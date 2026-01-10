Boulazac dans le flou avant la réception du Mans

La trêve n’a pas permis à Boulazac de repartir sur des bases totalement sereines. Pour son premier rendez-vous de l’année 2026 en championnat, face au Mans, le club périgourdin pourrait être privé de plusieurs éléments majeurs.

Lors du dernier match de 2025, une victoire face à Dijon (79-78), Hugo Robineau s’est blessé à la cheville. L’arrière, meilleur marqueur du BBD cette saison, n’a pas pu être pris en charge aussi rapidement que souhaité en raison du contexte médical.

PROFIL JOUEUR Hugo ROBINEAU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (27/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 15,5 #11 REB 4 #51 PD 2,4 #58

« Nous avons eu quelques soucis avec la grève des médecins. Hugo n’a pas pu être traité tôt, même si le staff médical a fait un très gros boulot », a expliqué Alexandre Ménard dans les colonnes de Sud-Ouest. Sa participation à la rencontre de samedi reste incertaine.

Un secteur intérieur aussi fragilisé

Les doutes ne s’arrêtent pas là pour le staff de Boulazac. Le pivot K.J. Williams s’est lui aussi blessé à l’entraînement, victime d’une mauvaise glissade. Là encore, son état ne permet pas d’assurer sa présence face aux Manceaux, ce qui pourrait fortement impacter la rotation intérieure du BBD.

PROFIL JOUEUR K.J. WILLIAMS Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 26 ans (03/09/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,8 #84 REB 4,2 #43 PD 1,4 #103

Dans ce contexte, la préparation n’a pas été optimale. « On n’a pas pu s’entraîner comme on le voulait. La préparation n’a pas été très idéale », a reconnu le technicien du BBD.

Amit Ebo de retour, Le Mans déjà dans le rythme

La principale note positive côté périgourdin concerne le retour d’Amit Ebo. Le meneur de jeu israélien, touché à l’aine, qui n’a plus joué depuis mi-novembre a repris pleinement l’entraînement collectif. Sa présence devrait apporter du rythme et de la stabilité à l’animation offensive du BBD.

PROFIL JOUEUR Amit EBO Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 26 ans (06/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,9 #48 REB 2 #137 PD 3,1 #45

En face, Le Mans arrivera avec davantage de certitudes. Les Manceaux ont déjà disputé deux matches européens en 2026 pour deux victoires et se présenteront quasiment au complet, seuls les blessés de longue durée Léopold Delaunay (ligaments croisés) et Jonathan Jeanne (pubalgie) étant absents.

Sur le pont depuis le 3 janvier, Boulazac devra donc composer avec un effectif possiblement amoindri pour ce premier rendez-vous de l’année, face à un adversaire déjà bien lancé. Au classement, Boulazac est 12ème avec 5 victoires et 8 défaites. Le Mans de son côté est septième avec 9 victoires pour 5 défaites. Le MSB reste sur une série de 3 victoires consécutives en championnat et Boulazac 2. Ce match sera une belle opposition avec 2 formations sur une bonne série.