Betclic ELITE

Pedro Nuno Monteiro s’est éloigné de Saint-Quentin pour la fin d’année

Après avoir assuré un intérim victorieux contre Cholet le 22 novembre, entre les mandats de Philippe Da Silva et Éric Bartecheky, Pedro Nuno Monteiro n'est plus à Saint-Quentin pour cette fin d'année 2025. Le technicien est absent pour "raisons personnelles", ce qui jette forcément un trouble sur la suite de son aventure picarde.
00h00
Pedro Nuno Monteiro s’est éloigné de Saint-Quentin pour la fin d’année

Alors que Saint-Quentin enchaîne les matchs en cette fin d’année 2025, l’assistant Pedro Nuno Monteiro a demandé à rentrer au Portugal

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

Coach intérimaire victorieux avec Saint-Quentin contre Cholet Basket le 22 novembre (77-68), ce qui reste à ce jour la dernière victoire axonaise, resté aux côtés d’Éric Bartecheky pour les trois premiers matchs du mandat du Champenois, Pedro Nuno Monteiro n’était pourtant pas présent sur le banc picard dimanche à Strasbourg (72-84).

L’Aisne Nouvelle a évoqué « une absence pour raisons personnelles ». L’ancien entraîneur du Steaua Bucarest serait rentré chez lui, au Portugal, et ne devrait pas revenir à Saint-Quentin avant le début d’année 2026, manquant ainsi la réception de Bourg-en-Bresse mardi puis le déplacement au Mans en fin de semaine.

LIRE AUSSI

Ce qui laisse planer de sérieux doutes sur son avenir au sein du SQBB, a fortiori encore plus sur sa nouvelle association avec Éric Bartecheky, avec qui le courant ne passerait pas.

Très proche de Philippe Da Silva, avec qui il avait évolué à Madère (2004/05) et en sélection portugaise, Pedro Nuno Monteiro avait accepté, pour lui, de retrouver le costume d’adjoint, qu’il n’avait plus endossé depuis son bannissement du championnat canadien en 2015.

Ici derrière Mehdi Difallah, Pedro Nuno Monteiro retrouvera-t-il sa place aux côtés d’Éric Bartecheky en 2026 ? (photo : SQBB)

Après son seul match en tant qu’entraîneur de Saint-Quentin, le Lusitanien avait tenu à rendre un hommage public à Philippe Da Silva, clamant que la victoire décrochée contre Cholet, était « pour lui ». Mais il n’a ensuite jamais brigué – publiquement, du moins – la succession de son ami. Et désormais, le reverra-t-on sur le banc picard ?

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

