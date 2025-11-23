Recherche
Betclic Élite

Grosse inquiétude à Nancy autour du genou d’Aundre Hyatt

Betclic ÉLITE - Alors qu'il partait au dunk à la 10e minute du match contre Le Mans, Aundre Hyatt s'est blessé tout seul au genou ce samedi. Ce qui suscite une franche inquiétude dans les rangs du SLUC Nancy.
00h00
Grosse inquiétude à Nancy autour du genou d’Aundre Hyatt

Aundre Hyatt a rejoint l’infirmerie du SLUC Nancy

Crédit photo : Lilian Bordron

Ce dimanche, il aurait dû être dans l’avion pour son Amérique natale afin de profiter de quelques jours de repos auprès des siens. Au lieu de cela, Aundre Hyatt est sûrement en train de se morfondre dans son appartement nancéien, à se demander si sa deuxième saison professionnelle n’est pas d’ores et déjà terminée.

Le genou qui se dérobe tout seul

À la 10e minute du match contre Le Mans samedi (76-78), l’ailier du SLUC a subtilisé le ballon à Shannon Bogues et est parti seul en contre-attaque. Sauf qu’il n’a jamais pu dunker, son genou gauche s’étant visiblement dérobé lors de l’impulsion.

Aundre HYATT
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 25 ans (23/07/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
8,1
#96
REB
1,9
#140
PD
0,3
#180

Examiné sur le parquet par les médecins du SLUC, l’ancien joueur de Malines suscite la franche inquiétude du club nancéien. « Sa blessure me perturbe beaucoup », a ainsi indiqué l’entraîneur Sylvain Lautié en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Est Républicain.

Des examens ce lundi

Alors qu’une grave blessure au genou est redoutée, Hyatt sera fixé ce lundi après avoir passé des examens complémentaires. Ce qui serait un terrible timing, si tant est qu’il y en ait un bon, alors qu’il montait en puissance (11 points et 3 rebonds lors des deux dernières rencontres), après un début de saison un peu poussif (8,1 points à 50% et 1,9 rebond en 19 minutes de moyenne).

« Je sens que je ne joue pas encore à la hauteur de mon potentiel », confiait-il le 6 novembre à L’Est Républicain« J’ai encore une vraie marge de progression et je suis excité pour le reste de la saison.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Nancy
Nancy
Suivre

