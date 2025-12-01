Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball

La NBA confirme son expansion européenne avec 16 équipes dès octobre 2027. Les géants du football PSG et Manchester United sont en pole position pour intégrer cette nouvelle ligue révolutionnaire qui mélangera business et spectacle à l'américaine.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Crédit photo : David Gonzales-Imagn Images

L’idée semblait utopique il y a encore quelques mois, mais elle prend désormais une forme concrète. Assister à un match PSG – Los Angeles Lakers pourrait devenir réalité dès 2027. George Aivazoglou, patron de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, a officialisé fin septembre le projet d’extension de la NBA sur le Vieux Continent, prévu pour octobre 2027.

Cette NBA Europe fonctionnera avec ses propres franchises, son calendrier et ses revenus, tout en restant connectée à la grande ligue américaine. Au total, 16 équipes composeront cette nouvelle compétition, dont 12 franchises permanentes réparties stratégiquement sur six pays européens.

Une répartition géographique ambitieuse avec les géants du football en première ligne

La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne bénéficieront chacune de deux équipes permanentes, tandis que la Turquie et la Grèce en auront une chacune. « Je pense que le mélange comprendra des équipes existantes de la première division actuelle, des équipes de football sans club de basket et des équipes créées de toutes pièces », confiait Mark Tatum, numéro 2 de la NBA, dans une interview à The Athletic le 20 novembre.

Manchester United et le PSG apparaissent comme les candidats les plus avancés pour intégrer cette NBA Europe. Gianni Petrucci, président de la Fédération italienne de basketball, a confirmé l’implication des Red Devils selon The Athletic. Jim Ratcliffe aurait déjà donné son accord pour créer une équipe de basketball, avec une salle de 15 000 places prévue à proximité du futur stade du club.

D’autres géants omnisports comme le Real Madrid en Espagne ou le Bayern Munich en Allemagne manifestent également leur intérêt pour ce projet révolutionnaire.

Un pari économique de 50 milliards de dollars qui divise

Cette expansion européenne répond avant tout à une logique financière. Alors que le basketball mondial est évalué à 50 milliards de dollars, le marché européen ne génère qu’environ 200 millions de dollars actuellement. Mark Tatum a vanté « une ligue bénéfique pour le système, apportant argent et divertissement ».

Cette approche business-first soulève néanmoins des questions sur la légitimité sportive. Des clubs historiques comme le Paris Basket, déjà implantés en EuroLeague, pourraient être écartés au profit d’entités créées de toutes pièces. Manchester United n’a d’ailleurs aucun lien réel avec le basketball, excepté une brève aventure avec les Manchester Eagles entre 1985 et 1988.

La NBA Europe représente un tournant majeur pour le basketball continental, misant sur la notoriété et la solidité financière des marques football plutôt que sur l’histoire sportive. Un mariage de raison qui pourrait révolutionner le paysage du basketball européen dès 2027.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
Betclic ELITE
00h00Isaiah Miles quitte Cholet Basket, Keshawn Justice fait son retour
Axel Bouteille et l'équipe de France jouent à Espoo en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Les Bleus en Finlande pour un vrai test : une Metro Arena pleine et un collectif rodé face à eux
L'équipe de France joue en Finlande ce lundi 1er décembre dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2027
Qualif' Coupe du Monde
00h00Finlande – France : heure, diffusion TV… Tout savoir sur le match des Bleus en qualifications à la Coupe du monde 2027
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
La Serbie s'est imposée de peu chez son voisin bosnien
Coupe du Monde masculine
00h00La Serbie et Grèce parfaites lors de la première fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027
Qualif' Coupe du Monde
00h00Shannon Evans et Souley Boum permettent à la Guinée de dompter la Tunisie et de terminer la première fenêtre invaincue
Svetislav Pesic réagit au départ de Željko Obradović
EuroLeague
00h00Svetislav Pešić sur Obradović : « Le public a fait de Željko beaucoup plus que ce qu’il est »
Daylen Kountz a souffert défensivement en Betclic ELITE, et Cholet a décidé de s'en séparer
Betclic ELITE
00h00Cholet coupe l’un de ses arrières durant la trêve internationale
Velicka et la Lituanie n'ont pas pu rééditer leur exploit de Londres contre la Lituanie
Coupe du Monde masculine
00h00Nico Mannion sauve l’Italie face à la magie lituanienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0