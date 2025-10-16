Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis

Les Charlotte Hornets ont offert un véritable festival offensif mercredi à Greensboro en surclassant les Memphis Grizzlies (145-116), un record de points pour la franchise en présaison. Derrière le trio Miles Bridges – LaMelo Ball – Brandon Miller, l’intérieur français Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a réalisé un match complet en sortie de banc, confirmant ses bonnes dispositions du moment.

Charlotte en mode démonstration

Privés de leur salle du Spectrum Center en travaux, les Hornets ont fait le show à Greensboro. Dans une rencontre à sens unique, ils ont pris le large dès le troisième quart-temps (45-28), portés par un jeu rapide et collectif (35 passes décisives sur 51 paniers).

Miles Bridges (29 points, 10 rebonds, 5 passes) a encore mené la danse, tandis que LaMelo Ball (23 points, 8 passes) a régalé le public avec ses caviars et ses accélérations. Brandon Miller a confirmé sa montée en puissance avec 21 points, 6 passes et 3 interceptions.

Moussa Diabaté en sortie de banc, solide et efficace

Entré tôt dans la rotation, Moussa Diabaté a saisi sa chance. En 25 minutes, l’intérieur français a livré une prestation complète : 18 points, 13 rebonds (dont 9 offensifs) et 1 contre. Un vrai impact physique et une belle activité des deux côtés du terrain. Cette performance confirme sa progression dans un effectif jeune et athlétique où il semble s’imposer comme une option crédible dans la rotation intérieure du coach Charles Lee.

𝐌𝐎𝐔𝐒𝐒𝐀. #14 🇫🇷 18 POINTS

13 REBONDS

1 CONTRE

6-7 FG / 6-8 FT Victoire face à Memphis 145-116 pic.twitter.com/EeGk6SI5tI — NBA France (@NBAFRANCE) October 16, 2025

« J’ai trouvé que le mouvement de balle était phénoménal. Notre rythme a été excellent tout au long du match », a commenté Charles Lee, satisfait de l’attitude collective de ses joueurs.

THE PASS. THE FINISH. THE BUZZER BEATER. Collin Sexton & Moussa Diabaté close the 1Q in style for Charlotte 😮‍💨 pic.twitter.com/L25JnldufJ — NBA (@NBA) October 15, 2025

Tidjane Salaün, discret mais présent

Autre Français sur le parquet, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a, lui, disputé neuf minutes. Le jeune ailier a inscrit 3 points, sans vraiment avoir le temps de s’exprimer dans une rencontre dominée par les cadres et les rotations principales.

Une prestation collective prometteuse

Charlotte boucle ainsi sa présaison à domicile sur une note très positive avant de conclure face aux New York Knicks. Pour Diabaté, cette sortie renforce encore son dossier pour un rôle plus important dans la rotation à l’approche du début de la saison régulière.