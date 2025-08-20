Encore une quinzaine de joueurs LNB qualifiés pour les phases finales de l’AfroBasket 2025

Les huit dernières équipes engagées à l’AfroBasket 2025 sont désormais connues. Avec leurs victoires lors des barrages de cette édition 2025, le Mali, le Sénégal, le Cap-Vert et le Cameroun ont rejoint l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Nigeria. Ces quatre dernières équipes avaient terminé leur campagne de groupe avec un bilan parfait de 3-0, confirmant leur statut de favoris.

La Côte d’Ivoire et le Cameroun avec leur clique de joueurs LNB

Alors que 38 joueurs du championnat de France étaient sur la ligne de départ au lancement de l’AfroBasket, ils sont encore une dizaine au stade des quarts de finale. La majorité se trouve avec la Côte d’Ivoire et le Cameroun, qui ont les plus gros contingents de joueurs évoluant en France.

Chez les Éléphants, Assemian Moulare est le leader d’une sélection (meilleur marqueur), qui compte également Maxence Dadiet (Levallois, NM1), le Gravelinois Vafessa Fofana, l’ancien Caennais Bali Coulibaly ou encore Jean-Philippe Dally (Saint-Quentin). Lionel Kouadio (Orléans), Sydney Hawmmond (Poissy, NM1), et Junior Ouattara (Angers, NM1) sont égalements présents. Les Lions indomptables devront certainement faire sans Jeremiah Hill (Élan Chalon), sorti sur blessure lors du dernier match de poules, mais peuvent compter sur le néo-Dijonnais Williams Narace, mais aussi Brice Eyaga, le Tarbais Fabien Ateba et l’Antibois Samir Gbetkom.

Parmi les autres nations, on citera également Kevin Kokila (Bourg-en-Bresse) avec l’Angola, tout comme son compatriote Gerson Gonçalves (Aix-Maurienne), ainsi que le quatuor du Mali avec Siriman Kanouté (Orléans), Ibrahima Haidara (La Rochelle), Moulaye Sissoko (Chartres) et Mamoudou Diarra (à Levallois l’an passé).

Enfin, les ex-Chartrains Emmanuel Omogbo et Ike Nwamu jouent avec le Nigéria

Un programme alléchant pour les quarts de finale

Les hostilités débuteront dès ce mercredi 20 août avec deux affiches prometteuses. La Côte d’Ivoire affrontera le Mali à 17h, avant que le Nigeria ne défie le Sénégal à 20h. Jeudi 21 août, les deux autres quarts de finale opposeront l’Égypte au Cameroun et l’Angola au Cap-Vert, avec l’avantage du terrain pour le pays hôte.

La phase finale s’intensifiera avec les deux demi-finales programmées samedi 23 août, avant l’apothéose finale le dimanche 24 août.