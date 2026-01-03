Le successeur de Valéry Demory sur le banc de Lattes Montpellier est connu

Une page importante est sur le point de se tourner à Lattes Montpellier. L’entraîneur du club pendant près de 15 ans (2007 à 2017 puis de 2021 à aujourd’hui) Valéry Demory prendra sa retraite à l’issue de la saison en cours, comme il l’a annoncé en décembre dernier.

Bien qu’ils disposent de six mois pour envisager l’avenir sans leur technicien, les dirigeants auraient déjà jeté leur dévolu sur son successeur. Selon nos confrères de L’Echo Républicain, l’actuel coach de La Roche Vendée David Gautier prendra la suite de Valéry Demory.

Coach de l’année 2023 en Boulangère Wonderligue

Élu meilleur entraîneur de l’année en Boulangère Wonderligue en 2023 après un doublé EuroCup – LFB lorsqu’il était aux commandes de l’ASVEL Féminin, David Gautier est l’entraîneur de Roche Vendée depuis l’été 2025. Avant de s’engager dans ce challenge l’an dernier, l’ancien joueur et assistant des Bleues avait pris du recul sur sa pratique, après une fin d’aventure lyonnaise traumatisante.

Son retour sur le banc est pour le moment difficile chez les Vendéennes, 10es de Wonderligue avec 3 victoires en 11 matchs. Il faut dire que la tâche n’est pas aisée pour le Choletais, qui devait déjà assumer la transition du long chapitre Emmanuel Body au RVBC (2011 à 2025). En plus de cela, il doit également composer avec un effectif réduit ou plus limité que son prédécesseur, de par la « réduction de la masse salariale de 35% par rapport à l’année dernière », qu’avouait le RVBC au moment de sa signature jusqu’en 2028.

Après une année de succession d’Emmanuel Body en Vendée, David Gautier devrait cette fois hériter de la place que Valéry Demory laissera vacante à l’été 2026. Au sein d’un club européen, occupant la 2e place de Boulangère Wonderligue début 2026, le technicien devrait trouver davantage de moyens pour exprimer ses idées et ses préceptes tactiques.