La JL Bourg stoppe Nanterre : l’ASVEL seule leader de Betclic ÉLITE

A-t-il voulu prouver à Frédéric Fauthoux qu’il n’avait pas forcément pris la bonne décision en le laissant en civil lundi dernier en Finlande avec l’équipe de France ? Peut-être. À Bourg-en-Bresse, Mathis Dossou-Yovo a été exceptionnel (22 points à 10/14, 11 rebonds et 3 interceptions), égalant son record d’évaluation en Betclic ÉLITE, et a largement contribué à réanimer un match qui semblait parti vers une seconde mi-temps à sens unique (64-49, 29e minute).

Nanterre aurait pu avoir le ballon de la gagne

Mais le nouvel international français, qui a fêté sa première sélection la semaine dernière face à la Belgique de… Julien Mahé, s’est aussi rendu coupable du tournant de la soirée : une faute évitable sur Kevin Kokila, ceinturant le capitaine bressan lors de la lutte aux rebonds après un échec d’Antony Labanca à 11 secondes du buzzer final, alors que Nanterre allait pouvoir récupérer la possession de la gagne (83-83).

Mais il n’en a rien été. Mehdi Difallah a sanctionné l’ancien MVP de Pro B, Kokila n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs et Nanterre a balbutié sa dernière cartouche (86-83, score final), permettant à Ékinox d’exulter pour célébrer la fin de la série de cinq victoires (en comptant la Coupe de France) de la JSF.

La Jeu poursuit sa remontée

Pour cause, la JL Bourg peut se sentir soulagée, trois semaines après avoir touché le fond à domicile contre Paris (75-91). S’il n’y a rien de déshonorant à s’incliner contre les champions de France, son incapacité à exister dans le combat pouvait inquiéter, de même que le calendrier imminent dans la perspective de la Leaders Cup (déplacement à Monaco, réception de Nanterre).

Sauf que les hommes de Frédéric Fauthoux ont signé l’exploit en Principauté, avant de reprendre fort après la trêve, s’offrant le scalp du co-leader. Si l’intégration de Tajuan Agee est encore loin d’être effective (5 points à 1/6 en 13 minutes), avec des automatismes logiquement inexistants pour le moment, le troisième quart-temps burgien a été de très haut niveau (27-13) et Darius McGhee confirme sa montée en puissance (19 points à 6/13 et 5 passes décisives).

Si les locaux ont manqué de gaz à la fin, frôlant la correctionnelle face à la révolte des Franciliens, leur essoufflement peut se comprendre à la lecture de leur calendrier. Il y a 48 heures, ils ont dû livrer une partie pleine d’intensité pour mater le Buducnost Podgorica, prétendant déclaré au sacre en EuroCup… Et il faudra pourtant retrouver un peu d’énergie puisque Trento est attendu dès… mardi soir à Ékinox, pour un troisième match en cinq jours !

Parallèlement, ce résultat fait aussi les affaires de Villeurbanne ! Victorieuse samedi à Strasbourg (96-81), jusque-là premier du championnat, l’ASVEL profite de la défaite de Nanterre pour s’emparer seule de la tête du championnat (8v-2d).