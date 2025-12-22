Pedro Nuno Monteiro s’est éloigné de Saint-Quentin pour la fin d’année

Coach intérimaire victorieux avec Saint-Quentin contre Cholet Basket le 22 novembre (77-68), ce qui reste à ce jour la dernière victoire axonaise, resté aux côtés d’Éric Bartecheky pour les trois premiers matchs du mandat du Champenois, Pedro Nuno Monteiro n’était pourtant pas présent sur le banc picard dimanche à Strasbourg (72-84).

L’Aisne Nouvelle a évoqué « une absence pour raisons personnelles ». L’ancien entraîneur du Steaua Bucarest serait rentré chez lui, au Portugal, et ne devrait pas revenir à Saint-Quentin avant le début d’année 2026, manquant ainsi la réception de Bourg-en-Bresse mardi puis le déplacement au Mans en fin de semaine.

Ce qui laisse planer de sérieux doutes sur son avenir au sein du SQBB, a fortiori encore plus sur sa nouvelle association avec Éric Bartecheky, avec qui le courant ne passerait pas.

Très proche de Philippe Da Silva, avec qui il avait évolué à Madère (2004/05) et en sélection portugaise, Pedro Nuno Monteiro avait accepté, pour lui, de retrouver le costume d’adjoint, qu’il n’avait plus endossé depuis son bannissement du championnat canadien en 2015.

Après son seul match en tant qu’entraîneur de Saint-Quentin, le Lusitanien avait tenu à rendre un hommage public à Philippe Da Silva, clamant que la victoire décrochée contre Cholet, était « pour lui ». Mais il n’a ensuite jamais brigué – publiquement, du moins – la succession de son ami. Et désormais, le reverra-t-on sur le banc picard ?