NBA

Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis

NBA - Moussa Diabaté a signé un double-double remarqué (18 points, 13 rebonds) lors de la large victoire des Charlotte Hornets face aux Memphis Grizzlies (145-116), mercredi soir en présaison NBA.
00h00
Résumé
Moussa Diabaté, ici en défense contre OKC, s’est mis en valeur en présaison NBA

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Les Charlotte Hornets ont offert un véritable festival offensif mercredi à Greensboro en surclassant les Memphis Grizzlies (145-116), un record de points pour la franchise en présaison. Derrière le trio Miles Bridges – LaMelo Ball – Brandon Miller, l’intérieur français Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a réalisé un match complet en sortie de banc, confirmant ses bonnes dispositions du moment.

Charlotte en mode démonstration

Privés de leur salle du Spectrum Center en travaux, les Hornets ont fait le show à Greensboro. Dans une rencontre à sens unique, ils ont pris le large dès le troisième quart-temps (45-28), portés par un jeu rapide et collectif (35 passes décisives sur 51 paniers).

Miles Bridges (29 points, 10 rebonds, 5 passes) a encore mené la danse, tandis que LaMelo Ball (23 points, 8 passes) a régalé le public avec ses caviars et ses accélérations. Brandon Miller a confirmé sa montée en puissance avec 21 points, 6 passes et 3 interceptions.

Moussa Diabaté a contribué au large succès de Charlotte contre Memphis
Moussa Diabaté a contribué au large succès de Charlotte contre Memphis (photo : Brian Westerholt-Imagn Images)

Moussa Diabaté en sortie de banc, solide et efficace

Entré tôt dans la rotation, Moussa Diabaté a saisi sa chance. En 25 minutes, l’intérieur français a livré une prestation complète : 18 points, 13 rebonds (dont 9 offensifs) et 1 contre. Un vrai impact physique et une belle activité des deux côtés du terrain. Cette performance confirme sa progression dans un effectif jeune et athlétique où il semble s’imposer comme une option crédible dans la rotation intérieure du coach Charles Lee.

« J’ai trouvé que le mouvement de balle était phénoménal. Notre rythme a été excellent tout au long du match », a commenté Charles Lee, satisfait de l’attitude collective de ses joueurs.

Tidjane Salaün, discret mais présent

Autre Français sur le parquet, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a, lui, disputé neuf minutes. Le jeune ailier a inscrit 3 points, sans vraiment avoir le temps de s’exprimer dans une rencontre dominée par les cadres et les rotations principales.

Une prestation collective prometteuse

Charlotte boucle ainsi sa présaison à domicile sur une note très positive avant de conclure face aux New York Knicks. Pour Diabaté, cette sortie renforce encore son dossier pour un rôle plus important dans la rotation à l’approche du début de la saison régulière.

Batum et les Clippers l’emportent face aux Kings de Raynaud

En déplacement chez leurs voisins californiens de Sacramento, les Los Angeles Clippers de Nicolas Batum (3 points à 1/3 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe en 16 minutes) ont rapidement pris les devants pour s’imposer 109-91. Du côté des Kings, Maxime Raynaud a cumulé 5 points à 2/4 et 4 rebonds en 16 minutes en sortie de banc.

Lors de la défaite de Toronto contre Boston (108-110), Olivier Sarr n’a pas joué pour les Raptors.

