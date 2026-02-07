Recherche
Betclic ELITE

Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien

Betclic ÉLITE - Devant pendant toute la rencontre malgré les assauts adverses, Gravelines-Dunkerque s'est imposé contre Saint-Quentin (91-75) dans un match crucial pour le maintien. Porté par Chris Babb (17 points), le BCM décroche un troisième succès consécutif et prend trois victoires d'avance sur la zone rouge.
Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien

David Joplin (à droite), Chris Babb et le BCM peuvent sourire après un succès précieux contre Saint-Quentin.

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Le ciel s’éclaircit au-dessus des Maritimes. Mathématiquement, le BCM est loin d’être sauvé en Betclic ÉLITE. Mais après trois victoires consécutives, dont une ce samedi face à Saint-Quentin (91-75), concurrent direct en bas de classement, les hommes de Jean-Christophe Prat ont fait un grand pas dans leur quête du maintien.

– Journée 19

Passé devant dans les toutes premières minutes, Gravelines-Dunkerque s’est accroché à son avantage sans jamais le rendre, dans un derby où la suprématie territoriale était loin d’être la préoccupation principale. Saint-Quentin a poussé, revenant à deux points juste avant la demi-heure de jeu, sans toutefois reprendre la tête. Survolté dans les derniers instants, le BCM d’un duo Chris BabbJacob Gilyard capital (17 points pour le premier, 11 pour le second) s’est offert un succès de taille.

Chris Babb lance les hostilités…

Babb a immédiatement rassuré les siens en démarrant sur les mêmes bases que lors du dernier déplacement à Nancy, et en inscrivant 14 de ses 17 points en une mi-temps. Une mire bien réglée pour l’ailier américain (3/3 derrière l’arc à la pause), un avantage creusé en 10 minutes et intact au moment de rentrer au vestiaire, et le BCM a semblé parfaitement – et sereinement – lancé (46-33, 20e).

Chris BABB
Chris BABB
17
PTS
6
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
91 75
SQB

Mais les Phénix avaient compris tout l’enjeu d’un tel affrontement. « C’est le match le plus important de la saison », avait même lancé Jean-Philippe Dally dans les colonnes de L’Aisne Nouvelle ce samedi. Eddie Ekiyor, 15 points à la pause, en a pris la mesure, d’abord bien trop seul. Puis ses coéquipiers se sont joints à lui : un 9-0 pour les Picards pour lancer le 3e quart-temps, et l’écart au score a vite été effacé grâce à Nick Johnson puis Anthony Barber (46-42, 23e).

Anthony BARBER
Anthony BARBER
20
PTS
3
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
91 75
SQB

Pour ponctuer la très bonne reprise axonaise, Ekiyor (22 points au final) s’est même fendu d’un poster dunk puissant à l’approche de la demi-heure (56-54, 29e). Le BCM a manqué de s’affoler, en voyant son coach Jean-Christophe Prat quitter le banc, furieux après une faute technique. Mais poussés par le public de la Salle Dewerdt, les Maritimes ont gardé le cap.

Eddie EKIYOR
Eddie EKIYOR
22
PTS
5
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
91 75
SQB

… Jacob Gilyard fait tout basculer

Pressenti dans toute la presse locale pour être un élément majeur du derby, Jacob Gilyard a endossé la cape du sauveur. Impliqué sur les 14 premiers points de Gravelines-Dunkerque dans le 4e quart-temps (11 unités, toutes inscrites aux lancers francs, 1 passe décisive), le néo-Nordiste a permis aux siens de refaire un break, devenu décisif sur la dernière banderille de Chris Babb (77-67, 36e).

Jacob GILYARD
Jacob GILYARD
11
PTS
5
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
91 75
SQB

Intouchables offensivement (31 points dans l’ultime quart-temps) et guidés jusqu’aux dernières secondes par un Edon Maxhuni si précieux par à-coups (18 points), les Gravelinois ont couru vers un succès si précieux, enfonçant dans le même temps leurs voisins à bout de souffle. Le sort n’est pas définitivement scellé mais avec trois victoires de rang, six sur la saison et un point-average récupéré sur le SQBB, à trois longueurs derrière, le BCM peut respirer. Au grand dam du Phénix, terrassé.

