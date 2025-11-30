Nico Mannion sauve l’Italie face à la magie lituanienne

La Lituanie encore proche du miracle

L’Italie était au bord du gouffre avec un début cauchemardesque dans les qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027. Après une défaite inaugurale à domicile contre l’Islande, les Azzurri risquaient de concéder une deuxième défaite consécutive face à une équipe lituanienne spécialiste des remontées spectaculaires après son incroyable finish à Londres jeudi soir.

Mais Nico Mannion en a décidé autrement. Le meneur italien a inscrit un panier décisif à 7,5 secondes de la fin pour offrir une victoire arrachée 82-81 à Klaipeda, privant la Lituanie d’un nouveau comeback magique.

Mannion libère les Azzurri

Le monde entier avait assisté à la remontée magique de la Lituanie contre la Grande-Bretagne, avec Ignas Sargiunas qui avait inscrit trois paniers à 3-points dans les 9 dernières secondes. À domicile, la Lietuva a failli rééditer cet exploit face aux Italiens.

L’Italie menait pourtant 80-74 à 87 secondes de la fin, mais Sargiunas a lancé les hostilités avec un panier à 63 secondes du terme. Marek Blazevic a ajouté son propre panier pour ramener l’écart à 2 points seulement.

C’est alors qu’Arnas Velicka a pris le relais avec un stepback à 3-points pour donner l’avantage à la Lituanie 81-80 à seulement 13 secondes de la sirène finale.

Après un temps-mort salvateur, la défense lituanienne s’est endormie et a permis à Mannion de filer dans la raquette pour inscrire le panier de la victoire à 7,5 secondes du terme. Les hôtes ont eu une dernière chance, mais le tir en déséquilibre de Velicka n’a pas trouvé la cible.

The final two minutes of insanity. THIS GAME HAD IT ALL.#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/VVT1c3e8eo — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 30, 2025

Cette victoire permet à l’Italie d’éviter un début de campagne catastrophique et de relancer ses ambitions dans ces Qualifications européennes. Les Azzurri ont su résister à la pression d’une équipe lituanienne redoutable dans les fins de match serrées.