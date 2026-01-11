Recherche
Liga Endesa

Un ancien joueur de Roanne passe de la Liga Endesa à Maroussi

Espagne - San Pablo Burgos et Silvio De Sousa ont officiellement acté la fin de leur collaboration . L’intérieur angolais ne portera plus le maillot du club castillan et s’apprête à rebondir en Grèce, du côté de Maroussi.
00h00
Un ancien joueur de Roanne passe de la Liga Endesa à Maroussi

San Pablo Burgos et Silvio De Sousa mettent fin à leur collaboration

Crédit photo : San Pablo Burgos

San Pablo Burgos et Silvio De Sousa (2,03 m, 27 ans) ne poursuivront pas leur aventure commune jusqu’au terme de la saison 2025/2026. Le club espagnol a confirmé la résiliation du contrat qui liait les deux parties en Liga Endesa, mettant fin à l’épisode espagnol du pivot né à Luanda.

Une séparation actée après dix matchs d’ACB

Arrivé à l’intersaison depuis Israël, Silvio De Sousa n’aura disputé que dix rencontres de Liga Endesa avec San Pablo Burgos. Dans un rôle limité à seulement 13 minutes de temps de jeu, l’intérieur angolais a compilé 6,2 points, 4,3 rebonds et 0,2 passe décisive pour 5,9 d’évaluation. Une production correcte mais insuffisante pour s’installer durablement dans la rotation d’un effectif en quête de stabilité.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Silvio De Sousa.jpg
Silvio DE SOUSA
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 27 ans (04/10/1998)

Nationalités:

logo ang.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
6,2
#151
REB
4,3
#37
PD
0,2
#224

Suite à ce départ, San Pablo Burgos s’appuie désormais uniquement sur Ethan Happ, Luke Fischer et Yannick Nzosa pour occuper le poste de pivot. En grande difficulté cette saison en Liga Endesa, les pensionnaires du Polideportivo Municipal El Plantio pointent à une triste 17e place au classement avec seulement 3 victoires en 14 matchs.

Direction la Grèce pour un nouveau défi

Selon le média grec Sportal, Silvio De Sousa va poursuivre sa carrière au Maroussi BC, avec lequel il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Le club grec cherchait un intérieur puissant, capable d’apporter une présence physique et un impact au rebond, un profil qui correspond pleinement à celui de l’ancien joueur de Burgos.

Le contexte sportif est toutefois délicat. Maroussi traverse une période très compliquée avec sept défaites consécutives en championnat grec et une avant-dernière place au classement (2 victoires, 10 défaites). L’international angolais retrouvera sur place l’ancien burgien Maksim Salash et London Perrantes (Ex Limoges et Cholet). L’objectif affiché est clair : assurer le maintien et éviter la relégation. Maroussi affrontera Promitheas le 10 janvier prochain avec l’espoir de retrouver le chemin du succès.

Un retour en terrain connu

Ce passage à Maroussi marque un retour en Grèce pour Silvio De Sousa, qui avait déjà évolué sous les couleurs de Thessalonique lors de la saison 2023/2024. Il y affichait alors des moyennes de 7 points et 4,5 rebonds en championnat, avec des statistiques proches sur la scène européenne en EuroCup.

Rookie en France

Avant cela, l’intérieur angolais avait découvert le basket français en tant que rookie à la Chorale de Roanne lors de la saison 2022/2023, sous les ordres de Jean-Denys Choulet. En Betclic ELITE, le fils de Jean-Jacques Conceiçao tournait à 8,9 points à 61,5 % de réussite aux tirs et 4,9 rebonds en seulement 16 minutes de moyenne.

