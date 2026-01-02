En attendant Lessort, le Panathinaïkos garde ses deux pivots jusqu’à la fin de saison

Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Alors que Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) n’a toujours pas joué le moindre match sur cette saison 2025/26 – et n’est pas prêt de revenir puisqu’il s’est fait opérer fin novembre – le Panathinaïkos Athènes se doit de sécuriser des remplaçants à son poste de pivot. C’est désormais chose faite, puisque le coach Ermin Ataman l’a confirmé ce mercredi 1er janvier : Omer Yurtseven et Kenneth Faried vont terminer la saison avec le club. Deux bonnes nouvelles pour l’équipe actuellement troisième de l’EuroLeague (12 victoires pour 6 défaites). Sachant que l’autre pivot ex-NBAer Richaun Holmes est aussi encore dans l’effectif.

Rotation sécurisée au poste 5

Concernant Yursteven, le pivot turc est présent au club depuis son départ de NBA à la rentrée 2024, et s’y inscrit donc dans la durée. Quant à Faried, il est d’abord arrivé en novembre en tant que pigiste, justement pour remplacer Yursteven et Lessort, blessés. Mais la présence du “Manimal” sur le parquet a conquis tout le monde, fans, coachs et coéquipiers. Et les votants, puisqu’il a été élu MVP du mois de novembre.

Après trois matchs à plus de 20 d’évaluation pour débuter – dont un joli 17 points, 10 rebonds et 3 contres à Paris – l’ancien des Denver Nuggets a continué sur son rythme de croisière. Il compile aujourd’hui 8,8 points à 55,2% aux tirs, 7,6 rebonds et 1,2 contre en 22 minutes de moyenne en 9 matchs d’EuroLeague. Surtout, le Panathinaïkos n’a perdu que 2 rencontres sur 14 quand il était sur le terrain, toutes compétitions confondues. Son impact est indéniable et sa prolongation était attendue par tout le monde. Après avoir vogué un peu partout la saison dernière (Italie, Mexique, Porto Rico), le pivot athlétique semble avoir trouvé sa maison.

Mathias Lessort a « faim »

En tout cas pendant que Mathias Lessort est sur la touche. Car malgré son côté spectaculaire, Faried n’atteint pas encore la production qui était celle du pivot martiniquais (plus de 13 points et 6 rebonds de moyenne en EuroLeague avant sa blessure). Doublement nommé dans la All-EuroLeague First Team (2023, 2024), Lessort reste la tête d’affiche de l’équipe quand il est opérationnel.

Son retour, un an après sa grave blessure à la jambe, est donc attendu par tout le monde, et surtout les fans. Dans sa dernière communication fin décembre, l’international français indique qu’il ne connaît pas encore la date de son retour. « Ça fait un an et vous êtes encore tous derrière moi à me supporter, vous me donnez la force de continuer à me battre. J’ai faim, pour prouver à ceux qui m’aiment mais aussi à ceux qui pensent que je suis fini et que je ne serai plus jamais le même joueur. »