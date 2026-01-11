Un ancien joueur de Roanne passe de la Liga Endesa à Maroussi

San Pablo Burgos et Silvio De Sousa (2,03 m, 27 ans) ne poursuivront pas leur aventure commune jusqu’au terme de la saison 2025/2026. Le club espagnol a confirmé la résiliation du contrat qui liait les deux parties en Liga Endesa, mettant fin à l’épisode espagnol du pivot né à Luanda.

PROTAGONISTAS | El San Pablo Burgos y Silvio De Sousa concluyen su vinculación ➡️ Desde el club, agradecemos al jugador por su trabajo en este primer tramo de la temporada y le deseamos mucha suerte para el futuro. 📝 https://t.co/spttzzco4V#GraciasDeSousa 💙 pic.twitter.com/EC5Rfi8YcA — Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) January 7, 2026

Une séparation actée après dix matchs d’ACB

Arrivé à l’intersaison depuis Israël, Silvio De Sousa n’aura disputé que dix rencontres de Liga Endesa avec San Pablo Burgos. Dans un rôle limité à seulement 13 minutes de temps de jeu, l’intérieur angolais a compilé 6,2 points, 4,3 rebonds et 0,2 passe décisive pour 5,9 d’évaluation. Une production correcte mais insuffisante pour s’installer durablement dans la rotation d’un effectif en quête de stabilité.

Suite à ce départ, San Pablo Burgos s’appuie désormais uniquement sur Ethan Happ, Luke Fischer et Yannick Nzosa pour occuper le poste de pivot. En grande difficulté cette saison en Liga Endesa, les pensionnaires du Polideportivo Municipal El Plantio pointent à une triste 17e place au classement avec seulement 3 victoires en 14 matchs.

Direction la Grèce pour un nouveau défi

Selon le média grec Sportal, Silvio De Sousa va poursuivre sa carrière au Maroussi BC, avec lequel il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Le club grec cherchait un intérieur puissant, capable d’apporter une présence physique et un impact au rebond, un profil qui correspond pleinement à celui de l’ancien joueur de Burgos.

Silvio De Sousa will play for @Maroussi1896 https://t.co/vvNRb68UxG — TOLIS KOTZIAS (@IONIKOS1972) January 7, 2026

Le contexte sportif est toutefois délicat. Maroussi traverse une période très compliquée avec sept défaites consécutives en championnat grec et une avant-dernière place au classement (2 victoires, 10 défaites). L’international angolais retrouvera sur place l’ancien burgien Maksim Salash et London Perrantes (Ex Limoges et Cholet). L’objectif affiché est clair : assurer le maintien et éviter la relégation. Maroussi affrontera Promitheas le 10 janvier prochain avec l’espoir de retrouver le chemin du succès.

Un retour en terrain connu

Ce passage à Maroussi marque un retour en Grèce pour Silvio De Sousa, qui avait déjà évolué sous les couleurs de Thessalonique lors de la saison 2023/2024. Il y affichait alors des moyennes de 7 points et 4,5 rebonds en championnat, avec des statistiques proches sur la scène européenne en EuroCup.

Rookie en France

Avant cela, l’intérieur angolais avait découvert le basket français en tant que rookie à la Chorale de Roanne lors de la saison 2022/2023, sous les ordres de Jean-Denys Choulet. En Betclic ELITE, le fils de Jean-Jacques Conceiçao tournait à 8,9 points à 61,5 % de réussite aux tirs et 4,9 rebonds en seulement 16 minutes de moyenne.