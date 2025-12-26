Le Mans et Strasbourg se qualifient pour la Leaders Cup, Cholet s’en rapproche, Limoges plonge encore, Boulazac et Chalon concluent 2025 en beauté

Au lendemain de Noël, dix équipes ouvraient le bal de la 14e journée de Betclic ELITE – la dernière de 2025 – dans un nouveau multiplex XXL après celui de mardi. Si la logique du classement a été respectée sur la plupart des terrains, les résultats de Strasbourg et Le Mans les envoient à la Leaders Cup, avec le record de Mike Davis Jr. (1,93 m, 29 ans), pendant que Boulazac termine sa belle année 2025 par une victoire.

Le Mans domine Saint-Quentin

À Antarès, les Phénix d’Eric Bartecheky voulaient finir 2025 sur une bonne note, alors que le technicien en appelle à « une mentalité d’équipe conquérante » pour obtenir le maintien en fin de saison. Malgré le bon visage montré par son équipe, le MSB a enregistré une 3e victoire consécutive en championnat, avec la manière (90-74).

Les visiteurs ont mal entamé la rencontre, avec 6 ballons perdus en 4 minutes pour les Phénix dont 3 pour Anthony Barber, oppressé par les défenseurs manceaux. Des Manceaux qui ont, eux, démarré le match sur le bon rythme, sans discontinuer malgré les bonnes actions défensives du SQBB (19-10, 10’).

Avant la pause, la rencontre a pris des airs de concours de tirs entre deux participants du concours à 3-points du All-Star Game, en alternance pour distancer Saint-Quentin (36-18, 15’). Tour à tour, Johnny Berhanemeskel et Trevor Hudgins ont trouvé le chemin du cercle, bien aidés par TaShawn Thomas dans la peinture et un Bastien Grasshoff à 10 points dès la pause.

🔥 | Le @MSB_Officiel et Trevor Hudgins sont en train d'éteindre Saint-Quentin ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/48H9XzrIv1 — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

La seconde période s’est jouée tout en maîtrise pour les hommes de Guillaume Vizade, emmenés par ses leaders. Les Manceaux s’imposent finalement 90 à 74 pour finir 2025 par une troisième victoire consécutive. Cette dernière valide par ailleurs la participation des Sarthois à la Leaders Cup, dont ils sont les tenants du titre.

De son côté, Éric Bartecheky ne lance pas encore son aventure chez les Phénix qui concèdent une cinquième défaite en championnat de suite… Les Phénix terminent l’année avant-derniers.

Boulazac dispose sur le fil de Dijon

Promu en Betclic ELITE au terme d’une saison grandiose en Pro B (désormais ELITE 2), Boulazac a mis un point final doré à son année 2025. Les Périgourdins ont fait tomber la JDA Dijon au Palio d’un point (79-78), après avoir largement mené pendant la rencontre.

Le début de match était somptueux, avec deux équipes se répondant tour à tour. Au Palio, Boulazac est parvenu à infliger 26 points aux Dijonnais, dont l’attaque a suivi la cadence sous la houlette de David Holston (26-25, 10’).

💪 | And one Angelo Warner ! @BoulazacBasketD est dans le match ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/Jnq0THUKMT — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

L’adresse sudiste s’est avérée durable, mais surtout collective. Avec Hugo Robineau, K.J. Williams ou encore Tony Snell à 12 points chacun, les Périgourdins étaient en confiance. Mais le héros du match était Angelo Warner.

🍬 | La belle passe d'Hugo Robineau pour la finition de Cyrille Eliezer-Vanerot ! @BoulazacBasketD : +10 ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/rGJV4U0rMe — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

Car la fin de match s’est emballée dans la dernière minute, au terme d’une incroyable remontée dijonnaise. Tariq Owens a fini d’effacer les 17 points d’avance du BBD, avant qu’Angelo Warner ne dispose de la dernière possession de la rencontre (78-78, 39’). Mais à 3 secondes et 8 dixièmes du buzzer, Warner provoque une faute à 3-points, obtenant trois lancers francs sous le regard dépité de Laurent Legname.

L’Américain, habituellement dans ses chaussons sur la ligne, n’en marque qu’un seul. Mais celui-ci a finalement suffi. Avec trois secondes en sa possession, Gregor Hrovat est contraint de remonter le ballon puis prendre un tir en vitesse : contre la planche. Victoire 79-78 du promu face à Dijon, après avoir compté jusque 17 points d’avance. Les Bourguignons semblent désormais hors course pour la Leaders Cup, alors que le BBD s’éloigne du 13e Limoges.

Cholet vient à bout des guerriers stellistes

En panne d’adresse mardi lors de la réception de Monaco à la Meilleraie, Cholet voulait se rassurer aux tirs au Chaudron portelois pour finir l’année 2025. Face à la belle résistance des hôtes du soir, Gérald Ayayi et ses coéquipiers ont dû accélérer en fin de match pour valider leur succès, portés par l’international français (84-94)

Comme très souvent, Ivan Février a porté les Stellistes en début de rencontre, avec 10 points dans le premier quart-temps dont les 5 premiers de son équipe. Si les Choletais avaient cinq points de retard après le premier quart-temps, l’activité de Mohamed Diarra et Deandre Gholston a permis aux Maugeois de prendre l’avantage, et retourner aux vestiaires en tête (46-49, 20’).

