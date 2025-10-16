Recherche
EuroCup Féminine

Charnay et Villeneuve d’Ascq se relancent, Angers piétine à domicile

EuroCup féminine - Charnay et Villeneuve d’Ascq ont décroché leur première victoire de la saison en EuroCup ce mercredi, tandis qu’Angers, privé d’Anna Ngo Ndjock, a chuté à Jean-Bouin face au Rapid Bucarest (79-86).
|
00h00
Résumé
Écouter
Charnay et Villeneuve d’Ascq se relancent, Angers piétine à domicile

Charnay a signé sa première victoire de la saison 2025-2026 en EuroCup

Crédit photo : FIBA

Les clubs français ont connu des fortunes diverses ce mercredi soir en EuroCup féminine. Charnay et Villeneuve d’Ascq ont su corriger le tir après leur défaite inaugurale, tandis qu’Angers a concédé un revers frustrant à domicile contre Bucarest. Une défaite (79-86) qui laisse un goût amer à l’UFAB 49, dépassé par l’adresse insolente des Roumaines et par son propre manque d’intensité défensive.

Angers puni par Bucarest à Jean-Bouin

Privée d’Anna Ngo Ndjock, qui se plaignait d’une douleur à l’échauffement, l’équipe d’Aurélie Bonnan a subi la loi d’un Rapid Bucarest en feu. Les Roumaines, menées par une Miroslava Mistinova exceptionnelle (33 points), ont très vite pris les devants grâce à une adresse extérieure impressionnante (3/3 à 3-points en trois minutes). Malgré les efforts de Laura Mendez (21 points) et de Marine Dursus (15 points), les Angevines ont couru derrière le score toute la soirée.

« Notre niveau d’investissement sur la première mi-temps est loin d’être suffisant. On ne peut pas laisser une équipe qui joue à six nous marcher dessus. […] Au-delà de l’aspect comptable, c’est la manière qui n’est pas acceptable », a pesté l’assistant Marius Blanchard après la rencontre dans Le Courrier de l’Ouest.

Malgré un sursaut dans le dernier quart-temps, l’Union féminine Angers Basket 49 (UFAB) n’a jamais trouvé les solutions défensives pour stopper le trio Mistinova–Ivan–Murray (68 points à elles trois). « Ce n’est pas notre ADN. Tout le monde doit se regarder dans le miroir », a reconnu l’intérieure Batabe Zempare.

Charnay s’offre Gorzow avec autorité

À domicile, le Charnay Basket Bourgogne Sud (CBBS) a réagi de la plus belle manière après son revers en Grèce. Portées par une Sara Chevaugeon inspirée (22 points, 4/9 à 3-points) et une Stella Colas brillante à la mène (9 passes décisives en 15 minutes), les joueuses de Stéphane Leite ont dominé les Polonaises de Gorzow (84-70).

Leur défense tout-terrain et leur jeu rapide ont étouffé l’adversaire dès les premières minutes (29-16). Une victoire solide qui permet à Charnay d’ouvrir son compteur européen avant un déplacement périlleux en Turquie, chez le Besiktas Istanbul.

Villeneuve d’Ascq, une victoire au mental en Pologne

Championnes en titre, les Guerrières de Villeneuve d’Ascq ont dû s’employer à Wroclaw pour effacer leur faux pas initial à Fribourg. Malmenées d’entrée (13-0), elles ont inversé la tendance grâce à leur réaction collective et à une Alexis Peterson étincelante (19 points à 100 %, 6 rebonds, 4 passes).

« Ce n’est pas l’image qu’on veut véhiculer. Mais on a bien réagi en remportant les trois autres quart-temps », a commenté leur coach Maxime Bézin dans La Voix du Nord.

Cette victoire (78-70) permet à l’ESBVA-LM de relancer sa campagne avant d’affronter la formation bulgare de Stara Zagora, puis Bourges en Betclic ÉLITE dimanche.

Le bilan français : deux victoires encourageantes, un avertissement pour Angers

Charnay et Villeneuve d’Ascq repartent de l’avant et prouvent que leur expérience européenne reste un atout. Angers, de son côté, devra corriger son entame de match et retrouver de la rigueur défensive pour espérer franchir les phases de poules. La compétition ne fait que commencer, mais les enseignements sont déjà clairs. Quant à l’autre club français engagé en EuroCup, Lattes-Montpellier, il reçoit Sassari ce jeudi soir au Palais des Sports de Lattes.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
