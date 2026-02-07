Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat

Le Paris Basketball avait de quoi être motivé pour l’emporter, ce samedi soir, face au SLUC Nancy. Non seulement, les Parisiens avaient pour mission de rester au contact en haut de tableau. Ils avaient aussi à cœur de réenclencher la marche avant, une semaine après une défaite surprise à domicile contre Boulazac en championnat, et après deux défaites de rang en EuroLeague. Et puis, les Franciliens n’avaient sûrement pas oublié le match aller face au SLUC, lors duquel ils avaient été submergés avant de s’incliner à Gentilly, en décembre (97-90).

Pour toutes ces raisons, Paris a tenu à s’éviter toute frayeur et a abordé la réception de Nancy avec sérieux et application. Maîtres de la rencontre de bout en bout, lors de cette 19e journée de Betclic ÉLITE, les hommes de Francesco Tabellini n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires lorrains, en s’imposant 102-73 à l’Adidas Arena.

Pas de 2e épisode pour le duel Nolley-Hifi

Après un début de match équilibré, l’armada parisienne n’a pas plus tardé à se mettre en route. Et contrairement au match aller, ni Landers Nolley, ni Nadir Hifi, son dauphin dans la course au meilleur marqueur du championnat, n’ont brillé. Tous deux sont même restés très discrets toute la rencontre, et fanny de loin (0/5 pour Nolley, 0/4 pour Hifi).

Paris est parvenu à emballer la rencontre via ses artilleurs Jeremy Morgan et Sebastian Herrera, et à rester maître de son sujet grâce à l’expérimenté Amath M’Baye. Inspiré par son excellente performance lors de la réception du club de la capitale deux mois plus tôt, le SLUC a tenté de suivre la cadence. Mais cette fois, tout est allé trop vite pour des Nancéiens déjà dépassés avant la pause, sur un 10-0 dans le 2e quart-temps (45-26, 25e).

100 points inscrits pour la 8e fois en championnat

Pour combler le trou béant laissé par la rare maladresse de Nolley, Enzo Goudou-Sinha a livré toutes ses forces avant le retour aux vestiaires (16 points à la mi-temps, 0 ensuite). Mais les Parisiens n’ont pas voulu jouer à se faire peur et ont très vite mis fin à toute tentative de révolte adverse. Plutôt distributeur en première mi-temps avant d’être gêné par les fautes, Justin Robinson a pris les rênes de l’attaque parisienne après la pause pour porter son total à 19 unités.

Venu à 8, Nancy a concentré ses principaux assauts sur le tandem Enzo Goudou-Sinha – Stéphane Gombauld (20 points pour le pivot) mais l’écart s’est envolé jusqu’à atteindre 30 unités à son maximum (79-49, 28e). Dans le sillage d’un Léopold Cavalière jamais ronchon pour faire le sale boulot (9 points, 9 rebonds dont 5 offensifs, 3 passes décisives), Paris a cheminé jusqu’à la barre symbolique des 100 points, atteinte pour la 8e reprise cette saison, et la 3e fois en 4 matchs. Et surtout pour repartir de l’avant, à l’assaut de Nanterre et Monaco plus haut, avant la Leaders Cup.