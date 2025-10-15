Troisième victoire européenne pour la JL Bourg qui fait la course en tête de son groupe

Finaliste en 2023, la JL Bourg veut effacer l’affront de son élimination au premier tour de l’EuroCup la saison dernière. Et pour l’instant, cette mission débute comme sur des roulettes. Jamais deux sans trois : les joueurs de la Jeu sont allés chercher leur troisième succès sur le parquet du Panionios d’Athènes. Un club historique du championnat grec, mais relégué en troisième division en 2020 à cause de difficultés financières, et qui évolue aujourd’hui dans une petite salle. Mais une équipe talentueuse en attaque, qui fait bien tourner la balle, et en a notamment collé 96 à l’autre club invaincu de ce Groupe B, Ulm. Les joueurs de Freddy Fauthoux ont fait beaucoup mieux, en limitant les Grecs à… 56 points. « Seulement 56 points encaissés, c’est super. C’est une très très bonne victoire pour nous » a conclu le sélectionneur de l’équipe de France au micro de l’EuroCup après la rencontre.

Pour aider à maîtriser cette équipe grecque, la JL pouvait compter sur le retour de la recrue australienne William McDowell-White. Blessé à la cuisse, le seul joueur de l’effectif à avoir de l’expérience en EuroLeague a pris part à son premier match européen avec la JL. Malgré des déchets en début de match, il a fait beaucoup de bien dans le contrôle du tempo en relais de Darius McGhee (7 points, 4 rebonds, 3 passes décisives). C’est grâce à cette gestion du tempo que les Burgiens ont réussi à faire déjouer cette équipe de Panionios, habituée à dépasser les 90 points. De quoi stopper le jeu rapide adverse.

Défense et rebond : l’identité de la JL Bourg

Mais il y a aussi et surtout eu une défense impeccable pendant trois quart-temps, et une présence impériale aux rebonds. Kevin Kokila (9 points, 11 rebonds, 1 contre, 20 d’évaluation) a régné dans ce domaine, bien secondé par Both Gach (4 points, 7 rebonds) ou Ricky Lindo (7 points, 4 rebonds). Sa protection d’arceau a aussi permis à son équipe de creuser un écart d’une dizaine de points en toute fin de première période, en plus des 3-points d’un Darius McGhee encore létal (17 points à 6/12 aux tirs). « Pour gagner, il faut qu’on attaque mieux… On les avait bien scoutés donc on savait comment ils allaient défendre. On sait comment se procurer des tirs ouverts, maintenant il faut les réussir pour prendre une avance confortable » expliquait le néo-capitaine Kokila à la mi-temps.

Message entendu, puisque ses joueurs ont collé 16-4 au retour des vestiaires, en mettant dans la pénalité leurs adversaires au bout de seulement deux minutes. L’écart d’une vingtaine de points était fait. Il y a tout de même eu une petite frayeur dans le quatrième quart (les Grecs sont revenus à 5 points). « Ils scorent à chaque fois, ça c’est un problème !! » criait Freddy Fauthoux dans un temps-mort.

Les joueurs de l’Ain ont ensuite réussi à sécuriser la victoire. McGhee a encore une fois pris les commandes dans un duel de petits meneurs contre Markel Starks (9 points, 4 passes décisives). L’ancien de Kentucky Tre Mitchell a aussi marqué 10 points. Seul joueur de l’équipe en difficulté : Anthony Labanca, à 1/6 à 3-points et ciblé en défense. La JL reste en tête de ce groupe C, à égalité avec Ulm, seule autre équipe à trois victoires.