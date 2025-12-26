Recherche
Betclic ELITE

Le maintien de Saint-Quentin passera par « une mentalité de l’équipe conquérante » selon Éric Bartecheky

Betclic ELITE – Avant-dernier du classement avant de clôturer 2025 au Mans (16h30, en direct sur DAZN), Saint-Quentin s’apprête à batailler pour le maintien jusqu’au bout du championnat. L’entraîneur des Phénix en est conscient, et souligne le moral que ses troupes doivent garder pour y parvenir.
00h00
Le maintien de Saint-Quentin passera par « une mentalité de l’équipe conquérante » selon Éric Bartecheky

Le coach du SQBB a souligné la force mentale et collective dont doivent faire preuve les Phénix afin de traverser les aléas.

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

Après une période dorée sous la houlette de Julien Mahé, Saint-Quentin retrouve mois après mois une autre réalité. Le club de l’Aisne, qui a disputé une Coupe d’Europe et des phases finales de championnat dans la foulée de son sacre en Pro B en 2023, doit maintenant batailler pour rester dans l’élite française.

Mais Éric Bartecheky, le successeur de Philippe Da Silva cet automne, en est conscient. Avant-dernier du classement au moment de retrouver Le Mans pour clôturer 2025 (ce vendredi à 16h30, en direct sur DAZN), le technicien français a évoqué, sur le site du club, l’état d’esprit que doit conserver son équipe, pour d’abord battre les Sarthois puis batailler pour se maintenir.

« La situation n’est facile pour personne »

Malgré les frustrations et secousses, La mentalité de l’équipe doit être conquérante quoiqu’il advienne, souligne le technicien. Bartecheky appelle même à une forme d’union sacrée, afin de surmonter ensemble une situation qui « n’est facile pour personne (joueurs, staff, salariés, dirigeants, partenaires, supporters) ».

S’il a la volonté de finir l’année sur une bonne note avant de rattaquer 2026 pied au plancher, Éric Bartecheky sait que le MSB sera un défi de taille, lui qui était à la tête du club manceau de 2017 à 2019. Mais plus que la rencontre du jour, il veut voir plus loin : il faut s’accrocher, continuer de travailler, d’y croire et tout donner. L’envie de gagner le prochain match est toujours présente », conclut-il, déterminé.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

pauldoux
Il a raison, si l'équipe est conquérante ça devrait passer. Ne pas (ne plus) baisser les bras.
