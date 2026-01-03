Recherche
La Boulangère Wonderligue

Le successeur de Valéry Demory sur le banc de Lattes Montpellier est connu

LBWL – Alors que l'historique entraîneur du BLMA Valéry Demory prendra sa retraite à l'issue de la saison en cours, nos confrères de L'Echo Républicain ont dévoilé l'identité de son successeur. L'actuel coach de Roche Vendée David Gautier est en pôle pour prendre sa suite sur le banc héraultais.
00h00
Le successeur de Valéry Demory sur le banc de Lattes Montpellier est connu

Actuel entraîneur de Roche Vendée, David Gautier devrait prendre la suite de Valéry Demory au BLMA.

Crédit photo : FIBA

Une page importante est sur le point de se tourner à Lattes Montpellier. L’entraîneur du club pendant près de 15 ans (2007 à 2017 puis de 2021 à aujourd’hui) Valéry Demory prendra sa retraite à l’issue de la saison en cours, comme il l’a annoncé en décembre dernier.

Bien qu’ils disposent de six mois pour envisager l’avenir sans leur technicien, les dirigeants auraient déjà jeté leur dévolu sur son successeur. Selon nos confrères de L’Echo Républicain, l’actuel coach de La Roche Vendée David Gautier prendra la suite de Valéry Demory.

Élu meilleur entraîneur de l’année en Boulangère Wonderligue en 2023 après un doublé EuroCup – LFB lorsqu’il était aux commandes de l’ASVEL Féminin, David Gautier est l’entraîneur de Roche Vendée depuis l’été 2025. Avant de s’engager dans ce challenge l’an dernier, l’ancien joueur et assistant des Bleues avait pris du recul sur sa pratique, après une fin d’aventure lyonnaise traumatisante.

Son retour sur le banc est pour le moment difficile chez les Vendéennes, 10es de Wonderligue avec 3 victoires en 11 matchs. Il faut dire que la tâche n’est pas aisée pour le Choletais, qui devait déjà assumer la transition du long chapitre Emmanuel Body au RVBC (2011 à 2025). En plus de cela, il doit également composer avec un effectif réduit ou plus limité que son prédécesseur, de par la « réduction de la masse salariale de 35% par rapport à l’année dernière », qu’avouait le RVBC au moment de sa signature jusqu’en 2028.

Après une année de succession d’Emmanuel Body en Vendée, David Gautier devrait cette fois hériter de la place que Valéry Demory laissera vacante à l’été 2026. Au sein d’un club européen, occupant la 2e place de Boulangère Wonderligue début 2026, le technicien devrait trouver davantage de moyens pour exprimer ses idées et ses préceptes tactiques.

joraberanto
Début des chaises musicales en LFB.
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
