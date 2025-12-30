En déliquescence complète, le Panionios perd son coach et sa recrue phare avant d’aller à Bourg

Attendu ce mardi soir à Bourg-en-Bresse, pour la 12e journée d’Ékinox, le Panionios Athènes ne va pas franchement se présenter dans les meilleures conditions à Ékinox.

En l’espace de 24 heures, à la suite d’un énième revers contre Iraklis ce week-end, le club grec a successivement perdu son coach, Ilias Zouros, démissionnaire, et sa recrue phare, Jaylen Hands (11,5 points de moyenne), meilleur marqueur du championnat italien l’an dernier (19 points de moyenne avec Varese), parti d’un commun accord.

Revenu fin octobre pour succéder à l’ancien roannais Luka Pavicevic (2011-2014), Ilias Zouros (qui a entraîné le Paris Basket Racing en 2006/07, avant d’enchaîner brièvement sur le Paris-Levallois en 2007) devait apporter son expérience et de la stabilité à un Panionios en crise de résultats.

Mais il n’est pas parvenu à imprimer sa patte, ce qui a sans doute précipité sa décision. Pour cause, il a perdu 13 de ses 14 rencontres avec le Panionios.

Lanterne rouge du championnat grec, le Panionios Athènes l’est également en EuroCup, avec un seul succès en onze matchs, une victoire obtenue sous Pavicevic lors de la toute première journée. Perçu comme « un abandon » par les supporters grecs réagissant à l’annonce, le départ de Zouros tombe dans un timing douteux. Les Athéniens se déplacent ce mardi (18h15) à Ekinox pour y affronter la JL Bourg, pour mettre un terme à une année 2025 bien trop longue…

Ironie de l’histoire, la défaite face à la JL au match aller le 15 octobre dernier (66-56) avait été le dernier match de Luka Pavicevic à la tête de Panionios. La direction n’a cette fois pas voulu attendre le résultat de cette confrontation pour agir. L’entraîneur des jeunes de Panionios, Nikos Karagiannis, occupera le banc grec à Ekinox, pour le dernier match de l’année.