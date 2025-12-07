Recherche
Betclic Élite

La JL Bourg stoppe Nanterre : l’ASVEL seule leader de Betclic ÉLITE

Des trois co-leaders de Betclic ÉLITE à la trêve, il n'en reste désormais plus qu'un : l'ASVEL, qui a battu son rival Strasbourg au Rhénus, avant d'observer ce dimanche la courte défaite de Nanterre à Bourg-en-Bresse (83-86), qui conforte sa place dans le Top 8 du championnat.
00h00
La JL Bourg stoppe Nanterre : l’ASVEL seule leader de Betclic ÉLITE

Darius McGhee et la JL ont enchaîné une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues

Crédit photo : Jacques Cormarèche

A-t-il voulu prouver à Frédéric Fauthoux qu’il n’avait pas forcément pris la bonne décision en le laissant en civil lundi dernier en Finlande avec l’équipe de France ? Peut-être. À Bourg-en-Bresse, Mathis Dossou-Yovo a été exceptionnel (22 points à 10/14, 11 rebonds et 3 interceptions), égalant son record d’évaluation en Betclic ÉLITE, et a largement contribué à réanimer un match qui semblait parti vers une seconde mi-temps à sens unique (64-49, 29e minute).

Nanterre aurait pu avoir le ballon de la gagne

Mais le nouvel international français, qui a fêté sa première sélection la semaine dernière face à la Belgique de… Julien Mahé, s’est aussi rendu coupable du tournant de la soirée : une faute évitable sur Kevin Kokila, ceinturant le capitaine bressan lors de la lutte aux rebonds après un échec d’Antony Labanca à 11 secondes du buzzer final, alors que Nanterre allait pouvoir récupérer la possession de la gagne (83-83).

Mais il n’en a rien été. Mehdi Difallah a sanctionné l’ancien MVP de Pro B, Kokila n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs et Nanterre a balbutié sa dernière cartouche (86-83, score final), permettant à Ékinox d’exulter pour célébrer la fin de la série de cinq victoires (en comptant la Coupe de France) de la JSF.

Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
22
PTS
11
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
86 83
JSF

La Jeu poursuit sa remontée 

Pour cause, la JL Bourg peut se sentir soulagée, trois semaines après avoir touché le fond à domicile contre Paris (75-91). S’il n’y a rien de déshonorant à s’incliner contre les champions de France, son incapacité à exister dans le combat pouvait inquiéter, de même que le calendrier imminent dans la perspective de la Leaders Cup (déplacement à Monaco, réception de Nanterre).

Sauf que les hommes de Frédéric Fauthoux ont signé l’exploit en Principauté, avant de reprendre fort après la trêve, s’offrant le scalp du co-leader. Si l’intégration de Tajuan Agee est encore loin d’être effective (5 points à 1/6 en 13 minutes), avec des automatismes logiquement inexistants pour le moment, le troisième quart-temps burgien a été de très haut niveau (27-13) et Darius McGhee confirme sa montée en puissance (19 points à 6/13 et 5 passes décisives).

Darius MCGHEE
Darius MCGHEE
19
PTS
1
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
86 83
JSF

Si les locaux ont manqué de gaz à la fin, frôlant la correctionnelle face à la révolte des Franciliens, leur essoufflement peut se comprendre à la lecture de leur calendrier. Il y a 48 heures, ils ont dû livrer une partie pleine d’intensité pour mater le Buducnost Podgorica, prétendant déclaré au sacre en EuroCup… Et il faudra pourtant retrouver un peu d’énergie puisque Trento est attendu dès… mardi soir à Ékinox, pour un troisième match en cinq jours !

 

– Journée 10

Parallèlement, ce résultat fait aussi les affaires de Villeurbanne ! Victorieuse samedi à Strasbourg (96-81), jusque-là premier du championnat, l’ASVEL profite de la défaite de Nanterre pour s’emparer seule de la tête du championnat (8v-2d).

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
jamesnaysmith
Match de très bonne facture, quelle renaissance pour la JSF en matière de jeu proposé !
aurelien_frvg
Quel magnifique match de la Jeu, l'ambiance était superbe ! Je pense que le match contre Monaco a été un véritable déclic...
