Après 50 minutes de combat contre Le Mans, le Stade Rochelais perd Maxence Lemoine
Maxence Lemoine sur la touche, blessé à la cheville
On a connu des reprises plus reposantes ! À 72 heures du retour des hostilités en ÉLITE 2, via un déplacement à Aix-Maurienne, le Stade Rochelais Basket a livré un combat homérique contre Le Mans en 1/8e de finale de la Coupe de France.
Au cours d’une affiche qui rappelait l’aventure éphémère du club en Betclic ÉLITE la saison dernière, l’équipe de Germain Castano a regardé le finaliste sarthois les yeux dans les yeux pendant 47 minutes, avant de finalement craquer au terme de la deuxième prolongation (101-108).
Malheureusement pour La Rochelle, l’un de ses leaders offensifs risque de rester sur le carreau à l’issue de ce match bonus. Pour cause, à la 32e minute, Maxence Lemoine est mal retombé et est sorti blessé à la cheville gauche, alors qu’il signait jusque-là une performance assez complète (9 points à 3/7 et 7 passes décisives en 20 minutes).
Un coup dur pour le club charentais, même si son indisponibilité reste encore floue. Ce mercredi, le Stade Rochelais lui a souhaité un rapide retour sur les parquets, tout en partageant un instantané de sa séquence phare du match : un buzzer beater de sa propre moitié de terrain, au nez et à la barbe de son compagnon argenté des U18, Bastien Grasshoff.
Ce buzzer de dingo de 𝙈𝙖𝙭𝙚𝙣𝙘𝙚 hier 🤯
💛 On espère te revoir vite sur le parquet, Max' ! #CDFBasket | #FievreSR pic.twitter.com/1QLuqa7j0P
— Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) December 3, 2025
Commentaires