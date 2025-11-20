Entraîneur sur quatre continents, réputé au Portugal, banni à vie au Canada : qui est Pedro Nuno Monteiro, le nouveau coach intérimaire de Saint-Quentin ?

Samedi, alors que Pierre-Ratte sera sûrement envahi par une chape de plomb, c’est vers lui que se dirigeront tous les regards pour l’un des matchs les plus importants de l’histoire récente de Saint-Quentin : la réception de Cholet Basket, permettant soit d’éviter la crise, ou alors condamnant le SQBB à passer la trêve dans la zone rouge.

Autant dire que Pedro Nuno Monteiro n’aura pas 50 cartouches pour convaincre le président Prache qu’il peut être l’homme de la situation pour le club picard, actuel barragiste de Betclic ÉLITE, surtout face à des CV aussi réputés chez les prétendants naturels (Laurent Vila, Éric Girard, Éric Bartecheky, Jean-Denys Choulet, etc).

Alors que Philippe Da Silva a assumé ses responsabilités en actant sa mise en retrait, victime notamment d’un éloignement avec ses joueurs, son adjoint portugais a endossé le costume de numéro 1 avec la mission de créer un électrochoc contre CB samedi, alors que le SQBB plafonne à sept défaites en huit matchs.

International portugais quand il était joueur

Né le 11 mai 1971 à Figuera de Foz, une station balnéaire sur l’Atlantique, l’intérimaire du SQBB dispose d’une vie basket derrière lui. Il a déjà connu une interminable carrière de joueur, longue de 20 ans, et aurait été le premier Portugais de l’histoire à signer un contrat pro à l’étranger (fait évidemment invérifiable), lorsqu’il s’engagea en 1997 avec l’Okapi Aalstar. Également aperçu en Espagne et en Uruguay au crépuscule de son parcours, il cumule 38 matchs de Coupe d’Europe en club et 28 sélections avec le Portugal en match officiel FIBA entre 1992 et 2003.

C’est d’ailleurs à cette époque qu’il a côtoyé Philippe Da Silva, partageant notamment le même maillot en sélection portugaise ou à Madeira en 2005/06, croisant également brièvement la route du Français Cédric Mélicie et de la légende poitevine Kenny Younger.

Un coach globe-trotter

Entraîneur assistant de Costa Dias et joueur lors de sa dernière saison en 2009/10 en deuxième portugaise à Vagos, il a ensuite mené une seconde carrière cosmopolite dans le coaching. La preuve ? Sa première expérience à plein temps fut un poste d’adjoint pendant deux ans au Mexique !

Désireux de devenir le premier coach de l’histoire à remporter un trophée par continent, Pedro Nuno Monteiro a encore un peu de travail devant lui. Il lui manque déjà un continent à découvrir, l’Océanie. Et un autre où il devra gagner quelque chose : l’Afrique, où il n’a effectué qu’un court crochet par l’Algérie. Sinon, il a effectivement décroché des titres en Europe, en Amérique et en Asie, ce qui confère déjà une sacrée expérience du basket à l’international.

Successivement head coach au Portugal, au Mexique, en Algérie, en Finlande, à Bahreïn, en Colombie et en Roumanie, Pedro Nuno Monteiro a également officié au Canada en tant qu’adjoint… mais il ne pourra jamais prétendre y devenir entraîneur en chef ! Pour cause, le Portugais a été banni à vie de la National Basketball League, le championnat canadien ! En 2015, alors adjoint de Pep Claros à Halifax, il avait emmené les Rainmen jusqu’au Match 7 de la finale du championnat. Mais une arrivée prématurée lors du shooting matinal avait mené à une énorme bagarre entre les joueurs des deux équipes et Halifax n’avait pas souhaité jouer ce septième match. Une décision collégiale qui avait valu aux deux entraîneurs des Rainmen un bannissement à vie !

