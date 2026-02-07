Clap de fin pour la pige d’Isaiah Ross au Nantes Basket Hermine

Arrivé début décembre pour stabiliser l’effectif nantais après la blessure de Kyle Riddley, l’arrière américain Isaiah Ross (1,92 m, 29 ans) quitte la Venise de l’Ouest après cinq rencontres disputées sous les couleurs de Nantes.

L’aventure nantaise s’arrête ici pour l’Américain. Engagé en tant que pigiste médical, l’ancien roannais a terminé sa mission au NBH.

Un passage statistique honnête

Durant son court séjour en Loire-Atlantique, Isaiah Ross a été utilisé comme joueur de rotation par le staff nantais. En 19 minutes de temps de jeu moyen, il a su apporter :

Points : 10,6

Rebonds : 2,2

Passes décisives : 0,8

Évaluation : 6

S’il a montré de belles aptitudes au scoring, son passage a coïncidé avec une période de turbulences pour le club. Après des débuts prometteurs marqués par deux victoires consécutives, le NBH a ensuite enchaîné trois revers de rang, freinant ainsi la dynamique collective.

Le NBH reste dans la course aux Playoffs

Malgré cette fin de pige en demi-teinte sur le plan des résultats comptables, le bilan global de l’équipe reste encourageant. Isaiah Ross laisse le Nantes Basket Hermine à la 9e place du classement d’ELITE 2. Le club nantais conserve un bilan positif (11 victoires pour 10 défaites), restant ainsi au contact direct de la zone des play-offs. Nantes se déplace à Orléans samedi soir pour la 22e journée de championnat ELITE 2.