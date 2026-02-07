Recherche
ELITE 2

Clap de fin pour la pige d’Isaiah Ross au Nantes Basket Hermine

ELITE 2 - Isaiah Ross quitte le Nantes Basket Hermine après une pige médicale de 5 matchs (10,6 pts de moyenne) pour remplacer Kyle Riddley. Il laisse le club à la 9e place d'ELITE 2 avec un bilan positif de 11 victoires pour 10 défaites.
|
00h00
Résumé
Écouter
Clap de fin pour la pige d’Isaiah Ross au Nantes Basket Hermine

Fin de parcours pour Isaiah Ross à Nantes

Crédit photo : Cécile Thomas

Arrivé début décembre pour stabiliser l’effectif nantais après la blessure de Kyle Riddley, l’arrière américain Isaiah Ross (1,92 m, 29 ans) quitte la Venise de l’Ouest après cinq rencontres disputées sous les couleurs de Nantes.

L’aventure nantaise s’arrête ici pour l’Américain. Engagé en tant que pigiste médical, l’ancien roannais a terminé sa mission au NBH.

Un passage statistique honnête

Durant son court séjour en Loire-Atlantique, Isaiah Ross a été utilisé comme joueur de rotation par le staff nantais. En 19 minutes de temps de jeu moyen, il a su apporter  :

  • Points : 10,6

  • Rebonds : 2,2

  • Passes décisives : 0,8

  • Évaluation : 6

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Isaiah Ross.jpg
Isaiah ROSS
Poste(s): Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 29 ans (24/10/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
10,6
#64
REB
2,2
#163
PD
0,8
#196

S’il a montré de belles aptitudes au scoring, son passage a coïncidé avec une période de turbulences pour le club. Après des débuts prometteurs marqués par deux victoires consécutives, le NBH a ensuite enchaîné trois revers de rang, freinant ainsi la dynamique collective.

Le NBH reste dans la course aux Playoffs

Malgré cette fin de pige en demi-teinte sur le plan des résultats comptables, le bilan global de l’équipe reste encourageant. Isaiah Ross laisse le Nantes Basket Hermine à la 9e place du classement d’ELITE 2. Le club nantais conserve un bilan positif (11 victoires pour 10 défaites), restant ainsi au contact direct de la zone des play-offs. Nantes se déplace à Orléans samedi soir pour la 22e journée de championnat ELITE 2.

