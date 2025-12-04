Deux ans après avoir échoué au pied du podium avec l’Algérie lors de la Coupe d’Algérie de 3×3, battu par l’Égypte et Madagascar lors du dernier carré, Kamel Ammour (2,02 m, 34 ans) va tenter de remporter sa première médaille internationale ce week-end à Antananarivo.

Tête de série n°1 de la compétition, l’Algérie affrontera les Seychelles et la République démocratique du Congo ce vendredi après-midi lors de la phase de poule.

Absent contre La Rochelle

Une convocation internationale, pour une compétition officielle FIBA, qui signifie donc qu’Aix-Maurienne ne pourra pas s’appuyer sur son capitaine le même jour pour la réception du Stade Rochelais, privé de Maxence Lemoine de son côté.

Le 1er décembre 2023, alors à Saint-Chamond, Kamel Ammour avait déjà manqué un match de Pro B pour les mêmes raisons. Retenu avec l’Algérie au Caire, il n’avait pas participé à la victoire ligérienne contre Fos-Provence (97-76).