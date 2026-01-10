Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Lattes-Montpellier s’impose au buzzer, Toulouse et Chartres se battent pour leur maintien, Basket Landes toujours leader, Landerneau se reprend

LBWL - La 14e journée de championnat a donné lieu à plusieurs chocs dans le haut et dans le bas du classement, comme celui remporté par Toulouse contre Lyon pour le maintien. Chartres en a fait de même contre Angers pendant que Landerneau a repris sa marche en avant. Basket Landes et Lattes-Montpellier ont eux assumé leur statut : on fait le point !
|
00h00
Résumé
Écouter
Lattes-Montpellier s’impose au buzzer, Toulouse et Chartres se battent pour leur maintien, Basket Landes toujours leader, Landerneau se reprend

Au buzzer, Julie Pospisilova a offert la victoire à Lattes-Montpellier face à Roche Vendée.

Crédit photo : FIBA

Après deux semaines de trêve pour les fêtes, La Boulangère Wonderligue a repris ses droits avec un 3e matchs en 7 jours pour toutes les équipes. Un moment charnière dans la saison, qui en est à plus de sa moitié. Certaines équipes avancent leurs pions pour les playoffs pendant que d’autres se battent pour leur maintien à l’image de Toulouse face à l’ASVEL !

Toulouse s’impose face à un concurrent direct

Toujours lanterne rouge malgré ce succès, le TMB a néanmoins coûté des points à un concurrent direct pour les playdowns : l’ASVEL Féminin. Les coéquipières d’Hortense Limouzin l’ont emporté petitement à domicile 76-75, malgré la maldresse de l’internationale française de 3×3 (4/12). Elle termine toutefois avec 12 points et 7 rebonds ainsi que 5 passes décisives en 33 minutes, de quoi relativiser son manque de réussite aux tirs.

Jessica LINDSTROM
Jessica LINDSTROM
17
PTS
4
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
76 75
LYO
Hortense LIMOUZIN
Hortense LIMOUZIN
12
PTS
7
REB
5
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
76 75
LYO

Pour une partition presque parfaite, les regards devaient plutôt se tourner vers Jessica Lindstrom, meilleure marqueuse du TMB avec 17 points à 7/9 aux tirs en 32 minutes. L’intérieure américaine a montré la voie à ses coéquipières qui avaient fort à faire face à la monumentale capitaine lyonnaise Jess-Mine Zodia (27 points, 8 rebonds, 5 passes décisives). Frustrées sur le fil, les filles de Yoann Cabioc’h sont neuvièmes, avec une seule victoire d’avance désormais sur les équipes de fin de classement.

 

Jess-mine ZODIA
Jess-mine ZODIA
27
PTS
8
REB
5
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
76 75
LYO

 

 

Chartres rattrape Angers dans la course au maintien

L’autre choc pour le maintien est tourné en faveur de Chartres, 10e à l’issue de sa victoire 61-70 à Angers, 11e de Boulangère Wonderligue. Les 18 et 19 points de Laura Mendez et Marine Dursus n’auront pas suffi à l’UFAB pour l’emporter chez elle. Il faut dire qu’elles faisaient face à une Nicole Enabosi (1,88 m, 28 ans) absolument dominante dans le périmètre.

Nicole ENABOSI
Nicole ENABOSI
20
PTS
15
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
61 70
CHA

La poste 4/5 nigériane a aspiré 15 rebonds dont 11 défensifs en 32 minutes, limitant les tentatives de seconde chance angevines. Elle a par ailleurs inscrit 20 points, pour permettre à son équipe d’égaler le bilan des visiteuses (4 victoires en 14 matchs) avant le sprint final.

 

Lattes-Montpellier sur le buzzer face à Roche Vendée

En ouverture de la soirée, Lattes-Montpellier s’était imposé au bout du suspense sur son parquet face à Roche Vendée (70-68). Les Héraultaises, privées de Romane Berniès pour plusieurs semaines, ont littéralement dû battre le buzzer pour s’en sortir face aux Vendéennes de Juicy Landrum (17 points) et Stella Johnson (18 points).

LIRE AUSSI

LIRE AUSSI

Au terme d’un ultime système mis en place par Valéry Demory face à son probable successeur David Gautier, Julie Pospisilova est trouvée sous le cercle pour assurer à 2-points la victoire de son équipe. L’ultime finisseuse a sûrement surpris le RVBC, car Pospisilova inscirvait là ses deux premiers et derniers points de la rencontre. C’est Nell Angloma qui s’était illustrée avant cela, avec 24 points.

