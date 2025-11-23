« C’est une fierté » : la JL Bourg d’un énorme duo Mokoka – Kokila signe l’exploit à Monaco !

Le sourcil gauche d’Adam Mokoka s’est levé quand Benoît Cosset lui a annoncé combien de rebonds il avait capté ce dimanche à Gaston-Médecin. 14. « Combien ?! », a-t-il redemandé, comme pour s’en assurer, en réprimant un léger sourire, lui qui n’avait jamais dépassé les 9 sur le continent europée. Oui, 14. « OK ! Ben, je suis content ! »

Mokoka remplit son dossier de candidature pour l’EuroLeague

Après, les supporters de la JL Bourg feraient mieux de ne pas trop s’attacher à leur ailier international. En compilant 20 points contre Paris puis un énorme double-double à Monaco (23 points et 14 rebonds), sans oublier une énorme défense, Adam Mokoka va vite se retrouver là où il souhaite aller : en EuroLeague.

« À mon sens, il peut largement jouer au niveau supérieur », anticipait Frédéric Fauthoux dès le début du mois. En Principauté, le Cergyssois lui a totalement donné raison, en déployant une intensité physique inouïe, montant au-dessus des intérieurs monégasques à qui il rend pourtant bien plus de 10 centimètres. Tout en étalant ses progrès offensifs, avec un tir lointain enfin stabilisé, comme lorsqu’il planta le poignard dans le cœur de Monaco depuis le corner droit (89-91, score final).

« Mon niveau ? C’est grâce à mes coéquipiers », a-t-il sobrement répondu au micro de DAZN. « Ils me font confiance et j’essaye de leur rendre. » On a connu pire façon que son énorme performance pour le faire…

Kokila, un record plus probant qu’à Kaysersberg !

Il y en a un autre, à Bourg, qui risque d’être appelé prochainement à tutoyer de plus hauts sommets. Kevin Kokila a beau être sous contrat jusqu’en 2027, le club burgien ne se fait déjà plus grande illusion sur son avenir, et a d’ailleurs bien préparé l’avenir en plaçant Narcisse Ngoy, nouveau monstre de l’ÉLITE 2, en couveuse à Poitiers.

Débarqué en Bresse en 2022 avec l’étiquette d’un pivot de rotation en Nationale 1, le Franco-Angolais a gravi à Bourg tous les échelons, jusqu’à devenir capitaine du club, champion d’Afrique et un vrai joueur complet, doté d’un arsenal offensif beaucoup plus fiable.

Avec 29 d’évaluation à Monaco, héritage d’un énorme double-double (16 points à 4/6 et 14 rebonds), Kevin Kokila a égalé son record en professionnel, qui datait d’un déplacement à… Kaysersberg, en septembre 2021. Le signe, toujours, d’une combativité irréprochable, comme lorsqu’il revint en jeu après sa blessure lors du troisième quart-temps.

« J’ai mal partout », a-t-il lâché au micro de DAZN. « C’était un match très intense, très physique. Il fallait être solide pour le prendre et on l’a été ! C’était plus au niveau de la combativité et de l’agressivité que ça se jouait. Quand ils ont fait un écart, on n’a jamais rien lâché. On a toujours su faire les bons stops ou marquer les paniers au bon moment. C’est une fierté ! Ça prouve que cette équipe progresse. »

La Jeu se « ressaisit » après la leçon de Paris

Un discours qui contraste entièrement avec celui qu’il nous tenait la semaine dernière, lorsque la Jeu s’était faite gifler à domicile par Paris (75-91). « Ça fait chier de dire ça parce que les autres équipes vont l’entendre. Mais à chaque fois que c’est dur, que nos adversaires arrivent avec énormément d’agressivité, que ce soit en attaque ou en défense, nous avons du mal à nous exprimer. Nous avons de la peine à dérouler notre jeu et à trouver nos circuits de passes. »

Mais cette fois, il n’y avait pas besoin que la Roca Team l’entende. Car la JL Bourg s’est présentée avec une visage transfiguré, gagnant – de loin – la bataille de l’agressivité. Ainsi, les hommes de Frédéric Fauthoux ont archi-dominé la bataille du rebond (49-25 !) et ont surtout su faire preuve de caractère quand Monaco a semblé faire l’écart (71-58, 30e minute) ou reprendre le contrôle (87-83 à 70 secondes du buzzer final), grâce notamment à l’incroyable festival d’Élie Okobo dans le money-time (28 points à 11/16, dont 11 dans le quatrième quart-temps).

Pour passer aussi près de l’emporter, malgré une telle défaillance sous les panneaux, c’est que l’AS Monaco a globalement fait son match dans les autres secteurs. Sans Mike James, suspendu par la LNB, et qui a fustigé sa sanction sur X entre deux tweets de soutien à Arsenal qui a remporté le derby du nord de Londres contre Tottenham (4-1), les Monégasques ont effectivement été cohérents (seulement 9 balles perdues) mais ont manqué d’un supplément d’âme face à une équipe burgienne possédée.

Dramatic ass suspension — Mike James (@TheNatural_05) November 23, 2025

Une victoire qui fait les affaires de… Strasbourg,

leader surprise à la trêve

Contrairement à la saison dernière, quand l’ASM avait alors la tête aux playoffs de l’EuroLeague et avait encaissé sa défaite la plus lourde de son histoire à domicile en championnat face à Bourg-en-Bresse (73-100), la JL s’est cette fois offert un succès de haute lutte.

Vaincue pour la deuxième fois de la saison, après son impair contre Chalon-sur-Saône, la Roca Team fait les affaires de la SIG Strasbourg, leader surprise de Betclic ÉLITE à la trêve (7v-2d). Les Alsaciens sont accompagnés de Nanterre et de l’ASVEL (7v-2d) en tête du classement.

De son côté, la JL Bourg bascule du bon côté avant la trêve internationale (5v-4d). Malgré une entame poussive en championnat, la Jeu figure toujours dans le Top 8 grâce à ce succès bonus glané sur le Rocher. « Une victoire à l’extérieur contre le premier du classement, ça fait du bien », souffle le héros du soir, Adam Mokoka. « On a connu un début de saison difficile. On voulait se ressaisir, notamment afin de pouvoir se qualifier pour la Leaders Cup. On voulait vraiment gagner avant la trêve. On s’est arraché, on a tout donné et on s’est battus jusqu’au bout. » Sauf que face à une équipe telle que Monaco, tous ces beaux ingrédients ne suffisent pas toujours…

