant le retour aux vestiaires (16 points à la mi-temps, 0 ensuite). Mais les Parisiens n’ont pas voulu jouer à se faire peur et ont très vite mis fin à toute tentative de révolte adverse. Plutôt distributeur en première mi-temps avant d’être gêné par les fautes, Justin Robinson a pris les rênes de l’attaque parisienne après la pause pour porter son total à 19 unités.

Justin ROBINSON
Justin ROBINSON
19
PTS
3
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
102 73
NAN

Venu à 8, Nancy a concentré ses principaux assauts sur le tandem Enzo Goudou-Sinha – Stéphane Gombauld (20 points pour le pivot) mais l’écart s’est envolé jusqu’à atteindre 30 unités à son maximum (79-49, 28e). Dans le sillage d’un Léopold Cavalière jamais ronchon pour faire le sale boulot (9 points, 9 rebonds dont 5 offensifs, 3 passes décisives), Paris a cheminé jusqu’à la barre symbolique des 100 points, atteinte pour la 8e reprise cette saison, et la 3e fois en 4 matchs. Et surtout pour repartir de l’avant, à l’assaut de Nanterre et Monaco plus haut, avant la Leaders Cup.

Nancy
Nancy
Suivre

