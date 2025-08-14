Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur

Boulangère Wonderligue - La Roche Vendée Basket a officialisé son nouvel entraîneur. Il s'agit bien de David Gautier, lié avec le club vendéen jusqu'en 2028.
|
00h00
Résumé
La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur

Après l’ASVEL féminin, David Gautier fait son retour en LFB, à La Roche Vendée.

Crédit photo : FIBA

Ce n’était un secret pour personne : David Gautier est le nouvel entraîneur de La Roche Vendée Basket. Ne manquez plus que l’officialisation, qui a été faite par le club ce jeudi 14 août. L’actuel assistant de l’équipe de France féminine s’est engagée pour trois saisons avec la formation vendéenne, soit jusqu’en 2028.

De retour un an après l’ASVEL féminin

Pour tourner le long chapitre Emmanuel Body (2011 à 2025), La Roche Vendée a donc décidé de faire confiance à un entraîneur accompli en LFB, David Gautier. Élu meilleur entraîneur de l’année en Boulangère Wonderligue en 2023, il retrouve donc un poste d’entraîneur principal, un an après son départ de l’ASVEL féminin. L’ancien international français (13 sélections) avait souhaité prendre une année sabbatique à l’issue d’une dernière saison épouvantable à Lyon, marquée par une incroyable série de blessures et une forme de défiance de ses dirigeants, qui avaient choisi de ne pas le prolonger lors de l’été 2023, malgré son retentissant doublé EuroCup – LFB.

LIRE AUSSI

« J’étais à la recherche d’un nouveau challenge sportif »

Revenu vivre à Angers, où il avait démarré sa carrière d’entraîneur, David Gautier est ravi de pouvoir de nouveau prendre en main une équipe. « J’étais à la recherche d’un nouveau challenge sportif et, en tant que Choletais, rejoindre un club du territoire, ici en Pays de la Loire, comme le RVBC, représentait une belle opportunité », explique-t-il dans le communiqué du club.

De jeunes tricolores dans l’effectif du RVBC

À La Roche Vendée, David Gautier sera assisté par Valentin Garreau, historique du club après un premier passage entre 2017 et 2023 et qui était revenu au club la saison dernière.

Le nouvel entraîneur du RVBC aura neuf joueuses à sa disposition pour l’exercice 2025-2026. « Avec la cellule de recrutement, on s’est creusé la tête pour bâtir un effectif cohérent et compétitif, composé de joueuses qui adhèrent pleinement au projet, avec les moyens dont nous disposions tout en intégrant des jeunes à former », souligne David Gautier. « Je suis vraiment satisfait de ce que nous avons réussi à créer. » On retrouve notamment de jeunes promesses françaises, comme la meneuse Laura Evrard, qui compte déjà quatre saisons en LFB à Landerneau, ou encore Justine Loubens, qui s’était de prime abord engagé avec Tarbes.

L’effectif 2025-2026 de La Roche Vendée : 

  • Laura Évrard – Louise Préneau – Pauline Neau
  • Juicy Landrum – Stella Johnson – Justine Loubens
  • Sarah Ousfar – Rita Igbokwe – Laetitia Sahie
LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
france espagne
Équipe de France
00h00Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja
antetokounmpo grèce
EuroBasket
00h00La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks
WNBA
00h00Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !
boulogne-sur-mer NM1
NM1
00h00L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1
Betclic Élite
00h00Un joueur de Betclic ELITE nouveau consultant sur La Chaîne L’Équipe
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
Nando De Colo face à Marc Gasol à Montpellier en préparation de l'EuroBasket 2013
EuroBasket
00h00[Quiz] La rivalité historique France – Espagne, en dix questions, pour les ultras fan de l’équipe de France de basket
EuroBasket
00h00« C’est maintenant ou jamais » : Mam’ Jaiteh face à la plus grande opportunité de sa vie chez les Bleus
nanterre ailier g-league
Betclic ELITE
00h00Nanterre 92 boucle son effectif avec un ailier de G-League
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
1 / 0