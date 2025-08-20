Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
AfroBasket

Encore une quinzaine de joueurs LNB qualifiés pour les phases finales de l’AfroBasket 2025

L'AfroBasket entre dans sa dernière phase avec le début du tableau final en Angola. Une quinzaine de joueurs LNB sont encore en compétition avec leur sélection respective.
|
00h00
Résumé
Écouter
Encore une quinzaine de joueurs LNB qualifiés pour les phases finales de l’AfroBasket 2025

Williams Narace et le Cameroun sont en quart de finale de l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Les huit dernières équipes engagées à l’AfroBasket 2025 sont désormais connues. Avec leurs victoires lors des barrages de cette édition 2025, le Mali, le Sénégal, le Cap-Vert et le Cameroun ont rejoint l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Nigeria. Ces quatre dernières équipes avaient terminé leur campagne de groupe avec un bilan parfait de 3-0, confirmant leur statut de favoris.

La Côte d’Ivoire et le Cameroun avec leur clique de joueurs LNB

Alors que 38 joueurs du championnat de France étaient sur la ligne de départ au lancement de l’AfroBasket, ils sont encore une dizaine au stade des quarts de finale. La majorité se trouve avec la Côte d’Ivoire et le Cameroun, qui ont les plus gros contingents de joueurs évoluant en France.

Chez les Éléphants, Assemian Moulare est le leader d’une sélection (meilleur marqueur), qui compte également Maxence Dadiet (Levallois, NM1), le Gravelinois Vafessa Fofana, l’ancien Caennais Bali Coulibaly ou encore Jean-Philippe Dally (Saint-Quentin). Lionel Kouadio (Orléans), Sydney Hawmmond (Poissy, NM1), et Junior Ouattara (Angers, NM1) sont égalements présents. Les Lions indomptables devront certainement faire sans Jeremiah Hill (Élan Chalon), sorti sur blessure lors du dernier match de poules, mais peuvent compter sur le néo-Dijonnais Williams Narace, mais aussi Brice Eyaga, le Tarbais Fabien Ateba et l’Antibois Samir Gbetkom.

Parmi les autres nations, on citera également Kevin Kokila (Bourg-en-Bresse) avec l’Angola, tout comme son compatriote Gerson Gonçalves (Aix-Maurienne), ainsi que le quatuor du Mali avec Siriman Kanouté (Orléans), Ibrahima Haidara (La Rochelle), Moulaye Sissoko (Chartres) et Mamoudou Diarra (à Levallois l’an passé).

Enfin, les ex-Chartrains Emmanuel Omogbo et Ike Nwamu jouent avec le Nigéria

Un programme alléchant pour les quarts de finale

Les hostilités débuteront dès ce mercredi 20 août avec deux affiches prometteuses. La Côte d’Ivoire affrontera le Mali à 17h, avant que le Nigeria ne défie le Sénégal à 20h. Jeudi 21 août, les deux autres quarts de finale opposeront l’Égypte au Cameroun et l’Angola au Cap-Vert, avec l’avantage du terrain pour le pays hôte.

La phase finale s’intensifiera avec les deux demi-finales programmées samedi 23 août, avant l’apothéose finale le dimanche 24 août.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
joueurs lnb afrobasket
Betclic ELITE
00h00Encore une quinzaine de joueurs LNB qualifiés pour les phases finales de l’AfroBasket 2025
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 féminines, battues par l’Espagne à l’Euro, ne sauveront pas l’été du basket français !
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
france espagne u16
EuroBasket U16 Féminin
00h00[Vidéo] Comment regarder le nouveau France – Espagne, en quart de finale de l’Euro féminin U16 ?
limoges équipe
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : une équipe « avec plus d’armes » pour faire « mieux que la saison dernière »
rochelle allard lemoine
ELITE 2
00h00Pour leur première sortie avec La Rochelle, le duo Allard – Lemoine se montre déjà
NM1
00h00Saison déjà terminée pour Mohamed Sidibé (SCABB Lab) !
EuroBasket
00h00Après sa frayeur, Luka Doncic en balade contre la Grande-Bretagne
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
WNBA
00h00Depuis son arrivée en WNBA, Leïla Lacan est… la meilleure intercepteuse de la ligue
1 / 0
Livenews NBA
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans
NBA
00h00Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent
Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé
1 / 0