🔥 | 10 POINTS pour Ivan Février dans le 1er quart-temps ! Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/XFtdk7zDXa — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

Les Stellistes ont montré une capacité à mener dans la rencontre, comptant jusqu’à neuf points d’avance, mais celle-ci n’a pas tenu. L’écart s’est même radicalement inversé à partir de la 25e minute, lorsque Qudus Wahab a dunké avec autorité dans la raquette (55-65).

Si Le Portel est parvenu à prendre quelques minutes l’avantage, les visiteurs ont pu se reposer sur Gerald Ayayi dans les trois dernières minutes pour ne pas craquer. Passes décisives, points, fautes provoquées : l’international français était présent dans tous les registres offensifs. Il termine la rencontre avec 15 points, dont 5 dans la dernière minute. Cholet met un terme à sa série de défaites après une bataille rondement menée par les deux formations.

Les Stellistes, eux, concluent 2025 par une dernière semaine noire, ponctuée par deux défaites et l’appel déposé après le retrait de leur seule victoire. Ils sont derniers avec 13 défaites.

Chalon réduit les espoirs de Leaders Cup de Nancy,

qui perd son capitaine…

Frustré par Nanterre le 23 décembre, le SLUC Nancy se déplaçait cette fois à Chalon-sur-Saône, où l’Élan voulait se relever après deux rencontres elles aussi frustrantes contre Bourg et Gravelines. Entre deux équipes pouvant encore prétendre à la Leaders Cup, ce sont bien les Chalonnais qui ont fini par s’imposer au Colisée, alors que Nancy tremble pour Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 27 ans)…

Dans une entame de match maîtrisée par les joueurs de Sylvain Lautié, les Nancéiens ont souffert. Mais ils ont su réduire l’écart avant la pause à seulement six points (50-44). Le fait majeur de la mi-temps est survenu à la 11e minute, lorsque le capitaine lorrain Enzo Goudou-Sinha a dû sortir porté par ses coéquipiers pour rejoindre le banc…

💥 | Le gros DUNK de Zac Cuthbertson pour Chalon ! Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/CLpWnqfNzK — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

Au Colisée, Chalon a patienté longuement avant de faire plier les visiteurs. En effet, Landers Nolley II et Phlandrous Fleming Jr ont combiné 35 points pour rester dans le match malgré l’absence d’Enzo Goudou-Sinha. Mais comme souvent, Chalon a pu compter sur son meneur All-Star Jeremiah Hill au moment le plus important.

L’Américano-Camerounais termine le match avec 20 points à 9/22 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives, portant l’Elan vers la victoire. Son association avec Zac Cuthbertson et Lionel Gaudoux s’est montrée comme toujours intéressante, de par le scoring mais aussi les actions défensives des intérieur.

🤯❌ | L’ÉNORME BLOCK de Lionel Gaudoux, en PATRON ! Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/Vx4nJSIeJF — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

De son côté, Nancy repart du Colisée avec de nombreuses déconvenues. En plus de la défaite, la santé de son capitaine sera à surveiller. Les chances de disputer la Leaders Cup se sont également amincies…

Strasbourg confirme, et enfonce Limoges dans sa crise

Privé de Gavin Ware suspendu, Limoges se déplaçait à Strasbourg où la rencontre était perçue comme « un ‘must win’ » en vue de la Leaders Cup. Vaincus une seule fois à domicile cette saison, les Alsaciens ont fait le travail face à des Limougeauds mal en point, qui plongent dangereusement vers le bas du classement (100-82).

Les Limougeauds avaient pourtant commencé le match en tête, dans les pas de l’Alsacien Hugo Invernizzi. Mais derrière, les SIGmen ont sonné le réveil pour infliger un 11-2 en trois minutes seulement, et ainsi reprendre le contrôle de la rencontre (11-7, 6’). Nelly Joseph, Gabe Brown et Marcus Keene se sont parfaitement complétés, par de la pose d’écran mais aussi un scoring partagé.

💪 | EN CONTRÔLE@sigstrasbourg reste appliquée dans le troisième quart et gère son avance. Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/I9Jec7KV5U — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

En contrôle, les rookies de la SIG ont porté l’assaut sans jamais ralentir. L’homme du match se nomme Mike Davis Jr., déjà habitué à des cartons depuis le début de saison. L’Américain signe cette fois-ci 29 points à 7/13 aux tirs et 11/11 aux lancers francs, appuyant sur l’incapacité des Limougeauds à l’arrêter pour porter les siens.

Les 15 points de Nicolas Lang, qui retrouve un peu d’adresse après quelques matchs plus durs, ne suffisent pas pour Limoges qui plonge vers les tréfonds du classement. Les joueurs de Dario Gjergja voient la zone rouge se rapprocher et flirtent avec Gravelines pour la 14e place. De son côté, la SIG valide sa participation à la Leaders Cup grâce à une belle prestation de ses recrues. Elle frôle le podium et pourrait même y grimper, en fonction des derniers résultats de la journée.