ELITE 2

Kamel Ammour va manquer un match d’ÉLITE 2 pour participer à la Coupe d’Afrique de 3×3

Pour la reprise de l'ÉLITE 2 ce vendredi contre La Rochelle, Aix-Maurienne devra faire sans son capitaine Kamel Ammour, retenu par l'Algérie pour la Coupe d'Afrique de 3x3.
00h00
Kamel Ammour va manquer un match d’ÉLITE 2 pour participer à la Coupe d’Afrique de 3×3

Kamel Ammour à Madagascar plutôt qu’à Aix-les-Bains ce vendredi

Crédit photo : Cécile Thomas

Deux ans après avoir échoué au pied du podium avec l’Algérie lors de la Coupe d’Algérie de 3×3, battu par l’Égypte et Madagascar lors du dernier carré, Kamel Ammour (2,02 m, 34 ans) va tenter de remporter sa première médaille internationale ce week-end à Antananarivo.

Tête de série n°1 de la compétition, l’Algérie affrontera les Seychelles et la République démocratique du Congo ce vendredi après-midi lors de la phase de poule.

Absent contre La Rochelle 

Une convocation internationale, pour une compétition officielle FIBA, qui signifie donc qu’Aix-Maurienne ne pourra pas s’appuyer sur son capitaine le même jour pour la réception du Stade Rochelais, privé de Maxence Lemoine de son côté.

Le 1er décembre 2023, alors à Saint-Chamond, Kamel Ammour avait déjà manqué un match de Pro B pour les mêmes raisons. Retenu avec l’Algérie au Caire, il n’avait pas participé à la victoire ligérienne contre Fos-Provence (97-76).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