Rompu aux missions sauvetages

Reprendre des équipes en cours de route, Pedro Nuno Monteiro a également l’habitude. Il l’avait fait une première fois en Finlande, en février 2019, pour un échec : il avait hérité d’une équipe de Korihait bonne dernière et l’a laissé à la dernière place, avec 13 défaites en 16 matchs lors de sa prise de poste.

Il a eu plus de chance l’an dernier en Roumanie, sans pour autant métamorphoser le Steaua Bucarest (5v-8d sans lui, 6v-11d avec lui). Le club de la capitale était 12e quand il est arrivé le jour de Noël 2024, 13e quand il est parti, mais la mission a été assurée : le maintien.

Au Portugal, il a acquis ses lettres de noblesse en 2022, succédant au réputé Luis Magalhaes, qui venait d’offrir au Sporting Lisbonne son premier titre depuis 39 ans, sur le banc du club lisboète. Mais son travail a été apprécié, avec plusieurs trophées annexes pour couronner le tout (Supercoupe, Coupe de la Ligue). Il a également qualifié le Sporting pour le deuxième tour de la FIBA Europe Cup en 2023/24, avec un certain Eddie Ekiyor, désormais à Saint-Quentin, sous ses ordres.

« L’un des meilleurs entraîneurs de ma carrière ! »

Sportivement, Pedro Nuno Monteiro a été présenté l’été dernier par l’Aisne Nouvelle comme « partisan d’un basket moderne et agressif, basé sur l’intensité défensive ». Une description qui correspond en tous points à celle faite par l’ailier manceau Travante Williams, qui a joué pour lui au Sporting Lisbonne en 2022/23, remportant deux trophées à ses côtés.

« Je suis super heureux pour lui qu’il puisse avoir cette opportunité », nous glisse l’international portugais. « Pedro est l’un de mes coachs préférés, l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai pu côtoyer au cours de ma carrière. Il est super et toujours à fond. Il a souvent fait beaucoup avec peu de moyens : on lui a donné des équipes assez modestes financièrement et il les menait vers des bilans positifs. C’est un winner ! J’aime bien son style de jeu, assez agressif : il veut que ses joueurs accélèrent le rythme et soient agressifs défensivement. C’est un vrai leader, le type de coach pour lequel tu veux aller à la guerre. Il sait mettre ses joueurs en valeur mais il sait aussi les placer face à ses responsabilités. »

Ça tombe bien, Pierre-Ratte ne demande que ça pour samedi…

Son parcours

En tant que joueur :

1990/97 : AD Ovarense (Portugal)

1997/98 : Okapi Aalstar (Belgique)

1998/99 : UD Oliveirense (Portugal)

1999/02 : Esgueira Aveiro (Portugal)

2002/03 : AD Ovarense (Portugal)

2003 : FC Porto (Portugal)

2004/05 : CA Aveiro (Portugal)

2005 : Alcudia Aracena (Espagne)

2005/06 : CAB Madeira (Portugal)

2006 : Salto (Uruguay)

2006/07 : Burgos (Espagne)

2007/10 : Vagos (Portugal)

En tant qu’entraîneur :

2009/10 : Vagos (Portugal, assistant)

2011/13 : Pioneros Quintana (Mexique, Portugal)

2013/14 : Iliabum Clube (Portugal)

2014/15 : Halifax Rainmen (Canada, assistant)

2015/16 : Santos San Luis Potosi (Mexique)

2016/17 : Garzas de Plata (Mexique)

2017/18 : Iliabum Clube (Portugal)

2018 : GSP Alger (Algérie)

2019 : Korihait (Finlande)

2019/20 : Al-Manama (Bahreïn)

2020/21 : Ovarense (Portugal)

2021 : Tigrillos Medellin (Colombie)

2022/24 : Sporting Lisbonne (Portugal)

2024/25 : Steaua Bucarest (Roumanie)

Depuis 2025 : Saint-Quentin

Son palmarès de coach