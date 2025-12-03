Après 50 minutes de combat contre Le Mans, le Stade Rochelais perd Maxence Lemoine

On a connu des reprises plus reposantes ! À 72 heures du retour des hostilités en ÉLITE 2, via un déplacement à Aix-Maurienne, le Stade Rochelais Basket a livré un combat homérique contre Le Mans en 1/8e de finale de la Coupe de France.

Au cours d’une affiche qui rappelait l’aventure éphémère du club en Betclic ÉLITE la saison dernière, l’équipe de Germain Castano a regardé le finaliste sarthois les yeux dans les yeux pendant 47 minutes, avant de finalement craquer au terme de la deuxième prolongation (101-108).

Malheureusement pour La Rochelle, l’un de ses leaders offensifs risque de rester sur le carreau à l’issue de ce match bonus. Pour cause, à la 32e minute, Maxence Lemoine est mal retombé et est sorti blessé à la cheville gauche, alors qu’il signait jusque-là une performance assez complète (9 points à 3/7 et 7 passes décisives en 20 minutes).

Un coup dur pour le club charentais, même si son indisponibilité reste encore floue. Ce mercredi, le Stade Rochelais lui a souhaité un rapide retour sur les parquets, tout en partageant un instantané de sa séquence phare du match : un buzzer beater de sa propre moitié de terrain, au nez et à la barbe de son compagnon argenté des U18, Bastien Grasshoff.