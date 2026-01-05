Recherche
EuroLeague

Un « gros transfert » au Panathinaikos ? Quand le propriétaire du club tease une arrivée en plein live Instagram

EuroLeague - Quelques heures après la victoire des siens en championnat face à Karditsas (92-85), le président du Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos s’est exprimé, comme souvent sur ses réseaux sociaux. Habitué des sorties médiatiques fortes, c’est sur Instagram que le propriétaire des pensionnaires de l’OAKA a laissé sous-entendre qu'il pourrait renforcer l'écurie athénienne.
00h00
Ergin Ataman et le Panathinaïkos Athènes vont-ils pouvoir compter sur une énorme recrue pour finir la saison d’EuroLeague ?

Crédit photo : Sébastien Grasset

Un derby c’est sacré ! Et quand les joueurs du Panathinaikos ont perdu le leur pour la dixième fois consécutive en EuroLeague contre l’ennemi juré, l’Olympiakos, le président a réagit. Dimitris Giannakopoulos avait fait parler de lui il y a quelques jours après que nos confrères d’EuroHoops aient eu écho d’un discours en fin d’entraînement.

Mais cette fois, ce n’est pas abattu comme lors de cet imbroglio qu’il est apparu, mais bien conquérant. Habitué des gros coups, à l’image de la signature de T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) à l’intersaison, débarqué de Paris l’été dernier, ou encore de Kendrick Nunn et Cedi Osman, tous deux rapatriés de NBA, le sulfureux homme d’affaires semble déterminé à récidiver : « J’essaye de réaliser un gros transfert. J’aurais fait venir Jordan juste pour remporter l’EuroLeague ».

Des résultats pourtant pas alarmistes

Si ces mots étaient sortis d’une autre bouche que celle du Grec, on pourrait penser que l’équipe en question est bien en deçà de son standing. Pourtant, Kostas Sloukas et ces coéquipiers sont deuxièmes du championnat grec, avec 11 victoires et une défaite face à… l’Olympiakos, invaincus de leur côté.

En EuroLeague, les Verts sont cinquièmes, ex-æquo avec Monaco et Barcelone (12 victoires pour 7 défaites) et à une victoire du duo de tête composé de Valence et de l’Hapoel Tel-Aviv. Pas si mal donc, surtout qui plus est, sans l’un des joueurs les plus dominants à son poste sur le Vieux Continent, Mathias Lessort, sur la touche depuis plus d’un an maintenant.

Si aucune piste n’a été évoquée précisément, ce n’est pas au poste 5 que cela devrait se décanter, puisque le club vient de confirmer Kenneth Faried et Omer Yurtseven jusqu’en fin de saison.

Un poste 4 visé ? 

Si on revient à l’épisode du derby, c’est une autre grande figure du club d’Athènes qui était sorti de ses gonds, le coach Ergin Ataman. Ces deux joueurs, Konstantinos Mitoglou et Juancho Hernangomez, ce sont des postes 4. Contre l’Olympiakos, ils n’ont marqué aucun point à deux, pendant que le titulaire adverse à ce poste Sasha Vezenkov, a martyrisé le Pana avec 24 points et 9 rebonds.

Dès ce mardi, les « transferts » entre deux écuries d’EuroLeague ne seront plus possibles. Jusqu’au 25 février en revanche, des joueurs provenant d’autres ligues pourront être signés. Cette énième déclaration de Dimitris Giannakopoulos était-elle un coup de bluff ? Sans doute pas. On peut même s’attendre à ce qu’un ancien joueur NBA débarque à Tsimentoupolis.

