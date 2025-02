Après plus d’une décennie, Emmanuel Body et La Roche Vendée vont se séparer

Entraîneur de La Roche Vendée depuis 2011, Emmanuel Body vit actuellement sa dernière saison avec le club vendéen. Ce dernier a annoncé ce mardi 11 février que le technicien ne serait pas prolongé à l’issue de l’exercice 2024-2025. Ainsi, La Roche VBC va tirer un trait sur un long chapitre de son histoire, marquée par 14 années de collaboration.

📝 Communiqué officiel : Fin d'un chapitre emblématique au RVBC. Emmanuel Body ne sera pas prolongé à @larochevendee à l'issue de la saison. Merci Manu, finissons cette aventure en beauté. ❤️ pic.twitter.com/MfwKBBLeGZ — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) February 11, 2025

Montée en LFB, multiples apparitions européennes

Emmanuel Body a quasiment tout connu avec La Roche Vendée. Arrivé à la tête du club en LF2, il a mené ce dernier au titre en 2017 après de multiples participations au Final Four, pour ainsi accéder la Ligue Féminine de Basket (LFB). En 8 campagnes dans l’élite du basket féminin français, le natif de Cholet a connu 5 aventures européennes avec le club de La-Roche-sur-Yon. Le plus bel accomplissement aura été un 1/8e de finale d’EuroCup lors de la saison 2023-2024. « Manu a profondément marqué l’histoire du RVBC et nous en serons toujours reconnaissants », indique le président David Cottreau dans le communiqué du club.

Un dernier défi : le maintien en La Boulangère Wonderligue

Pour Emmanuel Body, son dernier défi à la tête de La Roche Vendée sera de maintenir le club en La Boulangère Wonderligue. Le club est avant-dernier du championnat après 15 matchs, avec une victoire d’avance sur la lanterne rouge Chartres et deux de retard sur Landerneau et Villeneuve d’Ascq.