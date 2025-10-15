Recherche
EuroCup

Troisième victoire européenne pour la JL Bourg qui fait la course en tête de son groupe

EuroCup - Après avoir encaissé au moins 80 points lors de ses trois derniers matchs, la JL Bourg a retrouvé son identité en limitant le Panionios Athènes à 56 unités (score final 56-66), pour aller chercher une troisième victoire convaincante en EuroCup, malgré une petite frayeur dans le dernier quart-temps.
|
00h00
Résumé
Écouter
Troisième victoire européenne pour la JL Bourg qui fait la course en tête de son groupe

Kevin Kokila, homme du match et vraie ancre de la défense burgienne ce soir

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Finaliste en 2023, la JL Bourg veut effacer l’affront de son élimination au premier tour de l’EuroCup la saison dernière. Et pour l’instant, cette mission débute comme sur des roulettes. Jamais deux sans trois : les joueurs de la Jeu sont allés chercher leur troisième succès sur le parquet du Panionios d’Athènes. Un club historique du championnat grec, mais relégué en troisième division en 2020 à cause de difficultés financières, et qui évolue aujourd’hui dans une petite salle. Mais une équipe talentueuse en attaque, qui fait bien tourner la balle, et en a notamment collé 96 à l’autre club invaincu de ce Groupe B, Ulm. Les joueurs de Freddy Fauthoux ont fait beaucoup mieux, en limitant les Grecs à… 56 points. « Seulement 56 points encaissés, c’est super. C’est une très très bonne victoire pour nous » a conclu le sélectionneur de l’équipe de France au micro de l’EuroCup après la rencontre.

– Journée 3

Pour aider à maîtriser cette équipe grecque, la JL pouvait compter sur le retour de la recrue australienne William McDowell-White. Blessé à la cuisse, le seul joueur de l’effectif à avoir de l’expérience en EuroLeague a pris part à son premier match européen avec la JL. Malgré des déchets en début de match, il a fait beaucoup de bien dans le contrôle du tempo en relais de Darius McGhee (7 points, 4 rebonds, 3 passes décisives). C’est grâce à cette gestion du tempo que les Burgiens ont réussi à faire déjouer cette équipe de Panionios, habituée à dépasser les 90 points. De quoi stopper le jeu rapide adverse.

Défense et rebond : l’identité de la JL Bourg

Mais il y a aussi et surtout eu une défense impeccable pendant trois quart-temps, et une présence impériale aux rebonds. Kevin Kokila (9 points, 11 rebonds, 1 contre, 20 d’évaluation) a régné dans ce domaine, bien secondé par Both Gach (4 points, 7 rebonds) ou Ricky Lindo (7 points, 4 rebonds). Sa protection d’arceau a aussi permis à son équipe de creuser un écart d’une dizaine de points en toute fin de première période, en plus des 3-points d’un Darius McGhee encore létal (17 points à 6/12 aux tirs). « Pour gagner, il faut qu’on attaque mieux… On les avait bien scoutés donc on savait comment ils allaient défendre. On sait comment se procurer des tirs ouverts, maintenant il faut les réussir pour prendre une avance confortable » expliquait le néo-capitaine Kokila à la mi-temps.

Kevin KOKILA
Kevin KOKILA
9
PTS
11
REB
1
PDE
Logo EuroCup
PAN
56 66
JLB

Message entendu, puisque ses joueurs ont collé 16-4 au retour des vestiaires, en mettant dans la pénalité leurs adversaires au bout de seulement deux minutes. L’écart d’une vingtaine de points était fait. Il y a tout de même eu une petite frayeur dans le quatrième quart (les Grecs sont revenus à 5 points). « Ils scorent à chaque fois, ça c’est un problème !! » criait Freddy Fauthoux dans un temps-mort.

Les joueurs de l’Ain ont ensuite réussi à sécuriser la victoire. McGhee a encore une fois pris les commandes dans un duel de petits meneurs contre Markel Starks (9 points, 4 passes décisives). L’ancien de Kentucky Tre Mitchell a aussi marqué 10 points. Seul joueur de l’équipe en difficulté : Anthony Labanca, à 1/6 à 3-points et ciblé en défense. La JL reste en tête de ce groupe C, à égalité avec Ulm, seule autre équipe à trois victoires.

 

« Le plus important contre une équipe talentueuse en attaque comme ça est de sécuriser les rebonds. J’ai fait un bon travail là-dessus, mais mes coéquipiers aussi. Seulement 56 points encaissés, c’est super. »

Kevin Kokila, homme du match, après la rencontre

 

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
en difficulté en plus de labance il y a aussi eu assemian moularé. son role va diminuer avec le retour de mcdowell; De même pour Mbaya lui tellement ciblé en attaque qu'il n'est plus rerentré après un premier passage difficile...
