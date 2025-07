Un ancien numéro 2 de Draft pour concurrencer Alex Sarr à Washington !

Marvin Bagley III est officiellement de retour dans la capitale américaine. Selon Shams Charania d’ESPN, l’intérieur de 26 ans a signé un contrat d’un an avec les Washington Wizards, marquant ainsi son retour dans la franchise qu’il avait quittée en février dernier lors d’un échange impliquant Marcus Smart vers Memphis.

Free agent Marvin Bagley III has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell ESPN. Bagley returns to the Wizards after playing in Washington for a year (2024-25) and then being traded to Memphis at the February deadline. pic.twitter.com/AkBE7745Uc

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025