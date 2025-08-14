La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur

Ce n’était un secret pour personne : David Gautier est le nouvel entraîneur de La Roche Vendée Basket. Ne manquez plus que l’officialisation, qui a été faite par le club ce jeudi 14 août. L’actuel assistant de l’équipe de France féminine s’est engagée pour trois saisons avec la formation vendéenne, soit jusqu’en 2028.

✍🏼 David Gautier sera le nouvel entraîneur du RVBC jusqu’en 2028. 🏀 Élu meilleur entraîneur de @basketlfb en 2023 avec Lyon, et actuellement assistant-coach de l’Équipe de France féminine, David prend les rênes de l’équipe professionnelle du RVBC. pic.twitter.com/GmZwe7qquu — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) August 14, 2025

De retour un an après l’ASVEL féminin

Pour tourner le long chapitre Emmanuel Body (2011 à 2025), La Roche Vendée a donc décidé de faire confiance à un entraîneur accompli en LFB, David Gautier. Élu meilleur entraîneur de l’année en Boulangère Wonderligue en 2023, il retrouve donc un poste d’entraîneur principal, un an après son départ de l’ASVEL féminin. L’ancien international français (13 sélections) avait souhaité prendre une année sabbatique à l’issue d’une dernière saison épouvantable à Lyon, marquée par une incroyable série de blessures et une forme de défiance de ses dirigeants, qui avaient choisi de ne pas le prolonger lors de l’été 2023, malgré son retentissant doublé EuroCup – LFB.

« J’étais à la recherche d’un nouveau challenge sportif »

Revenu vivre à Angers, où il avait démarré sa carrière d’entraîneur, David Gautier est ravi de pouvoir de nouveau prendre en main une équipe. « J’étais à la recherche d’un nouveau challenge sportif et, en tant que Choletais, rejoindre un club du territoire, ici en Pays de la Loire, comme le RVBC, représentait une belle opportunité », explique-t-il dans le communiqué du club.

De jeunes tricolores dans l’effectif du RVBC

À La Roche Vendée, David Gautier sera assisté par Valentin Garreau, historique du club après un premier passage entre 2017 et 2023 et qui était revenu au club la saison dernière.

Le nouvel entraîneur du RVBC aura neuf joueuses à sa disposition pour l’exercice 2025-2026. « Avec la cellule de recrutement, on s’est creusé la tête pour bâtir un effectif cohérent et compétitif, composé de joueuses qui adhèrent pleinement au projet, avec les moyens dont nous disposions tout en intégrant des jeunes à former », souligne David Gautier. « Je suis vraiment satisfait de ce que nous avons réussi à créer. » On retrouve notamment de jeunes promesses françaises, comme la meneuse Laura Evrard, qui compte déjà quatre saisons en LFB à Landerneau, ou encore Justine Loubens, qui s’était de prime abord engagé avec Tarbes.

L’effectif 2025-2026 de La Roche Vendée :