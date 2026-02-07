Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face

Recherche
NBA

NBA - Les Français ont encore eu du temps de jeu et de l’impact en NBA ce vendredi 6 février. Derrière Rudy Gobert, plusieurs tricolores se sont illustrés, notamment à Portland et Sacramento, tandis que de jeunes profils ont profité d’un large revers à New York.
00h00
Résumé
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu

Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

En NBA, ce vendredi 6 février a offert un panorama contrasté des performances françaises. Entre un Rayan Rupert efficace en sortie de banc, un Sidy Cissoko précieux dans la rotation, un duel franco-français en Californie et du temps de jeu élargi à New York, retour sur les prestations tricolores.

Portland déroule, Rayan Rupert et Sidy Cissoko en profitent

Dans une large victoire des Portland Trail Blazers face aux Memphis Grizzlies (135-115), les Français ont parfaitement saisi leur chance.

Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a compilé 12 points à 4/6 aux tirs en moins de 12 minutes. Très agressif offensivement, l’arrière a profité d’un match rapidement déséquilibré pour se montrer efficace.

De son côté, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans), plus installé dans la rotation, a disputé 25 minutes pour 9 points à 3/6 et 2 passes décisives. Une prestation solide dans un collectif de Portland où huit joueurs ont terminé en double chiffre.

Les Blazers ont renversé une première période compliquée avant de prendre définitivement le large au retour des vestiaires, sous l’impulsion notamment de Jerami Grant. Memphis, privé de Ja Morant, n’a jamais pu recoller.

Duel californien : avantage Batum sur Raynaud

À Sacramento, le choc entre les Los Angeles Clippers et les Sacramento Kings a tourné à l’avantage de l’équipe de Nicolas Batum (114-111).

En 16 minutes, l’ailier français a apporté sa contribution avec 3 points à 1/2, 3 rebonds et 2 passes décisives, dans un rôle de complément. En face, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a signé une prestation plus visible statistiquement : 12 points à 6/8 aux tirs et 5 rebonds en 26 minutes, malgré la défaite de Sacramento, qui enchaîne un onzième revers consécutif.

Portés par un Kawhi Leonard dominant, les Clippers ont fait la différence dans le quatrième quart-temps pour s’imposer sur le fil.

Large claque à Detroit : Diawara titulaire, Dadiet en profite

La soirée a été beaucoup plus difficile pour les New York Knicks, balayés par les Detroit Pistons (118-80). Un contexte qui a poussé le staff new-yorkais à ouvrir largement son banc.

Titulaire, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a inscrit 4 points à 2/5 aux tirs et capté 2 rebonds en 20 minutes. Rarement utilisé cette saison, Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) a lui aussi eu droit à du temps de jeu, avec 5 points inscrits en 7 minutes.

New York a vécu une soirée cauchemar, plombé par une adresse catastrophique, tandis que Detroit a rapidement pris le large pour ne jamais être inquiété.

Ousmane Dieng sur la feuille, sans entrer en jeu

Enfin, fraîchement arrivé à Milwaukee, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) figurait sur la feuille de match lors de la victoire des Milwaukee Bucks contre les Pacers (105-99). L’ancien joueur d’Oklahoma City n’est toutefois pas entré en jeu.

Commentaires

beetlejuice53
Pas forcément un bon signal pour Ousmane Dieng. Première fois sur la feuille, premier DNP. En espérant que ce ne devienne pas une habitude.
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
