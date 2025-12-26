Le maintien de Saint-Quentin passera par « une mentalité de l’équipe conquérante » selon Éric Bartecheky

Après une période dorée sous la houlette de Julien Mahé, Saint-Quentin retrouve mois après mois une autre réalité. Le club de l’Aisne, qui a disputé une Coupe d’Europe et des phases finales de championnat dans la foulée de son sacre en Pro B en 2023, doit maintenant batailler pour rester dans l’élite française.

Mais Éric Bartecheky, le successeur de Philippe Da Silva cet automne, en est conscient. Avant-dernier du classement au moment de retrouver Le Mans pour clôturer 2025 (ce vendredi à 16h30, en direct sur DAZN), le technicien français a évoqué, sur le site du club, l’état d’esprit que doit conserver son équipe, pour d’abord battre les Sarthois puis batailler pour se maintenir.

L’avant-match 🎙️ À la veille du dernier rendez-vous de l’année, Éric Bartecheky s’exprime sur la préparation du match face à une équipe qu’il connaît bien. 🔗 Les déclarations : https://t.co/xXKBWaT6Mn#Ensemble pic.twitter.com/CRVAnkvS1g — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) December 25, 2025

« La situation n’est facile pour personne »

Malgré les frustrations et secousses, La mentalité de l’équipe doit être conquérante quoiqu’il advienne, souligne le technicien. Bartecheky appelle même à une forme d’union sacrée, afin de surmonter ensemble une situation qui « n’est facile pour personne (joueurs, staff, salariés, dirigeants, partenaires, supporters) ».

S’il a la volonté de finir l’année sur une bonne note avant de rattaquer 2026 pied au plancher, Éric Bartecheky sait que le MSB sera un défi de taille, lui qui était à la tête du club manceau de 2017 à 2019. Mais plus que la rencontre du jour, il veut voir plus loin : ‘il faut s’accrocher, continuer de travailler, d’y croire et tout donner. L’envie de gagner le prochain match est toujours présente », conclut-il, déterminé.