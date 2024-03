L’ASVEL quatrième, Maxence Lemoine et Yohann Sissoko dans le cinq idéal

L’ASVEL a terminé quatrième du plateau de Dubaï à l’ANGT, un plateau sur lequel ce sont distingués Maxence Lemoine et Yohann Sissoko, en plus de Noa Essengue, vainqueur et MVP du tournoi.

Dans le match pour la troisième place ce dimanche, l’ASVEL s’est inclinée 86 à 79 face à la Next Generation Team de Dubaï. Pourtant mieux partis (23-16, 10′), les Rhodaniens ont été débordés lors du deuxième quart-temps. La partie s’est équilibrée ensuite pour se terminer en prolongation après le 3-points de la victoire ratée par Maxence Lemoine (14 points à 4/8 aux tirs, 8 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 21 d’évaluation en 34 minutes). Le meneur de la SIG Strasbourg a toutefois permis à son équipe de prendre le large dans cette période supplémentaire avec 4 points de suite (de 70 partout à 70-74). Une avance qu’il a porté à +6 avec 4 autres points consécutifs (74-80 à 39 secondes de la fin). Son coéquipier et compatriote Joan Beringer (7 points à 2/5, 11 rebonds et 4 fautes provoquées pour 16 d’évaluation en 28 minutes) l’a accentué (76-83, à 27 secondes de la fin) et même si Yohann Sissoko (24 points à 8/17 aux tirs, 10 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions, 5 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 32 d’évaluation en 40 minutes) a inscrit un 2+1 dans la foulée, l’ASVEL s’est inclinée face à Maxence Lemoine & co.

Trois Français dans le cinq idéal

L’ASVEL termine donc quatrième de cette édition 2024. La blessure d’Adam Atamna à la main aura été préjudiciable pour le groupe de Mike Happio qui ne devrait pas jouer les phases finales à Berlin fin mai. Le petit rayon de soleil dubaïote viendra de la nomination de Yohann Sissoko (16 points, 9,2 rebonds, 3,8 passes décisives et 2 interceptions pour 19,2 d’évaluation de moyenne) dans le cinq idéal du tournoi, aux côtés de Maxence Lemoine (15,5 points, 2,5 rebonds et 5,2 passes décisives pour 18,8 d’évaluation), Noa Essengue (20,2 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, 2,5 contres et 8,5 fautes provoquées pour 29,8 d’évaluation) et les deux finalistes du Zalgiris Kaunas, Mantas Juzenas et Nedas Raupelis.