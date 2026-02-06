Limoges enfin au complet face à Cholet !

Voilà une nouvelle qui ravira sans doute Dario Gjergja, et tous les supporters limougeauds ! Une semaine après le début de dynamique positive enclenchée à Saint-Quentin, Limoges recevra Cholet dimanche (16 heures, en direct sur DAZN) dans une configuration quasiment inédite cette saison : un effectif complet !

C’est en tout cas l’annonce de notre confrère Kevin Cao du Populaire du Centre, que notre correspondant Kevin Marty a confirmée, alors que Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) manquait à l’appel lors du dernier match. Opéré après été victime d’une morsure, l’Américain est donc de nouveau disponible, comme l’ensemble de ses coéquipiers.

🚨 BREAKING NEWS !!! Le Limoges CSP évoluera au complet face à Cholet dimanche à Beaublanc. Ce sera seulement la troisième fois cette saison que Dario Gjergja disposera de tous ses joueurs. pic.twitter.com/ricuSMHWYG — Kevin Cao (@kevincao87) February 6, 2026

3e fois au complet cette saison !

Longtemps impacté par les blessures cette saison, Limoges n’a jusqu’ici évolué au complet qu’à deux reprises cette saison, avec une troisième en perspective ce dimanche à Beaublanc face à Cholet. La dernière fois que Dario Gjergja a pu compter sur tout son groupe ? C’était le 19 décembre dernier, il y a près d’un mois et demi, lors de la défaite contre Boulazac. Avant cela, les problèmes physiques avaient été très profonds, si profonds que Limoges n’avait par exemple pu aligner que six joueurs professionnels à Paris courant novembre.

Ces problèmes semblent donc peu à peu se résorber d’eux-mêmes alors que le club veut « rester dans la course aux playoffs », comme l’a expliqué Gavin Ware. Le retour de Justin Lewis pour le match contre Cholet complète donc le roster de Limoges, dans lequel Vincent Amsellem manque toujours à l’appel, certes, mais le joueur de 23 ans est remplacé par Théo Magrit depuis début novembre.