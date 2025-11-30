Recherche
Coupe du Monde masculine

Nico Mannion sauve l’Italie face à la magie lituanienne

Coupe du monde - Victoire cruciale pour les Azzurri. Nico Mannion inscrit le panier de la victoire à 7,5 secondes de la fin pour offrir un succès 82-81 à l'Italie en Lituanie lors des Qualifications européennes pour la Coupe du Monde FIBA 2027.
00h00
Nico Mannion sauve l'Italie face à la magie lituanienne

Velicka et la Lituanie n’ont pas pu rééditer leur exploit de Londres contre la Lituanie

Crédit photo : FIBA

La Lituanie encore proche du miracle

L’Italie était au bord du gouffre avec un début cauchemardesque dans les qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027. Après une défaite inaugurale à domicile contre l’Islande, les Azzurri risquaient de concéder une deuxième défaite consécutive face à une équipe lituanienne spécialiste des remontées spectaculaires après son incroyable finish à Londres jeudi soir.

Mais Nico Mannion en a décidé autrement. Le meneur italien a inscrit un panier décisif à 7,5 secondes de la fin pour offrir une victoire arrachée 82-81 à Klaipeda, privant la Lituanie d’un nouveau comeback magique.

Mannion libère les Azzurri

Le monde entier avait assisté à la remontée magique de la Lituanie contre la Grande-Bretagne, avec Ignas Sargiunas qui avait inscrit trois paniers à 3-points dans les 9 dernières secondes. À domicile, la Lietuva a failli rééditer cet exploit face aux Italiens.

L’Italie menait pourtant 80-74 à 87 secondes de la fin, mais Sargiunas a lancé les hostilités avec un panier à 63 secondes du terme. Marek Blazevic a ajouté son propre panier pour ramener l’écart à 2 points seulement.

C’est alors qu’Arnas Velicka a pris le relais avec un stepback à 3-points pour donner l’avantage à la Lituanie 81-80 à seulement 13 secondes de la sirène finale.

Mannion libère les Azzurri

Après un temps-mort salvateur, la défense lituanienne s’est endormie et a permis à Mannion de filer dans la raquette pour inscrire le panier de la victoire à 7,5 secondes du terme. Les hôtes ont eu une dernière chance, mais le tir en déséquilibre de Velicka n’a pas trouvé la cible.

Cette victoire permet à l’Italie d’éviter un début de campagne catastrophique et de relancer ses ambitions dans ces Qualifications européennes. Les Azzurri ont su résister à la pression d’une équipe lituanienne redoutable dans les fins de match serrées.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Italie
Italie
Lituanie
Lituanie
