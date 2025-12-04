Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !

La déclaration a de quoi étonner, tant on a parfois pu railler l’attaque poussive des Bleues… Et pourtant, elle est bien réelle ! Au terme d’une victoire à Indiana (135-120), marquée par les 52 points de Jamal Murray, le coach de Denver, David Adelman, a révélé qu’il s’était notamment inspiré de… l’équipe de France féminine pour étoffer le jeu des Nuggets.

La conséquence, sûrement, des Jeux Olympiques 2024, où les joueuses de Jean-Aimé Toupane avaient enchanté la planète basket, faisant trembler l’ogre Team USA comme jamais depuis 1992 (défaite 66-67 en finale contre les États-Unis).

La deuxième équipe la plus adroite de la NBA

Propulsé head coach des Nuggets en avril dernier, David Adelman a expliqué à Eliott Caillot, étudiant-journaliste à l’université de Butler, qu’il avait pioché quelques actions catch and shoot proposées par les Bleues afin de les implémenter aux principes de jeu des Nuggets.

Et depuis ? Denver est la deuxième équipe la plus adroite de NBA (51,2%) ! De là à dire que c’est notamment grâce à Jean-Aimé Toupane et son staff, il y a un pas qu’on ne franchira pas tout à fait…

« Il y a des coachs créatifs aux quatre coins de la planète »

« Pendant l’intersaison, on a la possibilité de prendre une vraie respiration et d’étudier de nombreuses choses à la vidéo », indique David Adelman. « Par exemple, on a utilisé des systèmes catch and shoot de l’équipe de France féminine ! Je regarde l’EuroLeague, je regarde tout, parfois des tournois estivaux de lycée ! Il y a des entraîneurs créatifs aux quatre coins de la planète, et quelques bons coachs américains aussi.

On peut donc chercher des idées partout et si vous ne le faites pas, vous cessez d’apprendre et ce n’est pas bon… Les joueurs internationaux qui sont arrivés en NBA ces dernières années ont tellement amélioré le jeu et l’ont changé. C’est devenu un sport extrêmement divertissant. À mon avis, on ne fait pas mieux dans le sport que ce qu’on a vu pour le basket lors des Jeux Olympiques 2024. C’est une bonne époque pour être un fan de basket ! »