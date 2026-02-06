Le buzzer-beater de l’ASVEL… annulé à la vidéo : pas de come-back contre Milan

« C’est clair : la balle est toujours dans les mains du joueur quand la lumière rouge s’allume, donc on annule le panier. » C’est par cette décision arbitrale que les espoirs de la LDLC Arena ont été douchés au buzzer, alors que l’ASVEL était sur le point de réussir un énorme come-back contre l’Olimpia Milano. Sur un dernier tir raté d’un Braian Angola leader de l’équipe ce soir (23 points), le rebond a été récupéré par Mbaye Ndiaye (7 points, 5 rebonds) qui l’a dunké en l’air… mais quelques millisecondes trop tard. Alors qu’on croyait à un goaltending, c’est une question de chronomètre qui a poussé les arbitres à prendre cette décision crève-cœur, après visionnage de la vidéo.

Pas de deuxième victoire italienne cette semaine donc pour les Villeurbannais, deux jours après leur première victoire à l’extérieur de la saison à Bologne (70-80). Avec ses 5 absents, Milan était pourtant une cible prenable. L’ASVEL a remporté le premier quart-temps, mis sur les bons rails par un 2/2 à 3-points de Zac Seljaas (14 points) et Glynn Watson Jr (11 points). Leurs 15 rebonds offensifs leur ont aussi permis de tenir dans le match, ainsi que leur seulement 3 (!!) turnovers. Avant un très mauvais troisième quart des deux côtés du terrain (16-25), qui leur a coûté la défaite.

Le come-back échoue à un point

Les Villeurbannais ont pourtant réussi un excellent 23-10 dans le dernier quart-temps. Leurs adversaires milanais ont reconnu leur caractère et leur dureté, et avoir eu très chaud. Il faut dire qu’il y a même eu un 14-3 dans les quatre dernières minutes, avec notamment quelques double-teams bien senties. Ce jusqu’à que Marko Guduric (18 points, 7 passes décisives) ne plante un superbe move enrhumant Mbaye Ndiaye à 12 secondes du terme. Mais sur la dernière action, Shavon Shields a perdu un ballon en touche après visionnage de la vidéo. Ce qui a mené au dernier tir raté d’Angola, puis au buzzer-beater annulé.

Dans cette « année de transition » sans « objectif défini » selon les mots de l’ex-leader Nando De Colo à notre micro hier, l’ASVEL a au moins le mérite de révéler des joueurs au plus haut niveau européen. Après Glynn Watson Jr ou Mbaye Ndiaye (encore bons ce soir), c’est Braian Angola qui se révèle à chaque match depuis son arrivée de Gran Canaria.

Avec ses 23 points ce soir, le Colombien signe sa meilleure marque en EuroLeague, qu’il aurait pu encore plus alourdir s’il n’avait pas raté quelques lay-ups. À peu près tous les ballons passaient par lui dans les moments chauds. Ce qui a même mis Thomas Heurtel (12 points, 4 passes décisives) sur le banc dans le money-time. En six matchs disputés sous ses nouvelles couleurs toutes compétitions confondues, le rookie en EuroLeague n’est toujours pas descendu sous les 15 points.