Les Spurs conservent un vétéran pour seconder De’Aaron Fox et Victor Wembanyama

Jordan McLaughlin poursuit l’aventure avec les San Antonio Spurs. Le meneur de 1,83m a paraphé un nouveau contrat d’une saison pour 3 millions de dollars, selon les informations d’ESPN. Une prolongation logique pour ce vétéran de 28 ans qui entame sa septième campagne NBA.

Free agent guard Jordan McLaughlin has agreed to a one-year, $3 million deal to return to the San Antonio Spurs, agent Greg Lawrence of Wasserman told ESPN. McLaughlin split last season with the Spurs and Kings, and now enters his seventh NBA campaign as a reserve guard. pic.twitter.com/DzyvaSP5cb

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025