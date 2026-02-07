Recherche
Betclic ELITE

Le Mans fait craquer Dijon dans le money-time et renoue avec le succès en Betclic ÉLITE

Betclic ÉLITE - Après trois défaites consécutives en championnat, Le Mans Sarthe Basket a retrouvé le sourire en s'imposant sur le fil contre Dijon (92-86). Bousculés en fin de match par des Dijonnais courageux, les Manceaux ont trouvé la solution au bout du money-time grâce à un énorme duo de snipers David DiLeo-Johnny Berhanemeskel.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Mans fait craquer Dijon dans le money-time et renoue avec le succès en Betclic ÉLITE

David DiLeo a inscrit 22 points lors du succès du Mans contre Dijon.

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Mans ne nous avait plus habitués à des séries négatives. Alors, après trois défaites de rang en championnat – à Paris, contre l’ASVEL puis à Strasbourg –, les Manceaux avaient à cœur de se relancer. Ce samedi, la tâche n’a pas été facile mais le MSB a arraché sa victoire dans le money-time face à une vaillante équipe dijonnaise (92-86), grâce notamment à ses deux snipers David DiLeo et Johnny Berhanemeskel, auteurs de 22 points chacun.

– Journée 19

L’un des pistoleros est entré dans le rythme rapidement, lors de cette 19e journée : proposant une solution à l’extérieur à un TaShawn Thomas dominant sous le panier (6 points en 4 minutes, 18 au final), David DiLeo a trouvé ses marques à longue distance dès les premières minutes. Les deux Américains ont rapidement pris feu, en inscrivant les 11 premières unités mancelles à eux deux, et en donnant le ton d’entrée (11-4, 4e).

David DILEO
David DILEO
22
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
92 86
JDA

Les artilleurs de sortie

Le Mans a pu compter sur son adresse, notamment derrière l’arc (7/19 à la pause) pour créer un premier écart. Mais la JDA, pas en reste (7/16 à 3-points en 1re mi-temps), ne s’est jamais tenue à une distance trop lointaine. Kregor Hermet, présenté comme une gâchette depuis son arrivée en Bourgogne, a bien entretenu sa réputation (13 points au final, à 3/3 de loin) et continuellement ramené Dijon au contact (48-44, 20e).

Kregor HERMET
Kregor HERMET
13
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
92 86
JDA

Face à deux attaques bien huilées, les défenses se sont parfois délitées, dans les mêmes proportions. Discret jusqu’alors, le quadragénaire David Holston a donné l’impression d’avoir encore 20 ans, en profitant des largesses mancelles pour scorer mais surtout faire briller ses intérieurs. Sûrement mécontent du scénario, Johnny Berhanemeskel a pris les choses en main une première fois : 7 points de suite, puis une ultime banderille à 8 mètres, conclusion d’un 12-0), ont permis au MSB d’entamer le money-time avec dix unités d’avance (72-62, 30e).

David HOLSTON
David HOLSTON
15
PTS
1
REB
9
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
92 86
JDA

Match dans le match entre tauliers du championnat

À coup de shoots de loin – encore et toujours -, Dijon a rendu furieux Guillaume Vizade en gommant son retard en un éclair, et en prenant les commandes via l’infatigable Holston (83-84, 38e). Pour le moins vaillants, les hommes de Laurent Legname se sont montrés généreux, parfois trop, dans les duels. Peu à peu dépeuplés après les sorties forcées de Gregor Hrovat et Kregor Hermet pour cinq fautes, les Bourguignons, qui ont d’abord entrevu le gros coup, ont craqué dans les derniers instants.

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
22
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
92 86
JDA

Séance de rattrapage pour ceux qui avaient raté le 3e quart-temps : après le bon passage d’Holston, Johnny Berhanemeskel a aimanté la gonfle, et de deux énormes tirs derrière l’arc, propulsé le MSB en tête de façon définitive. Jusqu’au bout, la JDA a bataillé, mais le mal était fait (92-86). Et surtout, le sourire était enfin retrouvé, côté MSB, près d’un mois après la dernière victoire en championnat. Avec une 11e victoire cette saison, Le Mans (7e) reste dans le bon wagon pour le top 8, tandis que Dijon, bien revenu ces dernières semaines, rate de peu le train.

Dijon
Dijon
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre

