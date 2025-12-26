Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Le Mans et Strasbourg se qualifient pour la Leaders Cup, Cholet s’en rapproche, Limoges plonge encore, Boulazac et Chalon concluent 2025 en beauté

Betclic ELITE – Le Mans, Strasbourg, Cholet, Chalon et surtout Boulazac sont les grands gagnants du multiplex XXL d’ouverture de la 14e journée de championnat. Pour le dernier match de 2025, le promu a disposé de Dijon, pendant que le MSB et la SIG ont validé leur place à la Leaders Cup. Retour sur les cinq matchs de l’après-midi.
|
00h00
Le Mans et Strasbourg se qualifient pour la Leaders Cup, Cholet s’en rapproche, Limoges plonge encore, Boulazac et Chalon concluent 2025 en beauté

Porté par 29 points de Mike Davis Jr., Strasbourg valide son billet pour la Leaders Cup.

Crédit photo : Philippe Gigon

Au lendemain de Noël, dix équipes ouvraient le bal de la 14e journée de Betclic ELITE – la dernière de 2025 – dans un nouveau multiplex XXL après celui de mardi. Si la logique du classement a été respectée sur la plupart des terrains, les résultats de Strasbourg et Le Mans les envoient à la Leaders Cup, avec le record de Mike Davis Jr. (1,93 m, 29 ans), pendant que Boulazac termine sa belle année 2025 par une victoire.

 

Le Mans domine Saint-Quentin

À Antarès, les Phénix d’Eric Bartecheky voulaient finir 2025 sur une bonne note, alors que le technicien en appelle à « une mentalité d’équipe conquérante » pour obtenir le maintien en fin de saison. Malgré le bon visage montré par son équipe, le MSB a enregistré une 3e victoire consécutive en championnat, avec la manière (90-74).

– Journée 14
LIRE AUSSI

Les visiteurs ont mal entamé la rencontre, avec 6 ballons perdus en 4 minutes pour les Phénix dont 3 pour Anthony Barber, oppressé par les défenseurs manceaux. Des Manceaux qui ont, eux, démarré le match sur le bon rythme, sans discontinuer malgré les bonnes actions défensives du SQBB (19-10, 10’).

Trevor HUDGINS
Trevor HUDGINS
15
PTS
4
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
90 74
SQB

 

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
17
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
90 74
SQB

Avant la pause, la rencontre a pris des airs de concours de tirs entre deux participants du concours à 3-points du All-Star Game, en alternance pour distancer Saint-Quentin (36-18, 15’). Tour à tour, Johnny Berhanemeskel et Trevor Hudgins ont trouvé le chemin du cercle, bien aidés par TaShawn Thomas dans la peinture et un Bastien Grasshoff à 10 points dès la pause.

La seconde période s’est jouée tout en maîtrise pour les hommes de Guillaume Vizade, emmenés par ses leaders. Les Manceaux s’imposent finalement 90 à 74 pour finir 2025 par une troisième victoire consécutive. Cette dernière valide par ailleurs la participation des Sarthois à la Leaders Cup, dont ils sont les tenants du titre.

Tashawn THOMAS
Tashawn THOMAS
8
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
90 74
SQB

De son côté, Éric Bartecheky ne lance pas encore son aventure chez les Phénix qui concèdent une cinquième défaite en championnat de suite… Les Phénix terminent l’année avant-derniers.

 

Boulazac dispose sur le fil de Dijon

Promu en Betclic ELITE au terme d’une saison grandiose en Pro B (désormais ELITE 2), Boulazac a mis un point final doré à son année 2025. Les Périgourdins ont fait tomber la JDA Dijon au Palio d’un point (79-78), après avoir largement mené pendant la rencontre.

– Journée 14
LIRE AUSSI

Le début de match était somptueux, avec deux équipes se répondant tour à tour. Au Palio, Boulazac est parvenu à infliger 26 points aux Dijonnais, dont l’attaque a suivi la cadence sous la houlette de David Holston (26-25, 10’).

L’adresse sudiste s’est avérée durable, mais surtout collective. Avec Hugo Robineau, K.J. Williams ou encore Tony Snell à 12 points chacun, les Périgourdins étaient en confiance. Mais le héros du match était Angelo Warner

Angelo WARNER
Angelo WARNER
16
PTS
4
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
79 78
JDA

Car la fin de match s’est emballée dans la dernière minute, au terme d’une incroyable remontée dijonnaise. Tariq Owens a fini d’effacer les 17 points d’avance du BBD, avant qu’Angelo Warner ne dispose de la dernière possession de la rencontre (78-78, 39’). Mais à 3 secondes et 8 dixièmes du buzzer, Warner provoque une faute à 3-points, obtenant trois lancers francs sous le regard dépité de Laurent Legname.

Tony SNELL
Tony SNELL
12
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
79 78
JDA

 

Hugo ROBINEAU
Hugo ROBINEAU
12
PTS
1
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
79 78
JDA

L’Américain, habituellement dans ses chaussons sur la ligne, n’en marque qu’un seul. Mais celui-ci a finalement suffi. Avec trois secondes en sa possession, Gregor Hrovat est contraint de remonter le ballon puis prendre un tir en vitesse : contre la planche. Victoire 79-78 du promu face à Dijon, après avoir compté jusque 17 points d’avance. Les Bourguignons semblent désormais hors course pour la Leaders Cup, alors que le BBD s’éloigne du 13e Limoges.

Cholet vient à bout des guerriers stellistes

En panne d’adresse mardi lors de la réception de Monaco à la Meilleraie, Cholet voulait se rassurer aux tirs au Chaudron portelois pour finir l’année 2025. Face à la belle résistance des hôtes du soir, Gérald Ayayi et ses coéquipiers ont dû accélérer en fin de match pour valider leur succès, portés par l’international français (84-94)

– Journée 14
LIRE AUSSI

Comme très souvent, Ivan Février a porté les Stellistes en début de rencontre, avec 10 points dans le premier quart-temps dont les 5 premiers de son équipe. Si les Choletais avaient cinq points de retard après le premier quart-temps, l’activité de Mohamed Diarra et Deandre Gholston a permis aux Maugeois de prendre l’avantage, et retourner aux vestiaires en tête (46-49, 20’).

Ivan FEVRIER
Ivan FEVRIER
19
PTS
5
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
84 94
CHO

 

Mohamed DIARRA
Mohamed DIARRA
16
PTS
14
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
84 94
CHO
Deandre GHOLSTON
Deandre GHOLSTON
15
PTS
5
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
84 94
CHO

Les Stellistes ont montré une capacité à mener dans la rencontre, comptant jusqu’à neuf points d’avance, mais celle-ci n’a pas tenu. L’écart s’est même radicalement inversé à partir de la 25e minute, lorsque Qudus Wahab a dunké avec autorité dans la raquette (55-65).

Gerald AYAYI
Gerald AYAYI
15
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
84 94
CHO
LIRE AUSSI

Si Le Portel est parvenu à prendre quelques minutes l’avantage, les visiteurs ont pu se reposer sur Gerald Ayayi dans les trois dernières minutes pour ne pas craquer. Passes décisives, points, fautes provoquées : l’international français était présent dans tous les registres offensifs. Il termine la rencontre avec 15 points, dont 5 dans la dernière minute. Cholet met un terme à sa série de défaites après une bataille rondement menée par les deux formations.

Les Stellistes, eux, concluent 2025 par une dernière semaine noire, ponctuée par deux défaites et l’appel déposé après le retrait de leur seule victoire. Ils sont derniers avec 13 défaites.

