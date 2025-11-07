Le Panathinaïkos confirme la rechute de Mathias Lessort : retour à la compétition retardé

Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) vit actuellement une passe très difficile. Depuis sa grave blessure du 19 décembre 2024, le pivot tricolore n’est toujours pas à 100% rétabli. Sa présence au Final Four de l’EuroLeague dernier (32 minutes jouées au total), après avoir repris l’entraînement au printemps, pouvait pourtant être interprétée comme un bon signe.

Mais par la suite, le Martiniquais avait été forcé de renoncer à l’EuroBasket avec l’équipe de France, ainsi qu’au début de saison avec le Panathinaïkos. Un excès de prudence, ou alors une rechute ? Le média grec Nova Sports a donné des premiers éléments de réponse ces derniers jours, expliquant que la jambe de Lessort « n’est pas prête à supporter la charge d’un retour à la compétition. »

Clarification du Panathinaïkos

Mais cette rumeur propagée sur l’état de santé d’un joueur n’a pas été bien accueillie par le Panathinaïkos, qui a communiqué sur la situation ce vendredi 7 novembre. « Nous tenons à rappeler à tout le monde que les questions de santé des joueurs sont strictement personnelles et ne peuvent pas devenir l’objet de rumeurs, de spéculation ou de soi-disant “informations exclusives”. Nous ne permettrons pas que des sujets si sensibles soient au centre de désinformation. » Alors le club a décidé de prendre les choses en main, et de donner directement des informations sur Lessort.

« Mathias était dans l’étape finale de sa réintégration » expliquent-ils, lorsqu’il a « ressenti une gêne à sa cheville gauche. » À savoir la jambe qu’il avait fracturé en décembre dernier. Comme l’avançait Nova Sports qui parlait de résultats d’IRM « décevants », le communiqué explique que des nouveaux examens médicaux ont été menés, et qu’ils ont donné cette mauvaise nouvelle : « Un oedème osseux s’est révélé… Son retour à la compétition est retardé, puisque la protection de la santé des joueurs est prioritaire pour nous. Son retour aux activités de l’équipe sera communiqué exclusivement par le club. »

L’équipe en difficulté

Une bien mauvaise nouvelle qui retarde donc le grand retour de Mathias Lessort. Aucune durée d’indisponibilité n’a été évoquée, pour l’instant. La blessure de l’international tricolore va bientôt arriver à son premier anniversaire, lui qui avait pourtant été prolongé par le club jusqu’en 2028, quelques jours après sa blessure.

Son club grec souffre forcément aussi de cette absence, eux qui sont actuellement 8e de l’EuroLeague et 4e du championnat grec. D’autant plus que Lessort n’est pas le seul touché sur le poste. Omer Yurtseven est aussi blessé, et Richaun Holmes est actuellement en convalescence. Si bien que le club est en négociation pour faire venir un autre ancien NBAer, Kenneth Faried.