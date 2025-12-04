Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !

Vice-championne olympique en 2024, l'équipe de France féminine a contribué à enrichir le jeu des Denver Nuggets (NBA). David Adelman, le coach de la franchise du Colorado, a révélé s'être inspiré des Bleues, notamment leurs actions de catch and shoot.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !

Les Bleues, certainement dans leur version 2024, ont inspiré certains éléments du jeu des Denver Nuggets !

Crédit photo : Julie Dumélié

La déclaration a de quoi étonner, tant on a parfois pu railler l’attaque poussive des Bleues… Et pourtant, elle est bien réelle ! Au terme d’une victoire à Indiana (135-120), marquée par les 52 points de Jamal Murray, le coach de Denver, David Adelman, a révélé qu’il s’était notamment inspiré de… l’équipe de France féminine pour étoffer le jeu des Nuggets.

La conséquence, sûrement, des Jeux Olympiques 2024, où les joueuses de Jean-Aimé Toupane avaient enchanté la planète basket, faisant trembler l’ogre Team USA comme jamais depuis 1992 (défaite 66-67 en finale contre les États-Unis).

La deuxième équipe la plus adroite de la NBA

Propulsé head coach des Nuggets en avril dernier, David Adelman a expliqué à Eliott Caillot, étudiant-journaliste à l’université de Butler, qu’il avait pioché quelques actions catch and shoot proposées par les Bleues afin de les implémenter aux principes de jeu des Nuggets.

David Adelman entraîne les Denver Nuggets depuis la fin de saison dernière (photo : Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Et depuis ? Denver est la deuxième équipe la plus adroite de NBA (51,2%) ! De là à dire que c’est notamment grâce à Jean-Aimé Toupane et son staff, il y a un pas qu’on ne franchira pas tout à fait…

« Il y a des coachs créatifs aux quatre coins de la planète »

« Pendant l’intersaison, on a la possibilité de prendre une vraie respiration et d’étudier de nombreuses choses à la vidéo », indique David Adelman. « Par exemple, on a utilisé des systèmes catch and shoot de l’équipe de France féminine ! Je regarde l’EuroLeague, je regarde tout, parfois des tournois estivaux de lycée ! Il y a des entraîneurs créatifs aux quatre coins de la planète, et quelques bons coachs américains aussi. 

On peut donc chercher des idées partout et si vous ne le faites pas, vous cessez d’apprendre et ce n’est pas bon… Les joueurs internationaux qui sont arrivés en NBA ces dernières années ont tellement amélioré le jeu et l’ont changé. C’est devenu un sport extrêmement divertissant. À mon avis, on ne fait pas mieux dans le sport que ce qu’on a vu pour le basket lors des Jeux Olympiques 2024. C’est une bonne époque pour être un fan de basket ! » 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeanpeuplu
Malgré qu'un coach pro de NBA avec un contrat de plusieurs millions de dollars s'inspire du jeu des Bleues, il y aura toujours de Basketix pour critique JAM et l'EdF !!!!
Répondre
(0) J'aime
drefui- Modifié
Celle là on ne l'avait pas vu venir en effet! Toupane head coach NBA ...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00LyonSO change d’avis et embauche finalement un meneur américain
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
ELITE 2
00h00Nouveau coup dur pour Josh Mballa (Pau), arrêté jusqu’en 2026 ?
Betclic ELITE
00h00Nelly Joseph survole l’élection du trophée de MVP du mois en Betclic ÉLITE : un plébiscite pour le rookie de la SIG
Elie Okobo et Monaco affrontent une deuxième fois Paris cette semaine, en EuroLeague cette fois
EuroLeague
00h00Monaco – Paris, l’acte 2 de cette semaine, c’est aussi à suivre en clair ce jeudi
Betclic ELITE
00h00Malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, l’AS Monaco officialise l’arrivée de Cory Joseph !
ELITE 2
00h00Kamel Ammour va manquer un match d’ÉLITE 2 pour participer à la Coupe d’Afrique de 3×3
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France
Espoirs ELITE
00h00Dramatique nouvelle : Florian Louart est décédé à 22 ans…
Zoran Cvjetkovic aux côtés de T.J. Parker, lors de la conférence de presse pour présenter ce dernier à Roanne
ELITE 2
00h00« Agir plutôt que de réagir » : T.J. Parker à Roanne, le président Brochot livre ses éclaircissements
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
1 / 0