Chalon réduit les espoirs de Leaders Cup de Nancy,
qui perd son capitaine…

Frustré par Nanterre le 23 décembre, le SLUC Nancy se déplaçait cette fois à Chalon-sur-Saône, où l’Élan voulait se relever après deux rencontres elles aussi frustrantes contre Bourg et Gravelines. Entre deux équipes pouvant encore prétendre à la Leaders Cup, ce sont bien les Chalonnais qui ont fini par s’imposer au Colisée, alors que Nancy tremble pour Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 27 ans)

– Journée 14

Dans une entame de match maîtrisée par les joueurs de Sylvain Lautié, les Nancéiens ont souffert. Mais ils ont su réduire l’écart avant la pause à seulement six points (50-44). Le fait majeur de la mi-temps est survenu à la 11e minute, lorsque le capitaine lorrain Enzo Goudou-Sinha a dû sortir porté par ses coéquipiers pour rejoindre le banc…

LIRE AUSSI

Au Colisée, Chalon a patienté longuement avant de faire plier les visiteurs. En effet, Landers Nolley II et Phlandrous Fleming Jr ont combiné 35 points pour rester dans le match malgré l’absence d’Enzo Goudou-Sinha. Mais comme souvent, Chalon a pu compter sur son meneur All-Star Jeremiah Hill au moment le plus important.

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
20
PTS
7
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
93 84
NAN
Zac CUTHBERTSON
Zac CUTHBERTSON
10
PTS
4
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
93 84
NAN

L’Américano-Camerounais termine le match avec 20 points à 9/22 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives, portant l’Elan vers la victoire. Son association avec Zac Cuthbertson et Lionel Gaudoux s’est montrée comme toujours intéressante, de par le scoring mais aussi les actions défensives des intérieur.

De son côté, Nancy repart du Colisée avec de nombreuses déconvenues. En plus de la défaite, la santé de son capitaine sera à surveiller. Les chances de disputer la Leaders Cup se sont également amincies…

Strasbourg confirme, et enfonce Limoges dans sa crise

Privé de Gavin Ware suspendu, Limoges se déplaçait à Strasbourg où la rencontre était perçue comme « un ‘must win’ » en vue de la Leaders Cup. Vaincus une seule fois à domicile cette saison, les Alsaciens ont fait le travail face à des Limougeauds mal en point, qui plongent dangereusement vers le bas du classement (100-82).

– Journée 14

 

LIRE AUSSI
Marcus KEENE
Marcus KEENE
13
PTS
2
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
100 82
CSP

Les Limougeauds avaient pourtant commencé le match en tête, dans les pas de l’Alsacien Hugo Invernizzi. Mais derrière, les SIGmen ont sonné le réveil pour infliger un 11-2 en trois minutes seulement, et ainsi reprendre le contrôle de la rencontre (11-7, 6’). Nelly Joseph, Gabe Brown et Marcus Keene se sont parfaitement complétés, par de la pose d’écran mais aussi un scoring partagé.

Gabe BROWN
Gabe BROWN
15
PTS
1
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
100 82
CSP
Nelly JOSEPH
Nelly JOSEPH
15
PTS
8
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
100 82
CSP

 

En contrôle, les rookies de la SIG ont porté l’assaut sans jamais ralentir. L’homme du match se nomme Mike Davis Jr., déjà habitué à des cartons depuis le début de saison. L’Américain signe cette fois-ci 29 points à 7/13 aux tirs et 11/11 aux lancers francs, appuyant sur l’incapacité des Limougeauds à l’arrêter pour porter les siens.

Mike DAVIS JR.
Mike DAVIS JR.
29
PTS
4
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
100 82
CSP
LIRE AUSSI

Les 15 points de Nicolas Lang, qui retrouve un peu d’adresse après quelques matchs plus durs, ne suffisent pas pour Limoges qui plonge vers les tréfonds du classement. Les joueurs de Dario Gjergja voient la zone rouge se rapprocher et flirtent avec Gravelines pour la 14e place. De son côté, la SIG valide sa participation à la Leaders Cup grâce à une belle prestation de ses recrues. Elle frôle le podium et pourrait même y grimper, en fonction des derniers résultats de la journée.

