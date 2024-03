Noa Essengue gigantesque (54 d’évaluation) en finale de l’ANGT de Dubaï

Noa Essengue a livré une finale légendaire lors du plateau de Dubaï de l’ANGT 2024. En finale contre le Zalgiris Kaunas, l’intérieur français a conduit Ulm à la victoire après prolongation (89-84).

PROFIL JOUEUR Noa ESSENGUE Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 17 ans (18/12/2006) Nationalités:

Malmené en première mi-temps après un premier quart-temps à l’avantage des Lituaniens (11-19), Ulm est remonté dans le deuxième quart-temps avant de prendre le dessus en cours de troisième quart-temps (52-43). Seulement, le Zalgiris n’a pas abdiqué, est revenu à son tour et pensait se destiner vers une victoire. A 24,4 secondes de la fin, ils avaient la possession et 4 points d’avance (72-76). Sauf que Noa Essengue a intercepté une passe sur une remise en jeu pour dunker dans la foulée (74-76). Derrière, Kaunas a marqué un lancer franc avant que l’Orléanais ne réussisse un 3-points très lointain pour égaliser à 13,3 secondes de la fin (77-77). En prolongation, l’ancien membre du Pôle France a non seulement continué à marquer des points, mais il a aussi mis le contre sur l’ultime tentative de 3-points adverse.

54 d’évaluation et le titre de MVP du tournoi

Auteur de 33 points à 10/17 aux tirs (dont 1/3 à 3-points) et 12/21 aux lancers francs, 18 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, 4 balles perdues, 4 contres et 16 fautes provoquées pour 54 d’évaluation en 40 minutes, Noa Essengue a évidemment terminé MVP de cet ANGT de Dubaï, avec Maxence Lemoine et Yohan Sissoko dans le cinq du tournoi à ses côtés. Celui qui est anticipé au premier tour de la Draft NBA 2025 sera très attendu lors des phases finales de l’ANGT fin mai.