Grosse inquiétude à Nancy autour du genou d’Aundre Hyatt

Ce dimanche, il aurait dû être dans l’avion pour son Amérique natale afin de profiter de quelques jours de repos auprès des siens. Au lieu de cela, Aundre Hyatt est sûrement en train de se morfondre dans son appartement nancéien, à se demander si sa deuxième saison professionnelle n’est pas d’ores et déjà terminée.

Le genou qui se dérobe tout seul

À la 10e minute du match contre Le Mans samedi (76-78), l’ailier du SLUC a subtilisé le ballon à Shannon Bogues et est parti seul en contre-attaque. Sauf qu’il n’a jamais pu dunker, son genou gauche s’étant visiblement dérobé lors de l’impulsion.

PROFIL JOUEUR Aundre HYATT Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 25 ans (23/07/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,1 #96 REB 1,9 #140 PD 0,3 #180

Examiné sur le parquet par les médecins du SLUC, l’ancien joueur de Malines suscite la franche inquiétude du club nancéien. « Sa blessure me perturbe beaucoup », a ainsi indiqué l’entraîneur Sylvain Lautié en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Est Républicain.

Des examens ce lundi

Alors qu’une grave blessure au genou est redoutée, Hyatt sera fixé ce lundi après avoir passé des examens complémentaires. Ce qui serait un terrible timing, si tant est qu’il y en ait un bon, alors qu’il montait en puissance (11 points et 3 rebonds lors des deux dernières rencontres), après un début de saison un peu poussif (8,1 points à 50% et 1,9 rebond en 19 minutes de moyenne).

« Je sens que je ne joue pas encore à la hauteur de mon potentiel », confiait-il le 6 novembre à L’Est Républicain. « J’ai encore une vraie marge de progression et je suis excité pour le reste de la saison.