Betclic ELITE – Journée 14
26/12/2025
MSB Le Mans
90 74
SQB Saint-Quentin
BOU Boulazac
79 78
JDA Dijon
LEP Le Portel
84 94
CHO Cholet
CHA Chalon
93 84
NAN Nancy
SIG Strasbourg
100 82
CSP Limoges
JSF Nanterre
PAR Paris Basketball
JLB Bourg-en-Bresse
ASV ASVEL
13/01/2026
ASM Monaco
BCM Gravelines

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Le Portel
Le Portel
Suivre
Cholet
Cholet
Suivre
Dijon
Dijon
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
Nancy
Nancy
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
albil
Malgré la 7 ème masse salariale, la JDA Dijon ne sera pas Leaders cup. Bravo à Boulazac qui devrait se maintenir sans problème.
Répondre
(2) J'aime
jc87
Je me demande si Warner n'aurait pas fait exprès de rater le dernier lancer sur les conseils de Eito qui est venu lui souffler quelque chose à l'oreille. Si c'est le cas c'est malin parce qu'avec 3 secondes et quelques c'est très compliqué de mettre un tir en partant en dribble de son camp alors que s'il y avait eu temps mort sur lancer marqué les dijonnais auraient eu une possession en zone offensive et cela aurait peut être donné un shoot plus "facile".
Répondre
(2) J'aime
samuel92
Bcp sont tombés sur Da Silva mais faut croire qu'il n'était pas le seul problème à St Quentin. En tout cas, pour le moment, difficile de dire que Bartechecky apporte un mieux. Pour le CSP, l'effet Gjergja semble déjà s'estomper après un tout début de saison intéressant. A l'opposé, vraiment surpris par les bonnes performances de la SIG.
Répondre
(1) J'aime
rob_gordon
La SIG a contrôlé le match, sans brio ni frayeur. C’était assez mou par moments, comme le public d’ailleurs :-) Triste équipe du CSP : le coach n’arrête pas de gesticuler et de s’en prendre à ses joueurs qui ne donnent pas le sentiment de vouloir l’écouter. Les US ne sont pas au niveau, on a connu ça à la SIG pendant quelques années. Côté SIG, des pertes de balles évitables, encore, mais de l’adresse à distance et une facilité à pénétrer la défense adverse qui aide Pas un match qui restera dans les mémoires mais qui vient confirmer un joli début de saison
Répondre
(1) J'aime
nicofournier92- Modifié
Très joli lancer de peluches sur le parquet au Rhénus, Marcus Keene n'a pas répliqué avec un lancer de bandeau en sens inverse.
Répondre
(0) J'aime
bbd24
Jolie opération du bbd dans un palio en feu et en stress... On tient le bon bout!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Boulazac prolonge Antoine Eïto jusqu’à la fin de saison !
Betclic ELITE
00h00Le Mans et Strasbourg se qualifient pour la Leaders Cup, Cholet s’en rapproche, Limoges plonge encore, Boulazac et Chalon concluent 2025 en beauté
Espoirs ELITE
00h00Grosse absence à venir pour Jahel Trèfle à la SIG
Betclic ELITE
00h00Inquiétude autour d’Enzo Goudou-Sinha, sorti blessé face à Chalon
ELITE 2
00h00Le SCABB se sépare officiellement d’Al-Amir Dawes
Betclic ELITE
00h00Le « must win » de Strasbourg face à Limoges, pour s’inviter à la Leaders Cup
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
Betclic ELITE
00h00Le maintien de Saint-Quentin passera par « une mentalité de l’équipe conquérante » selon Éric Bartecheky
EuroLeague
00h00Catastrophe au Panathinaïkos, décimé par une épidémie avant le choc face à l’Olympiakos
Stéphane Eberlin et Caen veulent absolument finir l'année par un succès à Poitiers
ELITE 2
00h00Stéphane Eberlin et Caen sous très grosse pression à Poitiers pour le dernier match de l’année
1 / 0
Livenews NBA
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
1 / 0