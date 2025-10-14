Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington

Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet ont eu droit à un vrai temps de jeu ce lundi soir au Madison Square Garden, à l’occasion du cinquième match de présaison des New York Knicks. Face aux Washington Wizards, privés notamment d’Alexandre Sarr (laissé au repos) et de Bilal Coulibaly (blessé), les jeunes Français ont profité de l’absence des titulaires habituels pour s’exprimer, même si les Knicks se sont inclinés 120 à 103.

Les Knicks sans leurs cadres, Yabusele et Dadiet en première ligne

Sans OG Anunoby, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Mitchell Robinson ni Karl-Anthony Towns, le coach new-yorkais a lancé Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) et Pacôme Dadiet dans le cinq de départ. L’ancien Madrilène a livré une prestation solide (11 points à 4/8 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes en 23 minutes), apportant de la densité et du mouvement dans la raquette.

Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans), drafté en 2024, a lui aussi profité de cette opportunité. Auteur d’un bon début de match avec deux tirs primés consécutifs, il a terminé à 8 points (2/7), 6 rebonds en 25 minutes. Malgré des passages prometteurs, la jeune garde des Knicks a globalement souffert face à la rotation plus expérimentée des Wizards.

KNICKS TRIO 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🔸 Guerschon Yabusele : 11 PTS, 5 REB, 2 AST

🔸 Pacôme Dadiet : 8 PTS, 6 REB

🔸 Mohamed Diawara : 5 PTS, 2 REB pic.twitter.com/lVBigTW5ed — NBA France (@NBAFRANCE) October 14, 2025

Diawara efficace en sortie de banc, Sarr préservé côté Wizards

Autre Français aperçu sur le parquet : Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans). L’ancien joueur du Paris Basketball a joué 6 minutes pour 5 points à 2/2 et 2 rebonds. De son côté, Alexandre Sarr n’a pas été aligné, tout comme Bilal Coulibaly, encore blessé. Les Wizards, emmenés par Marvin Bagley (18 points, 11 rebonds), ont dominé la rencontre dans l’intensité et au rebond.

New York conclura sa présaison ce vendredi face à Charlotte, avant d’ouvrir la saison régulière le 22 octobre contre Cleveland à domicile.