Nouveau coup dur pour Josh Mballa (Pau), arrêté jusqu’en 2026 ?

Dans les couloirs de la Halle Marlioz, Bastien Pinault s’extasiait le 7 novembre dernier. « Ce que Josh Mballa fait, c’est fou. Il ne prend « que » neuf rebonds au total, mais je pense qu’il prend les six premiers offensifs dans le premier quart. »

Ce jour-là, le Franco-Américain avait démontré l’étendue de son potentiel et du chantier qu’il était capable de réaliser dans les raquettes d’ÉLITE 2, dominant dans l’intensité et l’énergie les intérieurs d’Aix-Maurienne.

Problème : depuis ce jour-là, il n’a plus vraiment rejoué, sa douleur au talon s’étant réveillée après 4 minutes de jeu la semaine suivante contre Poitiers.

Dans les colonnes de Sud Ouest, l’entraîneur Mickaël Hay annonce que son rookie souffrirait d’une aponévrosite plantaire et qu’il pourrait ne pas jouer du mois de décembre. « Je ne suis pas sûr qu’on le retrouve avant l’année prochaine », regrette le technicien béarnais.

Un nouveau contre-temps au cours d’une première saison professionnelle déjà bien hachée, lui qui a été arrêté au cours de l’été à cause d’une blessure au poignet. Jusque-là, Joshua Mballa n’a pu disputer que quatre matchs et 36 minutes avec Pau-Lacq-Orthez.