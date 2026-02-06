Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen

Pour la réception de Caen ce soir (20h30) au Palais des Sports Pierre Coulon, le staff vichyssois doit composer avec une rotation modifiée. Si l’absence de Nolan Kingue (1,95 m, 22 ans) sur l’aile est un coup dur, le retour de Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans), meilleur marqueur de l’équipe, tombe à point nommé pour sécuriser la 6e place d’ÉLITE 2.

Kingué à l’infirmerie, un équilibre à retrouver

Vichy devra se passer de l’énergie et de l’adresse à longue distance de Nolan Kingué pour ce duel face au 17e du championnat. Touché au pied lors du récent succès à Saint-Chamond, l’ailier est contraint au repos forcé. Si son absence ne devrait durer que quelques jours, elle oblige son entraîneur Dounia Issa à réorganiser son groupe pour compenser l’activité de l’ancien boulonnais.

PROFIL JOUEUR Nolan KINGUE Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 22 ans (12/02/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9 #99 REB 2,8 #125 PD 1 #177

Shepherd, le retour du métronome

La bonne nouvelle vient du secteur offensif : Jordan Shepherd est officiellement de retour. Écarté des parquets pendant deux matchs suite à une entorse à la cheville contractée contre Roanne le 23 janvier, l’Américain retrouve la compétition.

PROFIL JOUEUR Jordan SHEPHERD Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 28 ans (03/03/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 14,8 #13 REB 2 #173 PD 3,3 #35

Attention à Caen

» Il n’y a aucun match facile en ELITE 2 de préviens Dounia Issa dans les colonnes de La Montagne. On l’a vu par exemple avec Quimper qu’on avait dominé chez nous (91-55) et qui ensuite est allé gagner à Orléans (3e). Caen peut être bien meilleur que ceux qu’ils ont montré à Pau, forcément ils vont réagir. On s’est préparé à rencontrer une équipe revancharde, ils ont des joueurs talentueux qui peuvent faire des matches de haut niveau. Mais d’abord on se concentre sur nous, notre progression, notre identité. Si on veut continuer à viser le Top 6, il faut gagner ce genre de match chez nous. «

Si Vichy se montre costaud à domicile avec six victoires en dix matchs, Caen de son coté à plus de mal loin de sa Normandie avec une seule victoire en 11 rencontres.

En coulisses : Le compte à rebours pour Elian Benitez

Au-delà de l’affiche du soir, l’émotion était palpable hier à l’entraînement. Élian Benitez (1,80 m, 22 ans), le meneur français fauché par une grave blessure lors du match aller à … Caen pour l’ouverture du championnat, a bouclé sa première séance collective intégrale. Un signe du destin face à l’adversaire de sa blessure, même s’il faudra patienter jusqu’à début mars pour le revoir en tenue de match.