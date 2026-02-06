Recherche
ANGT

En ouverture de l’ANGT, Cameron Houindo cartonne !

ANGT - Cameron Houindo a frappé très fort pour lancer son ANGT. Habitué de la compétition jeunes de l’EuroLeague, qu’il avait déjà disputée à deux reprises avec le Pôle France, l’intérieur a cette fois pulvérisé son record de points.
|
00h00
Résumé
Écouter
En ouverture de l’ANGT, Cameron Houindo cartonne !

Cameron Houindo a démarré fort l’ANGT

Crédit photo : EuroLeague

Déjà auteur d’une campagne solide la saison passée (11 points et 5 rebonds de moyenne), Cameron Houindo (2,05 m, 18 ans) a changé de dimension sous les couleurs du KK Cedevita Olimpija Ljubljana sur ce début d’ANGT, le tournoi U18 de l’EuroLeague. Face à Milan, l’ancien joueur du Pôle France a compilé 33 points, 8 rebonds et 3 contres pour 35 d’évaluation, dans la victoire 87-78 des siens. Une performance référence pour lancer sa compétition.

La découverte timide du monde pro

Alors qu’il a fêté ses 18 ans en ce début d’année, Cameron Houindo continue de découvrir progressivement le très haut niveau. Utilisé avec parcimonie, l’intérieur a disputé 7 rencontres en Ligue adriatique cette saison ainsi que 8 matches d’EuroCup. C’est d’ailleurs dans cette compétition européenne, à la mi-novembre, qu’il a signé jusqu’ici sa meilleure sortie chez les professionnels, avec 8 points, 5 rebonds et 1 passe face à Venise. Une montée en puissance logique, en parallèle de ses performances de référence chez les jeunes.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Cameron Houindo.jpg
Cameron HOUINDO
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 18 ans (10/01/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ABA Liga
PTS
3,6
#209
REB
3
#106
PD
1
#162

L’ANGT, un terrain d’expression pour les Français

La compétition réussit régulièrement aux jeunes tricolores. La saison dernière, Adam Atamna avait terminé l’ANGT à 33 points de moyenne, avec notamment une pointe à 43 unités contre l’Olympiakos. Un an plus tôt, Noa Essengue avait enchaîné les gros double-doubles, dont un retentissant 33 points et 18 rebonds pour 54 d’évaluation face au Žalgiris Kaunas en finale du tournoi de Dubaï. Les deux Français avaient intégré le cinq majeur de la compétition, Essengue étant même élu MVP.

Un nouveau test dès ce vendredi

Pour Cameron Houindo, la suite arrive vite. Ce vendredi à 18h, le joueur de Cedevita Ljubljana affrontera la Next Gen Team, composée notamment de deux Français : Karl Kouamé (Caen) et Paul Nnanga (Antibes). Une nouvelle occasion de confirmer.

ANGT
ANGT
Suivre

