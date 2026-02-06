Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis

Les Golden State Warriors ont frappé un grand coup avant la trade deadline en s’offrant Kristaps Porzingis. L’ailier-fort letton de 2,21m arrive de Atlanta dans un échange qui a vu partir Jonathan Kuminga et Buddy Hield. Malgré les problèmes de santé qui ont limité le joueur de 30 ans à seulement 17 matchs cette saison, l’organisation californienne se montre optimiste.

Un pari calculé sur un joueur unique

Steve Kerr, l’entraîneur des Warriors, n’a pas caché son enthousiasme concernant cette acquisition. « Je ne pense pas que nous aurions fait cet échange si nous ne pensions pas qu’il pouvait être en bonne santé et régulier dans la rotation », a déclaré le coach. « Quand il est au mieux de sa forme, c’est un sacré joueur. Nous n’avons jamais vraiment eu un joueur comme lui. »

Le profil de Porzingis correspond parfaitement aux besoins des Warriors : taille, spacing, adresse à 3-points et protection de cercle. Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.

Un retour imminent mais prudent

Porzingis devrait rejoindre l’équipe à Los Angeles vendredi, avant le match contre les Lakers. Cependant, Kerr reste prudent quant à sa disponibilité immédiate. Le joueur n’a plus joué depuis le 7 janvier, souffrant d’une tendinite au tendon d’Achille gauche et des séquelles d’une maladie diagnostiquée comme un syndrome de tachycardie orthostatique posturale.

Here is Steve Kerr on the Kristaps Porzingis addition. He said Rick Celebrini and the team’s medical staff did their “due diligence” and that they wouldn’t have made trade had they not believed they could keep Porzingis healthy. pic.twitter.com/qasdB35fzd — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 6, 2026

Stephen Curry s’est montré enthousiaste à l’idée d’accueillir son nouveau coéquipier : « J’espère juste qu’il sera en bonne santé, avant tout, pour qu’il puisse faire ce qu’il sait faire sur le terrain. Lui et Al Horford ont gagné un championnat ensemble [à Boston]. »

Les Warriors (28 victoires, 24 défaites) occupent actuellement la huitième place de la Conférence Ouest et espèrent que Porzingis les aidera à éviter le play-in tournament. Avec quatre matchs restants avant le All-Star break, Golden State mise sur cette recrue de prestige pour relancer ses ambitions playoffs, même si le plafond de l’équipe a été revu à la baisse après la blessure de Jimmy Butler.