Nell ANGLOMA
Nell ANGLOMA
24
PTS
5
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
MON
70 68
ROC

Malgré la maladresse (35 et 36% de réussite pour les deux équipes) toute victoire est bonne à prendre pour le BLMA, qui met la pression sur Bourges. Les Tangos doivent absolument l’emporter ce dimanche contre les Flammes Carolo si elles veulent récupérer leur place de dauphin de Basket Landes.

LIRE AUSSI

Chassé-croisé pour Landerneau et Villeneuve-d’Ascq,
Basket garde la tête

Basket Landes qui s’est justement imposé (76-84) à l’extérieur à Charnay. Les Landaises ont comme souvent pu s’appuyer sur Leila Lacan, impitoyable en sortie de banc. L’internationale française n’a eu besoin que de 20 minutes à peine pour planter 24 points, malgré un 2/8 à 3-points.

Leila LACAN
Leila LACAN
24
PTS
2
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
76 84
LAN
LIRE AUSSI

Enfin, Landerneau a repris possession de sa Cimenterie après y avoir perdu pour la première fois de la saison dimanche 4 janvier face à Basket Landes. Les Bretonnes ont fait tomber Villeneuve-d’Ascq 72-66, avec notamment la grande prestation d’Harmoni Turner qui signe 23 points, 6 rebonds et 4 passes en 35 minutes. Avec un match en moins (contre Toulouse), l’ESBVA redescend à la 7e position pendant que Landerneau entame sa remontée en se plaçant provisoirement au pied du podium.

Harmoni TURNER
Harmoni TURNER
23
PTS
6
REB
4
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
72 66
VIL

Une rencontre reste donc à jouer dans cette 14e journée de Boulangère Wonderligue : celle entre Bourges et les Flammes Carolo. Le vainqueur inscrira son nom à minima sur le podium, pendant que l’autre pourrait chuter jusqu’à la 7e place occupée par Villeneuve. Un fossé est néanmoins creusé avec le 8e Roche Vendée, qui compte quatre victoires de moins.

La Boulangère Wonderligue – Journée 14
10/01/2026
MON Lattes Montpellier
70 68
ROC Roche Vendée
ANG Angers Féminin
61 70
CHA Chartres Féminin
TOU Toulouse M.B.
76 75
LYO Lyon Asvel Féminin
LAN Landerneau
72 66
VIL Villeneuve d’Ascq
CHA Charnay
76 84
LAN Basket Landes
11/01/2026
BOU Bourges
CHA Charleville-Mézières
Charnay
Charnay
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thetruth- Modifié
V. Demory a montré à D. Gauthier comment conclure un match sur un système touche simple. Malgré la défaite et au vu de l'effectif, D. Gauthier fait un bon championnat
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes-Montpellier s’impose au buzzer, Toulouse et Chartres se battent pour leur maintien, Basket Landes toujours leader, Landerneau se reprend
Betclic ELITE
00h00Toujours invaincue à l’extérieur, l’AS Monaco d’un Nikola Mirotic record s’impose à Nancy !
Betclic ELITE
00h00Sans Keene ni Ndoye, à -7 dans la dernière minute, la SIG Strasbourg signe le hold-up de l’année à Bourg !
Betclic ELITE
00h00Limoges renoue avec la victoire en frustrant l’Élan, Saint-Quentin remporte le derby, Nanterre et Le Mans font le travail à l’extérieur
EuroLeague
00h00MVP de la 21e journée, Sasha Vezenkov dépasse Nando De Colo au palmarès des distinctions individuelles
Betclic ELITE
00h00Mathis Dossou-Yovo et Nicolas Lang absents à Nanterre et Limoges pour le retour de la Betclic ELITE en 2026
EuroLeague
00h00L’ancien Strasbourgeois Bonzie Colson se blesse avec le champion d’EuroLeague en titre Fenerbahçe…
EuroLeague
00h00L’AS Monaco contrainte d’accepter un changement de date contre l’Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro veut entamer une nouvelle page blanche à Saint-Quentin face au Portel : « Je ne parle pas d’avant, cela ne m’intéresse pas »
EuroLeague
00h00Cinquième défaite de suite pour l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline
NBA
00h00Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
1 / 0