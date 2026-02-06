Recherche
Betclic ELITE

Limoges enfin au complet face à Cholet !

Betclic ELITE - Gangréné par les blessures depuis plusieurs mois désormais, Limoges affichera enfin complet ce dimanche à Beaublanc face à Cholet, pour le compte de la 19e journée de championnat. Dario Gjergja n'a jusqu'ici pu compter sur l'intégralité de son effectif qu'à… deux reprises.
Limoges enfin au complet face à Cholet !

Le retour de Justin Lewis permet à Limoges d’afficher complet face à Cholet.

Crédit photo : Quentin Berbey - Limoges CSP

Voilà une nouvelle qui ravira sans doute Dario Gjergja, et tous les supporters limougeauds ! Une semaine après le début de dynamique positive enclenchée à Saint-Quentin, Limoges recevra Cholet dimanche (16 heures, en direct sur DAZN) dans une configuration quasiment inédite cette saison : un effectif complet !

C’est en tout cas l’annonce de notre confrère Kevin Cao du Populaire du Centre, que notre correspondant Kevin Marty a confirmée, alors que Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) manquait à l’appel lors du dernier match. Opéré après été victime d’une morsure, l’Américain est donc de nouveau disponible, comme l’ensemble de ses coéquipiers.

3e fois au complet cette saison !

Longtemps impacté par les blessures cette saison, Limoges n’a jusqu’ici évolué au complet qu’à deux reprises cette saison, avec une troisième en perspective ce dimanche à Beaublanc face à Cholet. La dernière fois que Dario Gjergja a pu compter sur tout son groupe ? C’était le 19 décembre dernier, il y a près d’un mois et demi, lors de la défaite contre Boulazac. Avant cela, les problèmes physiques avaient été très profonds, si profonds que Limoges n’avait par exemple pu aligner que six joueurs professionnels à Paris courant novembre.

Ces problèmes semblent donc peu à peu se résorber d’eux-mêmes alors que le club veut « rester dans la course aux playoffs », comme l’a expliqué Gavin Ware. Le retour de Justin Lewis pour le match contre Cholet complète donc le roster de Limoges, dans lequel Vincent Amsellem manque toujours à l’appel, certes, mais le joueur de 23 ans est remplacé par Théo Magrit depuis début novembre.

Limoges
Limoges
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
