Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

Après 50 minutes de combat contre Le Mans, le Stade Rochelais perd Maxence Lemoine

Battu en double prolongation par le MSB lors des 1/8e de finale de la Coupe de France (101-108), le Stade Rochelais Basket déplore également la blessure de Maxence Lemoine, touché à la cheville.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après 50 minutes de combat contre Le Mans, le Stade Rochelais perd Maxence Lemoine

Maxence Lemoine sur la touche, blessé à la cheville

Crédit photo : Laurent Peigue

On a connu des reprises plus reposantes ! À 72 heures du retour des hostilités en ÉLITE 2, via un déplacement à Aix-Maurienne, le Stade Rochelais Basket a livré un combat homérique contre Le Mans en 1/8e de finale de la Coupe de France.

LIRE AUSSI

Au cours d’une affiche qui rappelait l’aventure éphémère du club en Betclic ÉLITE la saison dernière, l’équipe de Germain Castano a regardé le finaliste sarthois les yeux dans les yeux pendant 47 minutes, avant de finalement craquer au terme de la deuxième prolongation (101-108).

– 8e Finales

Malheureusement pour La Rochelle, l’un de ses leaders offensifs risque de rester sur le carreau à l’issue de ce match bonus. Pour cause, à la 32e minute, Maxence Lemoine est mal retombé et est sorti blessé à la cheville gauche, alors qu’il signait jusque-là une performance assez complète (9 points à 3/7 et 7 passes décisives en 20 minutes).

Maxence LEMOINE
Maxence LEMOINE
9
PTS
0
REB
7
PDE
Logo Coupe de France Masculine
ROC
101 108
MSB

Un coup dur pour le club charentais, même si son indisponibilité reste encore floue. Ce mercredi, le Stade Rochelais lui a souhaité un rapide retour sur les parquets, tout en partageant un instantané de sa séquence phare du match : un buzzer beater de sa propre moitié de terrain, au nez et à la barbe de son compagnon argenté des U18, Bastien Grasshoff.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe de France Masculine
00h00Après 50 minutes de combat contre Le Mans, le Stade Rochelais perd Maxence Lemoine
Coupe de France Masculine
00h00John Roberson fête sa prolongation au HTV par deux tirs décisifs contre Dijon !
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne va libérer Willem Brandwijk, essai validé pour Cheikh Sané : « Je voulais revenir en ÉLITE 2 »
Mathéo Leray va rejouer avec Chalon, ce mercredi 3 décembre
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray fait son retour avec l’Élan Chalon ce mercredi en Coupe de France
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
Coupe de France Masculine
00h00Avec un game-winner de Roberson, Hyères-Toulon fait tomber Dijon ; La Rochelle en passe tout proche contre Le Mans
Coupe de France Masculine
00h00Monaco sort les champions en titre parisiens, vaillants malgré l’exclusion de Nadir Hifi !
Coupe de France Masculine
00h00La SIG a « créé un élan » grâce à la trêve, et veut prendre la revanche « de son pire match officiel » contre Cholet
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
1 / 0