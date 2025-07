Evan Mobley bientôt MVP, selon Kenny Atkinson

L’entraîneur des Cleveland Cavaliers Kenny Atkinson n’hésite pas à placer la barre très haut pour son joueur vedette Evan Mobley. Présent à Las Vegas pour la Summer League, le technicien a exprimé ses attentes élevées concernant l’avenir de son intérieur.

« Je ne veux pas lui mettre la pression, mais la vérité, c’est que dans les deux ou trois années à venir, il sera dans la conversation du MVP. Sur le plan du talent, je ne vois pas pourquoi il n’en serait pas ainsi », a déclaré Atkinson au micro de NBA TV lors de la diffusion du match contre les Indiana Pacers.

Kenny Atkinson tells @JaredSGreenberg what he wants to see next from Evan Mobley:

"In these next 2 or 3 years, he's gotta be in the MVP conversation." 😤 pic.twitter.com/C5xLYFyTsC

— NBA TV (@NBATV) July 10, 2025