Lattes-Montpellier s’impose au buzzer, Toulouse et Chartres se battent pour leur maintien, Basket Landes toujours leader, Landerneau se reprend

Après deux semaines de trêve pour les fêtes, La Boulangère Wonderligue a repris ses droits avec un 3e matchs en 7 jours pour toutes les équipes. Un moment charnière dans la saison, qui en est à plus de sa moitié. Certaines équipes avancent leurs pions pour les playoffs pendant que d’autres se battent pour leur maintien à l’image de Toulouse face à l’ASVEL !

Toulouse s’impose face à un concurrent direct

Toujours lanterne rouge malgré ce succès, le TMB a néanmoins coûté des points à un concurrent direct pour les playdowns : l’ASVEL Féminin. Les coéquipières d’Hortense Limouzin l’ont emporté petitement à domicile 76-75, malgré la maldresse de l’internationale française de 3×3 (4/12). Elle termine toutefois avec 12 points et 7 rebonds ainsi que 5 passes décisives en 33 minutes, de quoi relativiser son manque de réussite aux tirs.

Pour une partition presque parfaite, les regards devaient plutôt se tourner vers Jessica Lindstrom, meilleure marqueuse du TMB avec 17 points à 7/9 aux tirs en 32 minutes. L’intérieure américaine a montré la voie à ses coéquipières qui avaient fort à faire face à la monumentale capitaine lyonnaise Jess-Mine Zodia (27 points, 8 rebonds, 5 passes décisives). Frustrées sur le fil, les filles de Yoann Cabioc’h sont neuvièmes, avec une seule victoire d’avance désormais sur les équipes de fin de classement.

Chartres rattrape Angers dans la course au maintien

L’autre choc pour le maintien est tourné en faveur de Chartres, 10e à l’issue de sa victoire 61-70 à Angers, 11e de Boulangère Wonderligue. Les 18 et 19 points de Laura Mendez et Marine Dursus n’auront pas suffi à l’UFAB pour l’emporter chez elle. Il faut dire qu’elles faisaient face à une Nicole Enabosi (1,88 m, 28 ans) absolument dominante dans le périmètre.

La poste 4/5 nigériane a aspiré 15 rebonds dont 11 défensifs en 32 minutes, limitant les tentatives de seconde chance angevines. Elle a par ailleurs inscrit 20 points, pour permettre à son équipe d’égaler le bilan des visiteuses (4 victoires en 14 matchs) avant le sprint final.

Lattes-Montpellier sur le buzzer face à Roche Vendée

En ouverture de la soirée, Lattes-Montpellier s’était imposé au bout du suspense sur son parquet face à Roche Vendée (70-68). Les Héraultaises, privées de Romane Berniès pour plusieurs semaines, ont littéralement dû battre le buzzer pour s’en sortir face aux Vendéennes de Juicy Landrum (17 points) et Stella Johnson (18 points).

Au terme d’un ultime système mis en place par Valéry Demory face à son probable successeur David Gautier, Julie Pospisilova est trouvée sous le cercle pour assurer à 2-points la victoire de son équipe. L’ultime finisseuse a sûrement surpris le RVBC, car Pospisilova inscirvait là ses deux premiers et derniers points de la rencontre. C’est Nell Angloma qui s’était illustrée avant cela, avec 24 points.

Malgré la maladresse (35 et 36% de réussite pour les deux équipes) toute victoire est bonne à prendre pour le BLMA, qui met la pression sur Bourges. Les Tangos doivent absolument l’emporter ce dimanche contre les Flammes Carolo si elles veulent récupérer leur place de dauphin de Basket Landes.

Chassé-croisé pour Landerneau et Villeneuve-d’Ascq,

Basket garde la tête

Basket Landes qui s’est justement imposé (76-84) à l’extérieur à Charnay. Les Landaises ont comme souvent pu s’appuyer sur Leila Lacan, impitoyable en sortie de banc. L’internationale française n’a eu besoin que de 20 minutes à peine pour planter 24 points, malgré un 2/8 à 3-points.

Enfin, Landerneau a repris possession de sa Cimenterie après y avoir perdu pour la première fois de la saison dimanche 4 janvier face à Basket Landes. Les Bretonnes ont fait tomber Villeneuve-d’Ascq 72-66, avec notamment la grande prestation d’Harmoni Turner qui signe 23 points, 6 rebonds et 4 passes en 35 minutes. Avec un match en moins (contre Toulouse), l’ESBVA redescend à la 7e position pendant que Landerneau entame sa remontée en se plaçant provisoirement au pied du podium.

Une rencontre reste donc à jouer dans cette 14e journée de Boulangère Wonderligue : celle entre Bourges et les Flammes Carolo. Le vainqueur inscrira son nom à minima sur le podium, pendant que l’autre pourrait chuter jusqu’à la 7e place occupée par Villeneuve. Un fossé est néanmoins creusé avec le 8e Roche Vendée, qui compte quatre victoires de moins.