NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball

L’idée semblait utopique il y a encore quelques mois, mais elle prend désormais une forme concrète. Assister à un match PSG – Los Angeles Lakers pourrait devenir réalité dès 2027. George Aivazoglou, patron de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, a officialisé fin septembre le projet d’extension de la NBA sur le Vieux Continent, prévu pour octobre 2027.

Cette NBA Europe fonctionnera avec ses propres franchises, son calendrier et ses revenus, tout en restant connectée à la grande ligue américaine. Au total, 16 équipes composeront cette nouvelle compétition, dont 12 franchises permanentes réparties stratégiquement sur six pays européens.

Une répartition géographique ambitieuse avec les géants du football en première ligne

La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne bénéficieront chacune de deux équipes permanentes, tandis que la Turquie et la Grèce en auront une chacune. « Je pense que le mélange comprendra des équipes existantes de la première division actuelle, des équipes de football sans club de basket et des équipes créées de toutes pièces », confiait Mark Tatum, numéro 2 de la NBA, dans une interview à The Athletic le 20 novembre.

Manchester United et le PSG apparaissent comme les candidats les plus avancés pour intégrer cette NBA Europe. Gianni Petrucci, président de la Fédération italienne de basketball, a confirmé l’implication des Red Devils selon The Athletic. Jim Ratcliffe aurait déjà donné son accord pour créer une équipe de basketball, avec une salle de 15 000 places prévue à proximité du futur stade du club.

D’autres géants omnisports comme le Real Madrid en Espagne ou le Bayern Munich en Allemagne manifestent également leur intérêt pour ce projet révolutionnaire.

Un pari économique de 50 milliards de dollars qui divise

Cette expansion européenne répond avant tout à une logique financière. Alors que le basketball mondial est évalué à 50 milliards de dollars, le marché européen ne génère qu’environ 200 millions de dollars actuellement. Mark Tatum a vanté « une ligue bénéfique pour le système, apportant argent et divertissement ».

Cette approche business-first soulève néanmoins des questions sur la légitimité sportive. Des clubs historiques comme le Paris Basket, déjà implantés en EuroLeague, pourraient être écartés au profit d’entités créées de toutes pièces. Manchester United n’a d’ailleurs aucun lien réel avec le basketball, excepté une brève aventure avec les Manchester Eagles entre 1985 et 1988.

La NBA Europe représente un tournant majeur pour le basketball continental, misant sur la notoriété et la solidité financière des marques football plutôt que sur l’histoire sportive. Un mariage de raison qui pourrait révolutionner le paysage du basketball européen dès 2027.