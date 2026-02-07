Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien

Le ciel s’éclaircit au-dessus des Maritimes. Mathématiquement, le BCM est loin d’être sauvé en Betclic ÉLITE. Mais après trois victoires consécutives, dont une ce samedi face à Saint-Quentin (91-75), concurrent direct en bas de classement, les hommes de Jean-Christophe Prat ont fait un grand pas dans leur quête du maintien.

Passé devant dans les toutes premières minutes, Gravelines-Dunkerque s’est accroché à son avantage sans jamais le rendre, dans un derby où la suprématie territoriale était loin d’être la préoccupation principale. Saint-Quentin a poussé, revenant à deux points juste avant la demi-heure de jeu, sans toutefois reprendre la tête. Survolté dans les derniers instants, le BCM d’un duo Chris Babb – Jacob Gilyard capital (17 points pour le premier, 11 pour le second) s’est offert un succès de taille.

Chris Babb lance les hostilités…

Babb a immédiatement rassuré les siens en démarrant sur les mêmes bases que lors du dernier déplacement à Nancy, et en inscrivant 14 de ses 17 points en une mi-temps. Une mire bien réglée pour l’ailier américain (3/3 derrière l’arc à la pause), un avantage creusé en 10 minutes et intact au moment de rentrer au vestiaire, et le BCM a semblé parfaitement – et sereinement – lancé (46-33, 20e).

Mais les Phénix avaient compris tout l’enjeu d’un tel affrontement. « C’est le match le plus important de la saison », avait même lancé Jean-Philippe Dally dans les colonnes de L’Aisne Nouvelle ce samedi. Eddie Ekiyor, 15 points à la pause, en a pris la mesure, d’abord bien trop seul. Puis ses coéquipiers se sont joints à lui : un 9-0 pour les Picards pour lancer le 3e quart-temps, et l’écart au score a vite été effacé grâce à Nick Johnson puis Anthony Barber (46-42, 23e).

Pour ponctuer la très bonne reprise axonaise, Ekiyor (22 points au final) s’est même fendu d’un poster dunk puissant à l’approche de la demi-heure (56-54, 29e). Le BCM a manqué de s’affoler, en voyant son coach Jean-Christophe Prat quitter le banc, furieux après une faute technique. Mais poussés par le public de la Salle Dewerdt, les Maritimes ont gardé le cap.

… Jacob Gilyard fait tout basculer

Pressenti dans toute la presse locale pour être un élément majeur du derby, Jacob Gilyard a endossé la cape du sauveur. Impliqué sur les 14 premiers points de Gravelines-Dunkerque dans le 4e quart-temps (11 unités, toutes inscrites aux lancers francs, 1 passe décisive), le néo-Nordiste a permis aux siens de refaire un break, devenu décisif sur la dernière banderille de Chris Babb (77-67, 36e).

Intouchables offensivement (31 points dans l’ultime quart-temps) et guidés jusqu’aux dernières secondes par un Edon Maxhuni si précieux par à-coups (18 points), les Gravelinois ont couru vers un succès si précieux, enfonçant dans le même temps leurs voisins à bout de souffle. Le sort n’est pas définitivement scellé mais avec trois victoires de rang, six sur la saison et un point-average récupéré sur le SQBB, à trois longueurs derrière, le BCM peut respirer. Au grand dam du Phénix, terrassé.