Un an après, Mathias Lessort revient sur sa grave blessure : « J’ai appris ma plus grande leçon ce jour-là »

Le 19 décembre 2024, « tout s’est effondré » pour Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans), qui se souvient de ce jour aussi précisément qu’il l’a marqué. L’intérieur français avait alors contracté une grave blessure à la jambe : une fracture du péroné dont les images ont traumatisé le monde du basket.

Un an après ce tragique épisode, le joueur du Panathinaïkos, qui doit encore patienter avant de lancer sa saison 2025-2026, est revenu sur ses réseaux sociaux sur ce moment où il a « cru que c’était la fin ».

Exactly a year ago today I was in preparing for a game thinking to myself “you was on some bs these last two games gotta get your shit together and kill tonight” game start I was feeling great probably I had my best first half of that season at half time we was up 20 I was so… pic.twitter.com/lUNiLTYUmv — Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2025

Après deux matchs difficiles, Mathias Lessort se souvient s’être conditionné pour « tout déchirer ce soir-là ». Se sentant « super bien », le pivot du Panathinaïkos avait dans la foulée « probablement fait [sa] meilleure première mi-temps de la saison. À la pause, on menait de 20 points. J’étais survolté, toute l’équipe était en pleine forme. J’étais de nouveau moi-même, je dominais, je jouais comme je le devais, tout était parfait », se souvient-il.

« J’avais travaillé si dur pour en arriver là »

Mais quelques minutes plus tard, tout s’est effondré. Le Français s’effondre sur la parquet, en larmes de par la douleur de la blessure qu’il venait de contracter. Son péroné fracturé, Lessort a bien « cru que c’était la fin. J’avais travaillé si dur pour en arriver là et en une fraction de seconde, c’était fini. »

52 semaines plus tard, il se souvient encore de ce « jour spécial, bon ou mauvais, peu importe, il restera toujours spécial. J’ai appris ma plus grande leçon ce jour-là et, cette année, j’ai essayé de tirer le meilleur parti de ma situation ». S’il ne connaît pas encore la date de son retour, l’envie de retrouver les parquets ne manque pas chez Lessort, qui se battra dès ces premières secondes « Comme un p***** de chien ! »